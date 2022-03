Con el objetivo de promover la creación de empleo decente en medio de la reactivación económica tras la crisis del covid-19, representantes de diferentes gobiernos, empresarios y trabajadores asisten en Ginebra (Suiza) hasta el viernes al primer encuentro del año del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



En esta ocasión, los países miembros también votarán por la persona que reemplazará a partir del 1.º de octubre al actual director general del organismo, Guy Ryder. Los cinco candidatos al puesto son: Gilbert Houngbo, de Togo; Kang Kyung-wha, de la República de Corea; Mthunzi Mdwaba, de Sudáfrica; Muriel Pénicaud, de Francia, y Greg Vines, de Australia.



Por Colombia participa el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien además sostendrá una serie de encuentros para examinar los avances en materia de diálogo social, libertad sindical y derechos de negociación colectiva, entre otros. En entrevista con EL TIEMPO, el funcionario dio algunos detalles y también aseguró que la meta sigue siendo reducir a un dígito la tasa de desempleo este año.



¿Qué importancia tiene la participación de Colombia en este encuentro?

Estamos participando en la elección del director general de la OIT y visitando al Consejo de Normas para expresar todos los avances que hemos tenido frente a diferentes hechos laborales en los cuales Colombia de alguna manera llama la atención. Destaca la expedición del Decreto 1631, con el cual se garantizan todos los derechos de los trabajadores en las diferentes convenciones colectivas, lo cual permite una estabilidad jurídica. Este es un éxito que no se había hecho en otro gobierno y queremos socializarlo. De otro lado, queremos solicitar la ayuda de asistencia técnica a la OIT para temas que tienen que ver con crear rutas para muchos temas sindicales, que nos acompañe con diálogos con diferentes sectores que han tenido dificultades en Colombia.



¿Cómo estamos en materia de derechos laborales en Colombia?

La pandemia nos ha dejado dificultades, pero hemos avanzado muchísimo, sobre todo, en inspección y vigilancia para disminuir el abuso en las normas laborales y proteger los derechos. Para ello, el Gobierno expidió un decreto ampliando la planta del Ministerio del Trabajo y ahora vamos a tener 344 instructores nuevos para mejorar en todo lo que tiene que ver con la violación de normas laborales. Con este nuevo esquema llegaremos mucho más lejos para solucionar las dificultades de los trabajadores.



¿Qué otros temas se tocarán en la reunión?

Me reuniré con el ministro del Trabajo de Guatemala, Rafael Rodríguez, quien nos está solicitando colaborar en todos los temas de diálogo social y asistencia técnica. Además, habrá un encuentro con Guy Ryder para hablar de la situación sociolaboral de Colombia, proyectos de cooperación y el papel del país ante los órganos de control de la OIT.



¿Cómo va la recuperación del empleo? ¿La meta sigue siendo que la tasa de desempleo llegue a un dígito este año?

Sí, la tarea es bajarlo a un dígito. Es muy importante lo que estamos haciendo de subsidiar el empleo y, sobre todo, el joven. Hay incentivos económicos para los empleadores que contraten a trabajadores jóvenes y a mujeres y hombres mayores de 28 años. Esto nos permite ampliar y recuperar muchos de los puestos de trabajo y quitar puestos de la informalidad. A diciembre, habíamos generado cerca de 300.000 empleos bajo esa modalidad. Entonces creo que sí logramos tener un dígito este año. La estratega está pensada para crear una ruta para el nuevo gobierno.



¿Y qué tanto han avanzado en la política para enfrentar la informalidad?

Estamos trabajando fuertemente en eso con la Vicepresidenta. Vamos a ver si logramos ,sobre todo en las grandes ciudades donde hay vendedores ambulantes, asociarlos en organismos o cooperativas y buscar los proveedores para que tengan un mercado asegurado. De igual manera, estuve en Honduras para solicitar una asistencia técnica para ayudar a un sector indígena en el Meta, en el cual vamos a lograr que ellos trabajen la tierra y que se compre lo que produzcan. Queremos generar más empleo en el sector rural.



¿Cuándo estará lista la reglamentación del trabajo remoto?

Ya tenemos varias normas, en primer lugar el trabajo en casa y en este momento estamos reglamentando el trabajo remoto. Con lo cual les entregamos a los trabajadores más posibilidades de realizar y generar empleo, cambiando toda la estructura, desde la contratación hasta el trabajo se hace de manera remota. Estamos revisando la compensación en lo que tiene que ver con el subsidio a la conectividad y cómo garantizar los derechos sindicales y lo que tiene que ver con la protección y riesgos laborales. Ya los próximos días lo someteremos a consideración de la opinión pública.



¿Qué han logrado adelantar para llevar a cabo una próxima reforma laboral y pensional?

Estamos hasta ahora trabajando con los expertos en las recomendaciones que brindó la Misión de Empleo. Vamos a dejar por lo menos una hoja de ruta para intentar mejorar los derechos laborales. Llevarlo al Congreso, ya es un asunto muy complejo. Y en el tema pensional, pondremos a discusión de la academia los instrumentos que entregó la misión para que se tomen las decisiones en otras instancias, pero ya no tendremos un proyecto de ley.



