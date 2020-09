Colombia, con la tasa de desempleo más alta entre países de la Ocde

El impacto de la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus parece continuar su ralentización en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), donde el desempleo bajó al 7,7 por ciento en julio pasado, desde el 8 por ciento de junio, informó este miércoles la organización.



Aun así, el nivel de desempleo continúa siendo 2,5 puntos porcentuales superior al 5,2 por ciento de desempleados sobre la población activa registrado en febrero, antes del inicio de la pandemia.



El máximo nivel de desempleo de este año en los países de la Ocde se produjo en abril, con un 8,6 por ciento, y desde entonces ha registrado un ligero declive gradual hasta el 7,7 por ciento de julio, publicado hoy.



Mejoría no es general



La Ocde señaló que el descenso global de desempleados registrado en julio esconde "fuertes diferencias regionales".



Así, el desempleo subió por cuarto mes consecutivo en la zona euro, hasta el 7,9 por ciento (desde el 7,7 por ciento de junio), con aumentos de, al menos, tres décimas en Francia, Italia, Portugal e Italia.



En cambio, el desempleo apenas se incrementó una décima en Japón (del 2,8 al 2,9 por ciento), mientras que en Estados Unidos y Canadá cayó de forma destacable (0,9 y 1,4 puntos, respectivamente), debido sobre todo al progresivo retorno al trabajo en estos dos últimos países de trabajadores en situación de despido temporal.



Los mayores índices de desempleo volvieron a registrarse en Colombia (19,7 por ciento, de acuerdo con análisis de la Ocde para este informe), Grecia (17 por ciento en los datos de mayo aún no actualizados) y España (15,8 por ciento).



En total, en toda la Ocde había 50,535 millones de desempleados en julio, después de un máximo en este año de 55,377 en abril, cuanto se produjo el pico de la pandemia en muchos países, y frente a los 36,679 millones que se registraron en el primer trimestre del año.



Preocupa el desempleo juvenil



El desempleo entre los jóvenes sigue siendo uno de los grandes problemas del empleo en los países miembros de esta organización, con sede en París. Y es que aunque el desempleo entre los menores de 25 años bajó 0,6 puntos en julio, está en el 16,2 por ciento. Esto supone más del doble que el índice de desempleo global y aún más que el 6,7 por ciento entre los mayores de 25 años.



España sigue siendo el país más afectado por el desempleo de los más jóvenes, con un 41,7 por ciento, con una subida de una décima desde junio, y frente al 32,2 por ciento registrado durante el primer trimestre del año.



De nuevo en las cifras globales de la Ocde el descenso del desempleo de julio benefició menos a las mujeres, entre las que bajó dos décimas porcentuales (del 8,4 al 8,2 por ciento), mientras que entre los hombres recortó tres décimas (del 7,7 al 7,4 por ciento).



En su informe anual sobre el empleo divulgado el pasado 7 de julio, esta organización con sede en París ya había advertido que el año 2020 cerraría con niveles muy superiores de desempleo a los de la crisis financiera del 2008.



La Ocde preveía en ese informe que el desempleo seguiría una racha ascendente en los últimos meses del año, que cerraría en el 9,4 por ciento, debido a una caída sin precedentes del producto interno bruto (PIB) del 7,5 por ciento. Y eso si no se producía un nuevo brote global de coronavirus antes de fin de año, lo que agravaría aún más la situación económica, con una caída aún mayor del PIB y su consiguiente impacto en el empleo.



EFE (PARÍS)