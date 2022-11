Aunque Brasil y México tienen el consumo de cerveza per cápita más elevado de la región, en los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento importante y ya está por encima de países como Perú y Ecuador. El consumo per cápita creció 33 por ciento en diez años y los colombianos se están tomando 55 litros en promedio por año.



Con estas cifras, Colombia se apartó del grupo de países que se tomaban 40 litros por persona en promedio cada año y se ubicó a mitad de tabla en América Latina. Sin embargo, los índices todavía no alcanzan para que el país se ubique entre los consumidores de primer orden.



"Es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos porque hicimos crecer la industria. Lo chévere de ese consumo per cápita es que ha venido más por el lado de las ocasiones. Es decir, la gente cada vez incorpora más la cerveza en su vida, se toman una por día y ese es un patrón de consumo más sano, porque es de frecuencia, no de intensidad", aseguró Sergio Rincón, presidente de Bavaria, en diálogo con El Colombiano.



Igualmente, manifestó que los colombianos han tenido un patrón de consumo no sano, pues han privilegiado la intensidad por encima de la frecuencia. Esto significa que prefieren tomarse una caja de golpe, que tomarse una sola por día.



"Por eso es tan importante el consumo responsable y lo que queremos nosotros es que la gente aprenda a tomar. La cerveza, por definición, es una bebida de moderación, entonces, lograr que la gente entienda que la cerveza tiene un rol en acompañar comidas en ocasiones menos intensas, ayuda a que se extienda el consumo per cápita, pero con un patrón sano", agregó.



Las cervezas preferidas

El presidente de Bavaria destacó que Águila y Poker son las cervezas preferidas de los colombianos y los departamentos que toman más consumen esta bebida son Boyacá y Cundinamarca. Luego sigue la región Caribe.



Estas dos 'polas' también son las marcas de productos más valiosas de Colombia en 2022 y están avaluadas en más 500 millones de dólares, según el ranking publicado por la firma de consultoría Compassbranding en días pasados.



Además, destacó que "Bavaria continúa siendo la empresa con las marcas colombianas más valiosas en el ranking de productos para 2022", con un total de 14 marcas dentro de las 100 más valiosas del país.



Con ese panorama, Sergio Rincón manifestó que "localmente, Águila ha sido por muchos años la más valiosa en los rankings de top brands, inclusive, en algunas ocasiones ha sido la más valiosa de América Latina, después de Corona. En este caso Poker ha tenido una expansión regional y ha ganado ese valor".