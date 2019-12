‘Colombia es un país lleno de oportunidades comerciales’

Red Hot Chili Peppers (pimentones, en español) es mucho más que una banda de rock-funk estadounidense: es uno de los principales productos que exporta Colombia.



Esta tierra de ecoturismo, minerales, combustible, frutas, piedras preciosas, metales, productos farmacéuticos y maquinaria tiene mucho más que ofrecer además de una taza de café, que siempre está a la mano. Más allá de estos productos, los colombianos están listos para dar el paso a un siguiente nivel en su comercio con EE. UU., y el estado de Georgia está en una posición favorable para aprovecharlo ya que los lazos en biotecnología, agricultura y tecnología financiera han llegado a un punto de maduración que ofrecen beneficiosos mutuos.

Recientemente tuve el privilegio de hablar con el embajador de esta república emprendedora en los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, exvicepresidente colombiano. Lo visité en su residencia oficial a lo largo de Embassy Row en Washington durante un evento organizado por la Sociedad Internacional de Miembros Empresarios (Society of International Business Fellows).



Entre los mensajes del señor Santos para el estado de Georgia: Colombia es el socio latinoamericano ideal para el comercio y la inversión, con políticas favorables a los negocios, impulsadas en parte por 15 acuerdos comerciales, incluido uno con los EE. UU. promulgado en 2012.



Colombia es ahora una de las economías más abiertas de América Latina. Es el segundo mayor importador de bienes estadounidenses en la región. “La política fiscal y de gobierno de Colombia es estable (y nunca ha incumplido la deuda externa)”, agrega Santos.



Las oportunidades están al alcance de la mano para Atlanta. Con un vuelo directo de 5 horas desde Atlanta a Bogotá y con solo una hora de diferencia horaria, hacer negocios durante la jornada laboral puede ser más simple que Europa o Asia (o incluso California, cuya diferencia horaria con la costa este es de 3 horas). Más aún, considerando que la última inversión de Delta Airlines en Latam tiene la perspectiva de mejorar la conveniencia de viajar a la región.



Asimismo, Discovery Channel tiene un importante centro de operaciones en este país y, de acuerdo con Santos, su director, David Zaslav, hasta ha corroborado que es el “mejor lugar para hacer negocios en América Latina”.



El Banco Mundial ha clasificado a Colombia como el país número uno en la región en cuanto a clima de negocios y a fuerza laboral. Después de Brasil y México, Colombia tiene la población más grande de la región, con aproximadamente 50 millones de habitantes.



Entre las principales exportaciones a EE. UU. se encuentran petróleo, textiles, alimentos, repuestos de automóviles y productos mineros. Incluso en el sector de servicios existen beneficios de comercio mutuo dado el papel de Colombia como centro de banca, telecomunicaciones y seguros.



Considerado como poseedor de la mayor biodiversidad del mundo, el ecoturismo en Colombia tanto ahora como hacia futuro se ve dinámico y con alto potencial de crecimiento. La agricultura es un gran sector y tiene ventajas competitivas. Por ejemplo, los arándanos y los pimientos, ambos sectores en crecimiento, se pueden producir en el otoño cuando el clima no es propicio para estos cultivos en el sureste de los EE. UU.



Colombia es el tercer país más atractivo para empresas emergentes en la región latinoamericana y ya hasta tiene su primera empresa ‘unicornio’, Rappi. La compañía de entrega a domicilio tiene un valor de US $ 3.500 millones gracias a una inversión de SoftBank, el gigante japonés. Asimismo, existe la empresa Platzi, una importante plataforma de educación en línea.



Un intercambio más profundo podría mejorar las oportunidades para los capitalistas y empresarios de Georgia. Colombia cuenta con 7 años de beneficios fiscales para la creación de ciertos nuevos negocios, y las empresas basadas en el turismo reciben cinco años de exención de impuestos.



Con respecto a las oportunidades de crecimiento, el embajador señala con orgullo que la infraestructura es una prioridad principal y que durante los próximos dos años se brindarán $ 13.000 millones en ofertas.



Georgia es el único estado de EE. UU. con una oficina profesional de desarrollo económico ubicada en Colombia desde 2013. El Departamento de Desarrollo Económico de Georgia, dirigido por el comisionado Pat Wilson, ha producido resultados que conducen a US $ 400 millones de inversión registrada de Georgia en Colombia, y unos impresionantes US $ 120 millones de Colombia en Georgia. Juan Carlos López Gutiérrez dirige la oficina estatal de Bogotá.



Georgia ha hecho un buen trabajo. Justo la semana pasada, la oficina comercial en Colombia anunció que un comprador allí está buscando proveedores de Georgia de polímeros biodegradables para empaquetamiento. Y el interés va en ambos sentidos: ProColombia mantiene una oficina en Atlanta encabezada por Hernando Galindo. La oportunidad está golpeando a la puerta.



Por supuesto, Colombia y la región tienen desafíos, y esta columna no estaría completa sin compartir la respuesta directa del embajador a las preguntas sobre la crisis en Venezuela.



“Hay un millón y medio de nuevos inmigrantes en Colombia que han entrado en los últimos dos años. Esto ha sobrecargado nuestra capacidad para brindar asistencia social. Por otro lado, muchos de ellos son profesionales: médicos, abogados e ingenieros, que son un activo. Estamos trabajando estrechamente con los EE. UU. con respecto a esta importante necesidad de apoyar la restauración de la democracia allí”, dijo el embajador Santos. Pero agregó que “esta es otra oportunidad para los negocios, de infraestructura y muchas más necesidades de bienes y servicios cuando se recupere la estabilidad”.



Empresarios y académicos de Georgia: echen un vistazo a Colombia. Es un país en el que abundan las oportunidades.



AL HODGE

Exdirector de la Cámara de Comercio del condado de Romes Floyd, en Georgia.* Columna publicada originalmente en GolbalAtlanta.com