Bogotá lidera el ránking de ciudades más competitivas del país

Bogotá continúa al frente del ránking de competitividad de ciudades colombianas. La capital del país obtuvo un un puntaje de 7,49 puntos sobre 10, según lo dieron a conocer este martes el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario.

El segundo lugar en esta tercera medición realizada lo ocupa el área metropolitana de Medellín, que alcanzó una puntuación de 7,05. Las siguientes tres posiciones corresponden a las áreas metropolitanas de Manizales y Bucaramanga y a la ciudad de Tunja, que consiguieron una calificación de 6,64; 6,334 y 6,325 puntos, respectivamente.



Bogotá, Medellín y Manizales mantuvieron las tres primeras posiciones de la tabla de competitividad que traían desde el año pasado, mientras que Bucaramanga ascendió una casilla al cuarto lugar y Tunja perdió una al quinto lugar, indica el informe del CPC.



No obstante, aclara el organismo, en esta oportunidad el ICC 2020 incluye el pilar de adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Debido a la inclusión de nuevas ciudades y al cambio metodológico que implica la introducción de un nuevo pilar, los resultados presentados no son comparables con los de años anteriores. No obstante, para efectos de realizar comparaciones válidas, la publicación ofrece un recálculo para 2019 como año base, empleando la nueva metodología.



En efecto, esta es la medición en materia de competitividad más completa que se lleva a cabo, pues, por primera vez, desde 2018, este indicador presenta a las ciudades de Arauca, Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, San Andrés, San José del Guaviare y Yopal. Con las nuevas capitales incluidas se logra un total de 32 ciudades y áreas metropolitanas (25 ciudades y 7 áreas metropolitanas).

El análisis del índice de 2020 tuvo en cuenta cuatro factores (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador), 13 pilares (instituciones, infraestructura y equipamiento, adopción TIC, sostenibilidad ambiental, salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial) y 103 indicadores, los cuales corresponden en su totalidad a datos “duros”, no de percepción.

Avences y retrocesos

Según el ICC, ciudades como, Inírida, Puerto Carreño y Mitú se ubican en los últimos lugares de la clasificación, con puntajes de 3,18, 3,15 y 3,07, respectivamente.



Entre el año base de comparación 2019 y el ICC 2020, las ciudades que incrementaron posiciones son: Bucaramanga AM, que avanzó una casilla, el área metropolitana de Cúcuta, Santa Marta tres cada una, Quibdó, Arauca, San José del Guaviare e Inírida, de a una posición, respectivamente.



Por su parte, Yopal retrocede cuatro puestos respecto a 2019. Así mismo, Montería y Leticia pierden dos posiciones, mientras que Tunja, Riohacha y Puerto Carreño pierden un puesto frente a 2019, indicó el CPC.



Para Rosario Córdoba, presidente del CPC, “proveer información para los territorios es clave para el diseño e implementación de políticas públicas en las regiones, ya que es una labor que requiere evidencia para ser exitosa",



Agregó que en tiempos de crisis los indicadores y diagnósticos de los territorios son fundamentales para medir los impactos de la emergencia. No obstante, la emergencia no debe dejar de lado los desafíos y fortalezas estructurales de los territorios, y estos indicadores permiten evaluar el cumplimiento de las metas territoriales, a la vez que sirven de línea de base para los análisis de política que requieran las autoridades locales.



Por: Economía y Negocios