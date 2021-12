Conozca cuáles son los temas que marcarán la economía durante el próximo año.



Son los siguientes:



1. Seguirá el ciclo de alza en las tasas de interés



La inflación ha estado generando preocupación en los últimos meses y ha seguido a una fuerte caída de la economía en el 2020, en gran parte a causa de las acciones que se debieron adoptar para tratar de controlar la expansión de la covid-19.



Y la forma de controlarla tiene en el alza de las tasas de interés una de sus principales fórmulas, sin embargo, en el caso de Colombia, analistas advierten que la aplicación de esta receta podría generar efectos adversos como caída de la inversión, el consumo y un menor crecimiento.



2. Elección presidencial: con total incertidumbre



El próximo año 2022 Colombia vivirá en mayo nuevos comicios presidenciales, un escenario político que será objeto de intenso debate en los próximos meses. Un amplio abanico de precandidatos se ha presentado para esta ocasión, destacándose figuras como Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Juan Carlos Echeverry, Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, por mencionar algunos. Frente a ello, diversos analistas estiman que el país entrará, en una “zona de incertidumbre” a la espera de mayor claridad del panorama económico.



3. Devaluación del peso, factor de preocupación



De no ser por los factores internacionales que genera una mayor devaluación del peso, como el anuncio de retiro del exceso de liquidez en Estados Unidos o la incertidumbre de que la pandemia impida una mejor recuperación de los países, el precio del dólar en Colombia posiblemente estaría mucho más abajo que de los cerca de $4.000 en los que está hoy pues el Gobierno ha vendido US$12.272 millones este año. La caída de la Inversión Extranjera Directa y la salida de flujos son elementos para seguirle la pista.



4. PIB de 2022 sentirá un crecimiento moderado



Las expectativas del próximo año están hacia una economía con un crecimiento más moderado, luego de que el efecto rebote que dejó la pandemia en las estadísticas de 2021 se disipe. Entre varios actores del mercado el más optimista es la Ocde, que prevé un crecimiento de 5,5% en 2022, el FMI espera que la economía se expanda 3,8%, mientras que para el Banco Mundial la previsión está en 4,2%. Localmente, el Banco de la República espera un 4,7%, Corficolombiana un 5% y Fedesarrollo 4,5%.



5. Relación con Venezuela, un ‘cambio de óptica’



Sorpresivamente, a finales del 2021 se logró un tibio acercamiento en las relaciones con Venezuela, privando, en este caso, el intercambio comercial en la zona fronteriza entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira.



Sin embargo, pese a los acercamientos regionales faltó el paso definitivo desde el Gobierno Nacional. A pesar de ello, gremios y analistas estiman que este año logre ejecutarse la reapertura comercial y con ello mejorar el índice económico y la reactivación de este territorio que definen con vida propia.

6. Concesiones 4G y 5G: un año crucial de avances



Aprovechando el envión por la entrega de cuatro obras de infraestructura de Cuarta Generación (4G) en el segundo semestre del año 2021, el Gobierno Nacional alista un cronograma cuya promesa es sumar un total de 20 entregas de proyectos de este programa al momento de finalizar su mandato.



Ahora bien, el futuro del modelo concesional pasa por la Quinta Generación (5G), programa que ya empieza a dar sus primeros pasos con las asignaciones, como la ALO Sur en Bogotá, o la apertura del proceso licitatorio como lo son la APP del río Magdalena y el Canal del Dique, por mencionar algunos. Estos proyectos 5G de la primera ola, también llamados ‘Concesiones del Bicentenario’, le dejarán al país un monto de $20,82 billones en Capex.



7. Contenedores, sigue crisis y escasez en productos



La crisis logística global por la falta de contenedores y el aumento en la demanda de productos e insumos seguirá al orden del día en 2022, además del aumento en los costos logísticos para el transporte. Incluso la rebaja de aranceles tendría un efecto limitado.



