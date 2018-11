Atraer y retener el talento: materia pendiente del país

Colombia cayó 5 puestos en el Ranking Mundial de Talento 2018. El país ocupó la casilla 60 entre las 63 naciones evaluadas en el índice elaborado por el International Institute for Management Development (IMD), que ubica a los países de acuerdo con el desarrollo de ciertos ítems evaluados, divididos en las categorías de inversión y desarrollo, atracción y preparación.

En el análisis realizado por el IMD, el punto más fuerte del país fue el valor de los impuestos, donde Colombia ocupó la casilla número 12, lo que quiere decir que, de acuerdo con el estudio, es una de las naciones con las cargas tributarias más bajas. Las otras fortalezas fueron el costo de vida, índice en el que el país se ubicó en la casilla 15, y el gasto público en educación, donde fue 32.

Los tres peores ítems de desempeño nacional fueron la enseñanza de ciencias, donde se asignó a Colombia la casilla 60; la atracción y retención del talento, aspecto en el que se ubicó 61, y por último, como principal debilidad según el ranking del IMD, el manejo de las habilidades lingüísticas de las personas como respuesta a las necesidades de las empresas, donde Colombia estuvo en el puesto 62.

El economista sénior del World Competitiveness Center, José Caballero, dice que el valor de los impuestos sumados al bajo costo de vida, que señalan el estudio, son oportunidades que no se deben dejar pasar. “Que el costo de vida, impuestos y alquileres sean bajos, se puede explotar para tener un balance entre talentos nacionales y extranjeros”, afirma.



Pero, a pesar de esto, uno de los datos que deja el análisis del informe es que, en 17 de los 30 temas de estudio, el país se ubicó en el puesto 50 o debajo de este, en la lista de las 63 naciones evaluadas. Es decir que en más de la mitad de los desempeños que se analizan, el rendimiento de Colombia no es el ideal, como lo muestra el análisis elaborado por el IMD.



Caballero piensa que el principal rezago del país, es decir, el de las habilidades lingüísticas, no debe pasar desapercibido. El economista dice que el dominio de lenguas extranjeras es clave, tanto para avanzar en lo académico como para competir a nivel internacional, y agrega que el conocimiento, sobre todo de inglés, es importante puesto que el desarrollo en tecnología “está siendo producido en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, principalmente”.



El hecho de estar en los últimos puestos de este informe no se traduce simplemente en que a Colombia todavía le falte mejorar en los índices evaluados. Va más allá. Por ejemplo, es una señal de que los talentos nacionales pueden estar buscando otros países para desarrollarse y que, de otro lado, jóvenes extranjeros no se sientan atraídos por arribar al país a desempeñarse profesionalmente.



En ese orden, el IMD también destaca el hecho de que varios países de Latinoamérica se encuentren en la parte baja del ranking (que, además de Colombia, son Brasil, 58; México, 61; y Venezuela, 63) y tienen como factor común problemas relacionados con la ‘fuga de cerebros’ junto a un nivel bajo de inversión en educación.



Algunas de las conclusiones sobre esta problemática que hace el economista sénior consultado por EL TIEMPO son, primero, que las causas para la fuga de talento no solo en Colombia, sino en Latinoamérica en general, radican en una baja motivación de los empleados adicional a otras razones como, por ejemplo, problemas estructurales, desigualdades sociales y económicas, y falta de oportunidades. “Esto se traduce en que la preparación para competir a nivel internacional sea bastante baja”, asegura.



Caballero dice que la solución principal no pasa por lo que se pueda invertir, sino más bien con el bienestar que se brinda. El experto detalla que es importante desarrollar un nuevo sistema económico y reformar el sistema educativo en la región para capacitar a los jóvenes. “Si no preparamos a la juventud con las habilidades necesarias, lo que estamos haciendo es desperdiciar el potencial que tiene y poner en riesgo el futuro económico”, concluye. El máximo puesto que Colombia ha alcanzado en este ranking es el 52.



DIEGO VARGAS RIAÑO

Economía y Negocios

Twitter: @vardie_