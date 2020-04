Esta es la plata que hay que conseguir en Colombia por coronavirus

Está de moda decir que la solución es que el Banco de la República haga uso de la figura que estableció la Constitución para otorgar financiamiento primario al gobierno en circunstancias excepcionales. Obtener el consenso de los siete miembros de su Junta Directiva no es el problema. Se trata de personas absolutamente idóneas y competentes que votarán a favor de esa posibilidad si no hay una mejor alternativaa



Pero hay mejores opciones.

La medicina nos ha enseñado que los tratamientos deben procurar hacer el menor daño colateral posible, y sobretodo no empeorar al paciente. Estamos mal, pero podríamos estar peor. El cuadro económico que enfrenta el país empeoraría si los 74 billones de pesos que hoy tienen los fondos extranjeros en TES, más sus inversiones en papeles del sector privado, decidieran –con simplemente oprimir una tecla- irse en estampida.



De hecho, lo están haciendo masivamente en muchos países.



Como lo dijo la directora-gerente del FMI el viernes pasado: “Este año han salido 100 mil millones de dólares de las economías emergentes en búsqueda de activos más seguros. Es la salida de capitales más grande que hemos visto en la historia”.

En Colombia, en medio de todo, los inversionistas nos han tratado bien. En marzo liquidaron posiciones por 700 millones de dólares, que es una cifra manejable. Hemos mostrado seriedad y capacidad de hacer lo responsable cuando las circunstancias lo han exigido. Eso vale oro en momentos como el actual. Pero, como a nadie le gusta perder plata, estabilidad en el frente cambiario es indispensable para tenerlos tranquilos hacia adelante.



Una salida masiva de capitales nos pondría en aprietos. En primer lugar, induciría una fuerte devaluación y, como efecto colateral, una mayor inflación que le pondría un freno a la inyección de liquidez y la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República.



Además, si los capitales extranjeros salen, en vez de entrar, se hace más difícil financiar el déficit en la cuenta corriente –que seguramente va a disminuir por cuenta de la caída en la demanda, pero no va a desaparecer-.



Sumémosle a la ecuación las necesidades de financiamiento del gobierno. Este año el gobierno tenía previsto obtener 3 mil millones de dólares en el exterior (1.400 millones de dólares a través de emisiones de bonos y $1.600 millones de dólares con la banca multilateral). Afortunadamente los bonos ya fueron colocados.

Otra realidad

Pero ahora la realidad es otra. No sabemos todavía cuanto va a costar enfrentar el Coronavirus y sus secuelas sobre la economía. El gobierno estima una pérdida de 20 billones de pesos en el recaudo. Haciendo cálculos de servilleta para estimar a cuanto pueden ascender los gastos adicionales, entre los apoyos al sector de la salud, las transferencias de ingresos a los hogares, la capitalización del FNG y los estímulos durante la fase de reactivación, podemos hablar de otros 20 billones de pesos.



Esto quiere decir que es necesario conseguir nuevo financiamiento por 40 billones de pesos, de los cuales el gobierno ya obtuvo 15 billones de los ahorros del FAE y el Fonpet y 3 billones mediante la descapitalización de bancos de segundo piso.



Es decir, hacen faltarían 22 billones de pesos, o 5.600 millones de dólares. Si se duplican los desembolsos con el Banco Mundial, BID y CAF –cosa que es factible pero que requiere poner mucha presión pues todos los países están pidiendo lo mismo-- se pueden obtener 1.600 millones de dólares. En estas condiciones hacen falta 4.000 millones de dólares.

La mejor fórmula es que el FMI se los preste directamente al gobierno –no al Banco de la República--. Para ello puede solicitar un aumento en la línea de crédito flexible (LCF) de 10.700 millones de dólares a 15.000 mil millones de dólares, y de allí el Fondo le prestaría al gobierno, sin pasar por el banco central. Es totalmente posible.



Pero quizás seria mejor que el gobierno solicite una línea aparte y nueva al FMI, para no mezclar la LCF con las necesidades fiscales. En las circunstancias actuales, el Fondo podría aprobarla sin imponer condiciones y en tiempo record, gracias nuestra excelente trayectoria.



Esto le daría mayor estabilidad a la economía y, por ende, mayor tranquilidad a los inversionistas extranjeros. Es una salida que ayuda a mejorar al paciente, sin correr el riesgo de empeorarlo.



MAURICIO CÁRDENAS S.

Ex ministro de Hacienda

ESPECIAL PARA EL TIEMPO