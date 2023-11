Petrobras planea asociación para convertir a Colombia en exportador de gas

La petrolera brasileña Petrobras, que descubrió una enorme reserva de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano, planea asociarse con otras empresas que igualmente cuentan con importantes reservas en la región para convertir a Colombia en un país exportador del combustible.

"Estamos trabajando en un plan de desarrollo de esas reservas para atender el mercado de Colombia y, eventualmente, si nos juntamos con empresas que también tienen reservas en la región, montar una planta para licuar ese gas natural y poder exportarlo a donde queremos", afirmó en entrevista a EFE el presidente de la mayor empresa brasileña, Jean Paul Prates.



El ejecutivo dijo que Petrobras descubrió en el área que explora en concesión junto con la colombiana Ecopetrol en el Caribe un yacimiento en el que se calculan reservas de 4 tetrapiés cúbicos (TPC) de gas natural, volumen superior al de las actuales reservas probadas del país andino.



Agregó que otras empresas como la propia Ecopetrol y las multinacionales Shell y Occidental Petroleum han descubierto importantes reservas de gas en áreas próximas y estarían interesadas en crear un "hub" para exportarlas de forma conjunta.



Según Prates, los recursos para desarrollar esas reservas en Colombia fueron incluidos en el Plan Estratégico para el quinquenio 2024-2028 anunciado por el gigante brasileño el jueves y que prevé inversiones por 102.000 millones de dólares. De ese total, 73.000 millones de dólares están destinados a proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, pero solo 1.300 millones de dólares a operaciones en otros países, incluyendo las de Colombia.



"El Plan Estratégico no entra en esos detalles (lo que sería destinado a Colombia) pero la verdad es que (la inversión) está vinculada al desarrollo de la reserva que tenemos allí. Después de explorar y de descubrir, y de comenzar a producir, la pregunta es ¿cómo monetizar ese gas más allá del mercado colombiano?", dijo.

La perforación de pozo se inició en los primeros días del mes de mayo de 2022. Foto: Ecopetrol

En su opinión, la solución es que las empresas con reservas vecinas unan sus esfuerzos para formar un consorcio de oferta de gas natural y de gas natural licuado. "Eso puede estar en los planes futuros", dijo.



El plan de Petrobras para desarrollar las reservas del llamado bloque Tayrona fue anunciado tres años después de que la empresa incluyera su participación en este activo (44 %) en el plan de desinversiones de la estatal durante el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).



Con el regreso del progresista Luiz Inácio Lula da Silva al poder en enero pasado, las ventas de activos fueron revisadas y Petrobras optó por retomar su papel como operador del bloque ubicado a 32 kilómetros del litoral norte de Colombia y ya tiene planes para iniciar la producción en 2026.



Petrobras igualmente quiere aprovechar la decisión de las autoridades colombianas de desarrollar las reservas de gas en aguas marinas para reducir sus importaciones del combustible e impulsar las industrias de energía y petroquímica. Prates descartó que los planes de Petrobras en Colombia puedan ser afectados por la política del presidente colombiano, Gustavo Petro, de acelerar el proceso de transición energética.



El Gobierno colombiano ya suspendió la concesión de nuevas licencias para explorar petróleo y gas natural en el país, por lo que las petroleras que actúan en Colombia tienen que limitarse a desarrollar las concesiones ya adjudicadas.



"Detectamos que el presidente (Petro) habla mucho de suspender la producción pero en una determinada área, en la selva amazónica colombiana, en donde hay una disputa antigua, que es polémica por contar con una reserva ambiental importante y donde ya hay bloques exploratorios de petróleo. Me parece que es un asunto querido, un asunto valorizado, pero para la política interna", dijo.



Agregó que, pese al fuerte rechazo del mandatario a la explotación en esa región, en donde quiere crear una zona de exclusión y en la que Petrobras no tiene interés, "que yo me recuerde nunca ha dicho nada en relación a la explotación en áreas marinas, y él reconoce que Colombia aún necesita producir petróleo y gas".