“Estas medidas de eliminar el valor de seguros y fletes en las importaciones de todos los sectores, se implementaría por lo menos por un año para tener un efecto y que no sea solo transitorio”, señaló Javier Díaz, presidente de Analdex.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que también representa un riesgo al generar un mayor déficit comercial “ convendría que, al tiempo que se reducen aranceles, se busquen medidas en los destinos”, dijo María Claudia Lacouture presidente de Amcham Colombia.



8. Transformación digital sigue en 2022



Uno de los puntos que han destacados los expertos en tecnología es que el 2022 seguirá siendo un año de transformación digital, ya que esta llegó para quedarse. Sin embargo, también será un periodo para que las compañías, en las que se incluyen las Pymes, sean más prudentes a la hora de adoptar las nuevas herramientas.



Entre las tecnologías que esperan seguir ganando campo el próximo año se destacan la Inteligencia Artificial, el blockchain, la nube y la analítica de datos. Así mismo, la ciberseguridad jugará un capítulo importante entre las empresas, ya que las nuevas amenazas son más sofisticadas.



De acuerdo con Patricio Espinosa, gerente de IBM para Colombia, la ciberseguridad deberá ser una de las prioridades que adopten las empresas durante los próximos meses.

Asimismo, el ejecutivo destacó que la nube, en la que se destaca la híbrida, seguirá siendo la columna vertebral en todos el proceso de transformación digital que se adelante en las compañías en el país.



9. Aerolíneas ‘low cost’, las opcionadas



Con la reactivación del turismo y las conexiones aéreas, las aerolíneas low cost, o de bajo costo, se perfilan como una de las tendencias para el próximo año. Ahora, el viajero desea elegir un vuelo con condiciones favorables pero que con un precio más económico. Esta tendencia pondrá en la lupa de los turistas a compañías como VivaAir, Sarpa, UltraAir y Viva Aerobus.



La acogida de este segmento ha llamado la atención de Avianca que, tras la salida del Capítulo 11, propuso un modelo de negocio en los bajos costos hacen parte de su estrategia, además de crear una línea más accesible. Además, de acuerdo con una encuesta de tendencias de Ipsos, multinacional de investigación de mercado, el viajero preferirá, en 2022, aquellas aerolíneas que tengan políticas flexibles de cambio o cancelación.



Por otro lado, los destinos ecoturísiticos siguen siendo la elección para viajes de ocio; con alojamientos enfocados en el ahorro de consumo energético y reducción del plástico.



10. Exportaciones: variedad y mercado



Colombia buscará mantener la diversificación de su canasta exportadora que hoy se refleja en la mayor participación que tienen los bienes no minero energéticos en las ventas al exterior. Mientras que hace 10 años esa clase de productos representaban el 28% de lo que exportaba el país, en 2019 la participación fue del 39% y este año, hasta septiembre, esa relación aumenta a 45,7%.



“El propósito es lograr que más bienes de los sectores agropecuario, agroindustrial, industria manufacturera y servicios integren esa canasta. Así mismo, que las firmas que no exporten se animen a hacerlo y que las que lo hacen, aumenten esos flujos, dándole una especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Seguimos en la admisibilidad de la carne bovina, la porcina, la leche y sus derivados, pasifloras, pulpas de fruta, arándanos, bananos, entre otros, a más mercados, entre ellos, Qatar, Barhein, Marruecos, Corea del Sur, China y Canadá”, dijo la ministra de Comercio María Ximena Lombana.



11. Latente intención de hacer inversiones



Los empresarios hacen apuestas por fortalecer su capacidad productiva el próximo año con el fin de incrementar sus negocios, en medio de factores que pueden generar incertidumbre como las elecciones.



Una reciente encuesta de la Andi hace una aproximación a esa intención del sector privado y más de la mitad dice que tiene proyectos en mente para los meses que vienen o están en ejecución.



Entre las compañías que tienen planes de expansión, 51,5% se propone la modernización tecnológica, mientras que el 47,4% busca el ensanche de su planta. Otro 46,4% busca reponer el equipo de la empresa y 29,9% busca fortalecerse en innovación.



