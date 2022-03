En una reciente columna de opinión, el economista Salomón Kalmanovitz aseguró que durante el 2021 el Gobierno debió cubrir un déficit de 44 billones de pesos, cercano a 3,9 por ciento del PIB, para respaldar los pagos de pensión de que debe hacer Colpensiones.



Ante esto, las directivas de la entidad señalaron que no son correctos los datos dados por el experto, quien indicó que al dar mesadas de cerca del 65 por ciento de salario de los últimos 10 años laborados se genera ese hueco en las finanzas públicas.



Directamente, el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, dijo que El profesor Kalmanovitz afirma que el déficit anual de que en la rendición de cuentas del viernes 25 de marzo “anotamos que eso no es así. No todo lo que la Nación presupuesta para pensiones es para Colpensiones”, aseguró el funcionario.



Y explicó que en 2021 se presupuestaron 18,8 billones de pesos de la Nación para Colpensiones, pero se ejecutaron 14,8 billones, con una reducción de 1,5 billones de pesos con respecto a 2020.



“Este déficit no corresponde a lo que muchos llaman “subsidio” de la Nación, puesto que esa incidencia no está definida”, agregó Villa.



Durante su intervención en la rendición de cuentas, Villa dijo que en el 2021 llegaron al régimen de prima media administrado por Colpensiones 1.118.338 personas nuevas, llegando así el número de afiliados más de 6,78 millones de personas, siendo ya la tercera parte de los afiliados al sistema general de pensiones del país.