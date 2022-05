Un verdadero reconocimiento al tejido empresarial colombiano, a través del testimonio de los hijos de quienes día a día contribuyen a la construcción, desarrollo y consolidación de este, es el propósito de la campaña que la Confederación de Cámaras de Comercio del país (Confecámaras) puso a andar desde hace algunos días junto con sus 57 miembros en todo el país.



(Puede leer también: Pensión: personas sin esta opción podrán tener una renta vitalicia)

Se trata de #ColombiaEsMiEmpresa, la cual busca mostrar, a través de historias de los héroes que se la juegan toda por sus empresas y el país, la importancia y valor de las compañías en la construcción del tejido socioeconómico del país, la generación de valor y las oportunidades de crecimiento para los colombianos.



Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, sostiene que esta es una iniciativa en la que resaltan el papel del empresariado en la sociedad. “Creemos que no está siendo bien entendido ese rol, por eso lo que estamos diciendo en boca de quienes tiene testimonios directos de lo que significan los empresarios como héroes que se la juegan toda por el país”, dice el vocero gremial.



Esa apuesta no es solo por consolidar las empresas, también es por el empleo y la búsqueda de un mejor bienestar de los más de 8,6 millones de empleados formales y sus familias que esas compañías generan en el país.



Según cifras de la confederación, al cierre del año pasado en Colombia operaban cerca de 1,63 millones de empresas, de las cuales 91,8 por ciento eran microempresas, 6 por ciento pequeñas empresas, 1,6 por ciento medianas y poco menos del 0,5 por ciento eran grandes.



Pese a esa menor participación, las grandes empresas generaron el año pasado el 36 por ciento de esos más de 8,6 millones de puestos de trabajo, las pequeñas cerca del 27 por ciento, mientras las medianas y las pequeñas el 19,8 y el 17,2 por ciento, respectivamente.



Pero ese es solo un aspecto de esa contribución que hace el empresariado a la sociedad, por eso existe un interés muy claro de contar esas historias de las compañías que hacen patria en cada rincón del país, sostiene Domínguez.



“Sin empresa no hay empleo, y sin empleo, las oportunidades de crecimiento y desarrollo, y los sueños de millones de colombianos se diluyen. Queremos visibilizar que detrás de cada empresa hay millones de colombianos que la construyen con su trabajo y esfuerzo, mientras crean también nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos y sus familias, llevando progreso y bienestar”, insiste el vocero gremial.



(Además, lea: Centrales obreras proponen aumento en salario mínimo por alta inflación)



En esta campaña participan hijos de trabajadores de diferentes firmas que han querido entregarnos su testimonio, de cómo el trabajo de sus padres y la construcción de empresa les ha permitido tener mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.



Julián David Bello es un joven para quienes sus padres y abuelos son sus héroes. Llevan trabajado más de 10 años en Macs Comercializadora, su padre en labores de agricultura, su mamá en la logística, su abuela en la gerencia y su abuelo en la parte de la maquinaria.



El trabajo de su familia en esta compañía, dice Julián David, le ha permitido tener una buena educación, pero más allá de esto, a mantenerlos unidos como familia.



Testimonios como este, de duración no mayor a 30 segundos, son los que hacen parte de esta iniciativa que ya completa tres semanas al aire y ha logrado recoger los mensajes de más de cientos de hijos de trabajadores de empresas, muchas de las cuales, aun en el anonimato, realizan una enorme contribución al desarrollo del país desde distintos sectores.



Son colombianos comunes y corrientes los que participan en esta campaña, sostiene Domínguez, quienes entregan sus testimonios sobre lo que significa la empresa para sus padres y ellos mismos, las cuales son difundidas por las redes sociales y medios digitales con el propósito de llegar a más de 8 millones de personas.



(Puede leer: En vivo: economía colombiana creció 8,5 % en el primer trimestre)



Agrega que esta debería ser una actividad permanente, pues muchas veces el país no entiende lo que impactan los empresarios en el empleo, en el bienestar colectivo, en las comunidades donde operan, en las familias colombianas y lo que significa, además, la existencia de una empresa.



Según el estudio ‘Índice de inversión social privada’, el año pasado los aportes sociales realizados por las empresas sumaron 2,8 billones de pesos, recursos que impactaron al 42 por ciento de las poblaciones rurales y al 60 por ciento de las vulnerables.



A lo anterior se suman los aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar y cajas de compensación familiar), los cuales superarán los 2,4 billones de pesos, recursos que no incluyen salud, pensión y cesantías, recursos que mes a mes se giran con destino al bienestar de los empleados formales del país.



“La existencia de la empresa genera un impacto muy importante en la economía, en la medida, además, que son los principales contribuyentes y sin su existencia no hubiesen sido posible las contribuciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y otras ayudas que surgieron para atender la pandemia”, dice Domínguez, quien agrega que por eso es necesario respetar la libertad de empresa en el país para generar ingresos y bienestar a los colombianos, y trabajar por su fortalecimiento y productividad.



Cualquiera puede hacer parte de esta campaña o reproducirla, no hay límites pues lo que se busca es que el mensaje llegue al mayor número de personas para que conozcan lo que hay detrás de cada empresa y su aporte al país, por lo que seguirán recibiendo testimonios.