Los 5 retos para un país que llega a 50 millones de habitantes

Tener 50 millones de habitantes en el territorio colombiano, lo que el país logró en este miércoles 12 de febrero, implica grandes retos que están ligados a las transformaciones de la población. He aquí algunos.

1. El empleo del adulto.



Tendrá que incluir a la población adulta mayor que, no solo vive más tiempo, sino que es más vital. De hecho, en el país, un 29 % de los adultos mayores de 60 años aún están ocupados. Esta realidad, además, tiene mucho que ver con la falta de aseguramiento para la vejez, por lo cual, el reto en este sentido es transformar el sistema laboral y el sistema pensional.



2. El empleo juvenil.



El 26 % de los colombianos está en edades consideradas juveniles (de 15 a 29 años). Aunque la cifra se ha reducido en 15 años, sigue siendo mejor a la de muchos países que se han envejecido. No obstante, el desempleo entre jóvenes es más alto que el del promedio nacional. El reto en este sentido es crear oportunidades para que encuentren empleo decente en el país y no partan a otras latitudes a conseguirlas.



3. Desarrollo regional.



Este reto viene de tiempo atrás y, precisamente se vuelve interesante por la dificultad para lograrlo. En la medida en que el país logre inversiones en vías terciarias, en conectividad para las regiones, se reducirá la concentración de población en las ciudades metropolitanas en las que ya no hay espacio para construir más viviendas ni hacer más vías.



4. La migración.



Claramente, la migración tuvo que ver con el hecho de que Colombia haya llegado a los 50 millones habitantes de manera más rápida de lo que crece la población año a año. En este caso, el reto es abordar el fenómeno -como lo han hecho otros países (recordemos que en el desarrollo de Estados Unidos tuvo mucho que ver la llegada de irlandeses). Abordar el fenómeno implica vinculación de migrantes al empleo y a la seguridad social.



5. Foco en las mujeres.



El impulso al empoderamiento de las mujeres es otro de los retos en un país en el que la proporción sube más que la de los hombres. Pero no es tanto porque sean mayoría, sino porque han pedaleado más para dejar atrás el analfabetismo y lograr avanzar hacia los niveles educativos más altos.