Los empresarios también mencionan que para el año entrante sus inversiones apuntan a ampliar su participación en el mercado interno, mejorar en logística, ser jugadores más relevantes en el mercado externo, y otros tienen los proyectos en marcha con el claro objetivo de lograr una mayor internacionalización.



12. Inflación bajaría, pero el empleo seguirá en dos dígitos



Para el año entrante se espera que el choque inflacionario merme, aunque el inicio de año seguirá teniendo presiones asociadas a la crisis global de insumos así como al alza del salario mínimo y a varios precios indexados. El Banco de la República estima que para el cierre de 2022 la cifra se ubicará en 3,6%, al igual que entidades como Fitch.



En el caso del desempleo, que ha venido reduciendo su tasa en los últimos meses, la caída del indicador será menos pronunciada, y los expertos estiman que seguirá en dos dígitos a pesar de la recuperación de la economía. El Emisor prevé que llegaremos a 11,4%, Fedesarrollo calcula un dato de 11,5%, mientras que Anif estima que se situará entre 12% y 12,5%.



13. Sector del entretenimiento espera verdadera reactivación



Uno de los sectores más golpeados durante la pandemia fue el del entretenimiento que tuvo que cerrar sus operaciones. Y es que si bien el 2021 fue un año de reactivación para muchos negocios como cinemas, restaurantes, bares, discotecas, festivales y parques de diversiones, lo cierto es que las cifras no lograron sobrepasar los números de 2019. Para el 2022, este sector espera vivir una “verdadera reactivación”, teniendo en cuenta que el plan de vacunación ha venido avanzando positivamente en el país y no se han presentado más cierres por partes de las administraciones locales. Negocios como el de los cines, luego del estreno de la película ‘Encanto’ de Disney, han reportado alza en sus ventas, lo que augura unas perspectivas favorables.



14. Crece el compromiso ambiental de las empresas colombianas



Los alivios para adquirir flotas eléctricas y los sellos verdes que certifica el Gobierno Nacional y firmas extranjeras, ubican a la sostenibilidad como una oportunidad de negocio para las empresas colombianas, que han venido trabajando en cambiar las lógicas de su producción.



Con el programa ambiental gubernamental de disminución de gases de efecto invernadero, 103 empresas se han inscrito para optimizar sus procesos. Para 2022, se espera llegar a 500, las cuales podrán certificar sus prácticas y ganar un posicionamiento a nivel internacional. Esta tendencia para 2022 va de la mano con el creciente interés del consumidor en comprar productos eco-friendly, que garanticen buenos procesos.



15. Acelerar rezagos en vacunación y en los nuevos refuerzos



En diciembre y enero la vacunación contra la covid-19 debe estar abierta y activa, pues hay mucho por avanzar en un plan que ha servido para tener un nivel de protección, tras cuatro meses en un nivel de contagio bajo, con beneficios para la reactivación.



El avance del plan de vacunas con una dosis es de 73,6 % y de 52,3 % en esquemas completos, es decir, con segundas o únicas dosis. Por edades en el grupo de 70 años y más, el avance es del 97,4 % y 93 % en segundas y únicas respectivamente, y de 35,4 % en refuerzos. En relación con el grupo de 50 a 69 años, están en 87,2%, 78,9 %y 14,7 %,mientras que el grupo de 12 a 29 años, las cifras son de 72,1 %, 40,6 % y 1,6 %.



16. Año clave para el ‘fracking’ y para la energías verdes



La licencia ambiental de los proyectos Kale y Platero es el punto de partida para el desarrollo experimental del fracking en el país. Los dos pilotos que desarrollará Ecopetrol en Puerto Wilches (Santander) contemplan la perforación, en cada uno de ellos, de un pozo que tendrá una sección vertical y una horizontal, donde se hará el fracturamiento hidráulico. Sus resultados serán clave para que el Consejo de Estado tome una decisión a fondo. Así mismo, el 2022 será el año en que el sistema interconectado nacional (SIN) comenzará a recibir energía eléctrica limpia de las plantas eólicas y solares que están ubicadas en la zona norte del país.



