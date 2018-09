Colombia llegaría a ser el mayor exportador de música en A. Latina

Colombia, que actualmente vive un auge de la "economía naranja", una de la banderas del Gobierno del presidente Iván Duque, se proyecta como el mayor exportador de música de América Latina.



"Colombia vive un momento increíble musicalmente hablando. Somos los mayores exportadores de música de Latinoamérica y por eso era imposible no tener una operación para acompañar ese proceso", indicó el director de sincronización de Warner/Chappell Music Colombia, Daniel Mora.

Actualmente, agregó el experto, "las expectativas de la región están puestas en Colombia y eso nos genera mucha responsabilidad. Sin embargo, estamos logrando cosas con los 48 autores colombianos que tenemos".



Con estos artistas, la compañía de origen estadounidense Warner/Chappell Music Colombia, que estrena por estos días un estudio en la nación andina, ha generado un catálogo para comercializar en todo el mundo los ritmos hechos en el país. Y es que solo en Bogotá el sector de la música estaba conformado a diciembre del año pasado por 1.765 empresas, de acuerdo con el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Colombia es exportador del género urbano, que es lo más evidente, y de artistas como Monsieur Periné y Juan Pablo Vega. Eso hace posible que nos vean con otra cara y nos reconozcan por la música

De ellas, 980 se dedican a actividades de espectáculos musicales en vivo, 304 a grabación de sonido y edición de música, 240 a creación, 183 a actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora, 38 a fabricación de instrumentos y 20 a producción de copias a partir de grabaciones originales.



Según fuentes gremiales, estas empresas generaron en la capital colombiana 10.011 empleos y ventas por 836.766 millones de pesos el año pasado (unos 276 millones de dólares).



Además, cifras de Invest in Bogota, agencia de promoción de inversión de la capital colombiana, destacan que entre 2007 y 2017 la ciudad recibió más de 400 millones de dólares en inversión extranjera directa para el sector de industrias creativas, monto superior al alcanzado por cualquier otra capital latinoamericana.



Por ello, tanto el Gobierno como el sector esperan que las cifras aumenten debido a que "Colombia es exportador no solo del género urbano, que es lo más evidente, sino de artistas como Monsieur Periné y Juan Pablo Vega, o incluso de Vicente García, que aunque no es colombiano vive aquí y eso hace posible que nos vean con otra cara y que nos reconozcan por la música", puntualizó Mora.



Precisamente, para dinamizar los negocios de la industria musical colombiana, esta semana tuvo lugar el Bogotá Music Market (BOmm), plataforma de circulación, contacto para negocios y fortalecimiento empresarial. El evento, en el que se llevaron a cabo 3.200 citas de negocios, reunió a 281 artistas y empresarios de la industria musical colombiana con 205 compradores nacionales e internacionales.



EFE