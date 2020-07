La próxima semana podrá volar el primer piloto comercial de pasajeros

El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, le dijo a EL TIEMPO que espera que el primer vuelo comercial piloto de pasajeros se efectúe la semana entrante entre las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. Entre tanto, fuentes de la industria señalan que la primera empresa en volar será EasyFly



(Lea también: Tiquetes aéreos que ya se están vendiendo han bajado hasta 55 %)

Expertos del sector señalaron que, tras el visto bueno del Gobierno para vuelos en Lebrija, Arauca, Cúcuta y Rionegro, la decisión de hacer los vuelos piloto está en manos de las aerolíneas, que deberán revisar la demanda de viajeros, los cuales serían, en principio, personas que se pudieron haber quedado aisladas en ciudades diferentes a la de su lugar de residencia al momento en que decretaron el aislamiento, o personas que esperan viajar por cuestiones de estudio o situaciones médicas.



EL TIEMPO pudo confirmar que Avianca y Latam Airlines no van a iniciar por esta ruta el comienzo de su reactivación.



Es importante tener en cuenta, según aclara la Aerocivil, que los vuelos para fines turísticos no se pueden hacer en esta fase porque aún el turismo no está habilitado plenamente.

La decisión de hacer los vuelos piloto está en manos de las aerolíneas, que deberán revisar la demanda de viajeros FACEBOOK

TWITTER

Entre tanto, las autoridades han hecho visitas a otros aeropuertos en ciudades como Manizales y Pereira. El distrito de Cartagena ya solicitó la reapertura, pero no se ha dado porque es una ciudad con alta afectación de covid-19. Medellín, en donde está el aeropuerto Olaya Herrera, también hizo la solicitud.

El proceso para realizar los vuelos pilotos y el transporte intermunicipal de larga distancia consta de los siguientes pasos:



1. Alcaldes o gobernadores de ciudades de origen y destino lo solicitan al Ministerio del Interior.



2. Luego de la verificación de protocolos para los aeropuertos y aerolíneas, estas últimas solicitan hacer la ruta, estableciendo frecuencia inicial y enviando esta solicitud al Ministerio del Interior, la Aerocivil y el Ministerio de Transporte, para obtener el visto bueno. Si ya tienen la ruta aprobada el proceso es más rápido. Si no la cubren, el proceso tomará un poco más de tiempo.



3. Si Rionegro y Medellín son aprobados, ya las aerolíneas pueden solicitar, por ejemplo, autorización de la ruta Bucaramanga-Rionegro, sin necesidad de que los alcaldes de estas dos ciudades tengan que pasar una solicitud adicional por su cuenta. Es decir, que sería más fluido el proceso a medida que más ciudades van pidiendo la autorización para reabrir vuelos.



4. En la solicitud, las aerolíneas, según su cálculo de demanda, señalan las frecuencias diarias que harán.



5. La Aeronáútica Civil, según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hará, esta y la próxima semana, visitas a 10 aeropuertos para verificar que cumplen con los protocolos. Ya se visitó Cúcuta y Bucaramanga para efectos de autorizar el piloto. El martes se visitó Rionegro y Medellín; el miércoles Montería; este jueves, Pereira y Manizales, y la próxima semana San Andrés, Providencia y Armenia.



(Le sugerimos: Con despegue de vuelos piloto, estos son los protocolos de seguridad)

Protocolo básico

El siguiente es el protocolo básico para vuelos y viajes terrestres de largo alcance:



-Viajeros deberán llegar a las terminales sin acompañantes, salvo que sea menor o alguien que requiera asistencia.



-Se prohíbe el estacionamiento de vehículos cerca a las terminales o aeropuertos.



-Viajeros deberán llegar con máximo dos horas de anticipación al vuelo. No se permitirán estancias mayores antes de la hora del vuelo o viaje.



-Toma de temperatura a viajeros, se les dará alcohol glicerinado al 60 % y el distanciamiento mínimo será de 2 metros como mínimo.



-Los locales comerciales deben implementar protocolos de limpieza y desinfección, e información visible de medidas para evitar el contagio.



-Los cajeros automáticos y demás máquinas expendedoras se deben desinfectar mínimo cada hora.



-No se deben compartir documentos, más allá de poder visualizarlos por parte de las autoridades.



-Se debe evitar al máximo el contacto con equipajes, por lo que se recomienda solo llevar equipaje de mano.}



-Si hay que hacer inspecciones manuales, los operadores deberán tener protección adicional, como caretas acrílicas o monogafas.



-Para inspeccionar maletas, los guardas de seguridad primero deben cambiarse los guantes.



-Se permitirá transportar geles y antibacteriales, en cantidad máxima de 355 mililitros por persona.



-El pasabordo se validará visualmente o pasándolo por las máquinas, pero el pasajero deberá desinfectarse las manos al iniciar y al finalizar el trayecto.



-El tapabocas se usará todo el viaje, no habrá almohadas o audífonos.



-Si un pasajero presenta síntomas que coincidan con el covid durante los 14 días posteriores al viaje deberá informarlo inmediatamente a su EPS, a la Secretaria de Salud del municipio o departamento, o a través de la aplicación Coronapp.



(Lea además: Avianca Brasil pide pista a la justicia para ser declarada en quiebra)



ECONOMÍA Y NEGOCIOS