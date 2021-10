Así es como Colombia le saca provecho a la crisis energética mundial

Si la pandemia del coronavirus resultó dándole un duro golpe a la economía mundial, desde hace varios meses otro impacto nada despreciable se viene viendo en los países más avanzados como producto de una crisis energética que ha ido creciendo este año, visible no solo en racionamientos de energía en China, sino en inusitadas alzas en los precios del gas en Europa. Estas han llevado incluso a hacer una pausa obligada en la transición energética.



Si bien en el país el suministro de electricidad no tiene sobresaltos, expertos llaman a mantener una matriz que se complemente. Foto: Francisco Javier Barrios

Esto porque varios generadores han tenido que activar plantas térmicas que usan carbón para abastecer la demanda.



Y a medida que se acerca el invierno en el hemisferio norte, las preocupaciones crecen porque la falta de un abastecimiento total de la demanda tendrá repercusiones en el crecimiento mundial, ya que en el gigante asiático y en países como India, con fábricas de miles de productos, las máquinas han venido moderando su ritmo porque no hay electricidad para moverlas las 24 horas.



Según Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, pese a que el 90 por ciento del suministro del mineral en China viene de fuentes locales, una serie de medidas del Gobierno que preside Xi Jinping, para cumplir con las metas de descarbonización, han reducido su extracción y los inventarios no alcanzan para satisfacer el consumo.



Ante ello, miles de empresas han tenido que parar o cerrar operaciones porque ha sido necesario acudir a racionamientos del servicio, situación de la que tampoco ha escapado India, donde el 70 por ciento de la generación eléctrica se hace con carbón y que ha tenido problemas por inundaciones en sus minas. La consecuencia ha sido una fuerte presión al alza en los precios mundiales del carbón, mineral que incluso Europa, continente en el que viene en desuso por la transición energética, ha vuelto a utilizar, ya que allí no solo el rendimiento de las centrales eólicas bajó un 15 por ciento en los últimos meses, sino que ha habido una verdadera espiral alcista en los precios del gas, que encarece el costo de la factura de electricidad.



Según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en lo corrido del año, el carbón térmico ha aumentado un 226 por ciento, mientras el metalúrgico ha subido un 194,6 por ciento. En el caso del primero, solo desde mayo su alza ha sido del 194 por ciento.

Entre tanto, Acosta explica que el precio del gas natural ha tenido un alza del 300 por ciento, debido a una reducción en la producción, en parte por la caída de las reservas y por conflictos geoestratégicos, en los que Rusia tiene un papel protagónico, pero también por una mayor demanda de Asia.



La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) explica que Rusia está pendiente de la aprobación de la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, para conectar al país con Alemania a través del mar Báltico, sin pasar por Ucrania, mientras que varias normas ambientales que se iniciaron el año pasado han sacado de operación una cantidad importante de buques metaneros, que son los que movilizan el gas natural licuado.

Un auge para exprimir

Y en medio de la negativa de los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep +) a aumentar las cuotas del incremento progresivo de producción, los precios del crudo ya registran aumentos mayores al 70 por ciento en los últimos 12 meses, al punto que su cotización ya superó los 83 dólares por barril.



Con este telón de fondo y en consonancia con las previsiones recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó la estimación de crecimiento de América Latina al 6,3 por ciento (para Colombia subió al 7,6 por ciento) por el aumento de los precios de los minerales y el petróleo, el ministro Mesa señala que el sector minero-energético le sigue dando noticias positivas al país en materia de reactivación.

Y, obviamente, quienes extraen las materias primas están aprovechando al máximo este auge de precios de los energéticos y la electricidad, que según el mismo FMI deberían comenzar a bajar solo a inicios del 2022.



Según el Dane, aunque entre enero y agosto la exportación de carbón (hulla, coque y briquetas) se redujo 8,8 por ciento frente al mismo período de 2020, en el octavo mes el valor vendido subió 75 por ciento anual, al sumar 482,2 millones de dólares.



Por su parte, la comercialización de petróleo en el mercado internacional llegó a 7.888 millones de dólares entre enero y agosto, un 35 por ciento más que hace un año. Y, según estimaciones del gremio petrolero, por el aumento de entre 20.000 y 50.000 barriles diarios en la producción de crudo y el mayor precio, el Gobierno tendría entre uno y dos billones de pesos más de renta petrolera que no estaban previstos a comienzo de año.



Y de acuerdo con las cifras del Dane, sumando la participación del 7,7 por ciento que las exportaciones de oro tienen en el valor vendido al exterior, estos tres productos (petróleo, carbón y oro) pusieron el 45,3 por ciento de los ingresos por exportaciones entre enero y agosto, y el 83,4 por ciento del volumen total comercializado, a pesar de que los volúmenes son más bajos que en 2020, excepto el del oro y el carbón metalúrgico.





ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

