Confianza de hogares toca su punto más alto del último año, según el Dane

El nivel de confianza de los consumidores colombianos que mide el Dane se ubicó en su nivel más alto, 35 puntos en julio pasado, desde cuando la entidad le toma el pulso al país sobre esta situación, lo que significa que se está pasando de lo peor a la estabilidad, según la escala de la entidad.



La medición para el séptimo mes del 2021 se situó 6,1 puntos por encima del registro de julio del 2020, cuando dicho índice de confianza marcó 28,9. Aunque los hombres se muestran un poco más optimistas (35,1), la diferencia frente a las mujeres es mínima (34,9), reveló el ente estadístico.



La encuesta también revela que aumenta el número de personas que creen que su situación actual es mejor que la de un año atrás, que esta puede ser mejor dentro de un año, así como también de quienes, pese a la coyuntura actual, pueden adquirir ropa, zapatos y alimentos, entre otros.



Tras el desplome de la confianza observado en mayo, a 27,6, la más baja calificación hasta ese momento, como consecuencia del paro nacional, los bloqueos a las vías y los actos vandálicos, los colombianos han venido recuperando la confianza en el despegue de la economía, lo cual se refleja en el avance de 3,3 puntos porcentuales de julio frente al mes inmediatamente anterior y de 7,4 puntos respecto al quinto mes del 2021.



Y si bien cerca de cinco de cada 10 colombianos encuestados por el Dane manifestaron que su situación actual es peor que la de un año atrás, cada vez son menos las personas que tienen esa percepción, así como las que consideran que su situación de hoy es mucho peor que la de julio del 2020.



El primer grupo se redujo en 13,3 puntos porcentuales frente al registro de un año atrás, cuando era cercano al 60 por ciento, mientras los segundos cayeron en 9,4 puntos porcentuales en el mismo periodo, señala la entidad oficial.



Por el contrario, para el séptimo mes del 2021 eran más los consumidores que sentían que su situación actual era mejor, o por lo menos igual, a la del mismo mes del año pasado. Poco más de cuatro de cada 10 consultados indicaron que sus circunstancias no habían cambiado, 18,8 puntos porcentuales más que un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes sentían que estaban mejor aumentó en 4,2 puntos.



En términos generales, el optimismo de los consumidores colombianos continúa mejorando a medida que se consolida la reactivación de la economía.



Como se recuerda, el crecimiento económico del primer semestre del año fue de 8,8 por ciento, pese a las restricciones a la movilidad de inicios del año y a los efectos negativos derivados del paro nacional ocurrido en mayo.



Aumentó el número de personas que dicen que, pese a la coyuntura actual, pueden adquirir ropa, zapatos y alimentos, entre otros.

Crece el optimismo

En ese sentido, un mayor número de consumidores prevén que su situación económica será igual o mejor dentro de un año, mientras que se reduce el grupo de aquellos que creen que estarán peor o mucho peor que ahora.



En efecto, mientras en el primero ocho de cada 10 encuestados por el Dane en julio son mucho más optimistas sobre su situación futura, cerca de 16 puntos porcentuales respecto a los consultados un año atrás, en los segundos, solo dos de cada 10 creen que estarán peor, 15,5 puntos más que lo observado en los resultados de la primera encuesta adelantada en julio del 2020.



Y si bien los hogares creen que su situación económica es mejor hoy, no tienen la misma percepción frente a la que tiene el país. En julio pasado, el 64,8 por ciento confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior, y para el 15,5 por ciento era mucho peor. De la misma forma, el 38,4 por ciento manifestó que dicha situación será igual dentro de doce meses, y cerca del 25 por ciento dijo que será peor.



Los habitantes de ciudades como Pereira y su área metropolitana, Popayán, Ibagué, Barranquilla, Armenia, Montería y Valledupar son más pesimistas frente al futuro económico del país, más del 94 por ciento de los consultados.



En el otro extremo están Bucaramanga y su área metropolitana, Neiva y Tunja, donde menos del 76 por ciento de los encuestados creen que la economía el país estará peor o mucho peor que ahora, precisa el Dane.



Mejora el poder de compra

Aunque siete de cada 10 encuestados por el ente estadístico en julio manifestaron que aún no tiene mayores posibilidades de adquirir productos de primera necesidad, como ropa, zapatos, alimentos y artículos para el hogar, entre otros, comparado con los datos que arrojó la consulta un año atrás, esa proporción es mucho menor, cuando el nivel de respuestas se acercó al 86 por ciento, es decir, más de 16 puntos.



Son los mismos puntos que se han ganado en el grupo de quienes respondieron que sí tienen mayores posibilidades de adquirir dichos productos o tienen iguales posibilidades que las que tenían en julio del año pasado. Los primeros aumentaron en 0,5 puntos a 2,4 por ciento, mientras los segundos ganaron 15,6 puntos hasta el 27,8 por ciento.



Así mismo, advierte el Dane, el 85,3 por ciento de los jefes de hogar encuestados dijeron que tenían menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizaran compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos.



Nueve de cada 10 personas que hacen parte de la jefatura del hogar sostuvieron que él o ella, o alguno de los miembros del hogar, no tendrían dinero para salir de vacaciones en los próximos 12 meses, mientras que cerca de 8 no contaban con recursos disponibles de sus ingresos para ahorrar.



Y si de comprar un vehículo nuevo o usado se trata, el 97,2 por ciento dijo que ellos, o algún miembro de su hogar, están planeando hacerlo, así como también dijeron que no está en los planes del 90,5 por ciento adquirir o remodelar una vivienda en ese mismo periodo.