17. Seguirá auge de los neobancos en el país y las criptomonedas



Entre las tendencias que seguirán muy presentes para el 2022 se destaca el auge de los neobancos en el país. Y es que sin duda la inclusión financiera ha permitido que estas entidades sigan ganando popularidad entre los colombianos. Una de ellos es Nequi, que tiene 9,7 millones de usuarios y que espera cerrar el año con 10 millones de clientes. Asimismo, entre las grandes apuestas empresariales se espera que el próximo año RappiPay preste sus servicios de banco.



En cuanto a las criptomonedas, los expertos señalan que el mundo seguirá contagiado de ellas y se espera que el valor de las criptos aumente de forma importante. Entre las monedas virtuales más populares está el Bitcoin.



18. La llegada de Ikea y el apetito de las marcas por expandirse



Para la segunda parte del 2022 se espera el desembarque de la cadena Ikea en Colombia, como una señal de que las marcas internacionales siguen interesadas por tener presencia en el mercado colombiano. La firma sueca lo hará con un local en el centro comercial Mall Plaza NQS de Bogotá. El siguiente paso será abrir en el 2024 en Viva Envigado, según lo anunciado hasta el momento.



Detrás de esta incursión que se sigue con expectativa esta el interés que persiste de las marcas extranjeras por tener presencia en centros comerciales y zonas estratégicas de ciudades principales e intermedias, gracias a un comercio minorista que ha respondido a la reactivación de la economía y que cada vez se debe adaptar más rápidamente a los cambios del consumidor.



19. Relocalización de empresas



Al país han llegado 56 proyectos por friendshoring estrategia que busca aumentar la inversión extranjera que, hasta el momento, con estas iniciativas ha captado US$949 millones. ProColombia, que está en cabeza del plan, tiene una lista con 1.091 empresas segmentadas bajo la estrategia de friendshoring, y ya ha contactado a 890.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de la entidad, “el crecimiento de la inversión extranjera da cuenta de la confianza del mundo en el país como destino de negocios y refleja el auge y diversificación de la IED que llegó al 88,1% en sectores no minero energéticos”.



20. Carros: volver a 300 mil unidades



Hay un secreto a voces en el mercado de vehículos colombiano: las grandes marcas tienen fila de clientes reservando y comprando modelos que están agotados o esperan para el próximo año.



Por ello el escenario del 2022 es una oferta abundante para enero, y hay marcas que han afirmado que ya no tienen problema de producto para Colombia. Gigantes de la industria como Chevrolet, señala que el portafolio para el país está listo e incluso habla de nuevos modelos.



Por eso las marcas hablan de que en 2022 el país volvería a colocar 300.000 unidades, pues son muchas las renovaciones que no se pudieron hacer por la pandemia.



21. La vida escolar y laboral, entre la presencialidad y lo híbrido



Contando con un escenario de evolución favorable de la pandemia y de la vacunación de la población, los estudiantes volverán en el 2022 a sus clases presenciales en colegios y universidades, lo que implicará la normalización para varios actividades económicas que desde el 2020 han sufrido traumatismos.



En el plano corporativo, se espera que las empresas concreten los planes de adoptar un modelo híbrido en el que ciertos días de la semana los colaboradores irán a la oficina y en otros optarán por trabajar desde casa, tras la demostración de que el esquema aporta a la productividad y contribuye a la calidad de vida del personal.



22. Economía mundial crecerá, pero con riesgo de estancamiento



Después del efecto estadístico que la economía mundial registró durante el 2021, el próximo año se espera que tanto el mundo como Latinoamérica regresen a cifras de crecimiento más moderadas, con el riesgo de que la inflación, la crisis de los contenedores y el cambio en la política monetaria de los grandes bancos centrales pueda limitar en gran medida este dinamismo.



Según las últimas previsiones del FMI, la economía mundial presentaría un crecimiento en su conjunto de 4,9%, mientras que grandes naciones como Estados Unidos (5,2%), China (5,6%), Alemania (4,6%), Reino Unido (5%) o Japón (3,2%), si bien seguirían con un buen comportamiento, su avance será menor al de 2021.