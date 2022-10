Para Jorge Iván González, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Colombia tiene una tributación baja frente a otros países en el mundo y que por ese motivo faltan recursos para el desarrollo de obras en el país.

El directivo hizo la declaración en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, que organiza Camacol en Barranquilla, asegurando que el país debe ponerse de acuerdo con la tarifa de tributación que se tiene para el desarrollo de proyectos en el país.



"Lo primero que hay que tener claro es que Colombia es de los países que menos tributa en el mundo y lo discutíamos con el presidente de la Andi, porque decir que Colombia es uno de los países que más tributa en el mundo no tiene ningún sentido", expuso.



González señaló que Colombia está tributando 18 por ciento del PIB, "América Latina está tributando el 23 por ciento del PIB, en Europa algunos países están tributando casi el 40 por ciento del PIB, aceptemos que Colombia tributa muy poquito, por eso no tenemos aeropuertos, no tenemos trenes, no tenemos transporte fluvial, por eso no tenemos ninguna cosa parecida a una autopista", agregó.



Por tanto el líder de planeación señaló que la idea es llegar a acuerdos para obtener recursos para el desarrollo de esas obras.



La discusión sobre los impuestos en el país y el uso de estos recursos tiene que ver con el proyecto reforma tributaria con el que el Gobierno de Gustavo Petro espera recaudar $22 billones anuales.



La reforma tributaria ya fue aprobada en primer debate en comisiones económicas del Congreso y, ahora, pasará a aprobarse en las plenarias de Senado y Cámara.

