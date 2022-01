El Gobierno colombiano, a través de la cancillería y del ministerio de Agricultura, no solo rechazaron el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el que se ubica al país como uno de los países con alto riesgo de seguridad alimentaria divulgado el viernes anterior, sino que, además, le pidieron a dicha organización, que se retire de inmediato el nombre de Colombia de ese mapa de riesgo alimentario, dado que no solo desconoce los avances del país en esta materia, sino que las conclusiones del informe no se ajustan a la realidad colombiana en ese frente.



(Lea también: En diciembre del 2021, la tasa de desempleo fue de 11 %)

Así lo acaba de dar a conocer la canciller y vicepresidente de Colombia, Martha Lucía Ramírez, quien dijo que dicho informe no solo los tomó por sorpresa sino que, además, no fue consultado con el Gobierno ni con ninguna de las entidades responsables de estos temas para intercambiar opiniones, verificar datos y permitir que se recogiera una realidad mucho más objetiva y clara frente a los avances del país, sus mejores y progresos en materia alimentaria.



"Ese documento no se había consultado y no se sabe cual fue la metodología utlizada ni las cifras que soportan el mismo. El informe hace aparecer al país con una situación muy critica en materia alimentaria y desconoce el trabajo que se hace con la misma FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Por eso, esta mañana se pidió que se retire a Colombia de este y se corrijan las afirmaciones incluidas en este sobre el país", indicó la Canciller.



(Le puede interesar, además: Banco de la República subió en un punto porcentual su tasa de intervención)