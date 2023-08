En el informe del estado de la seguridad y nutrición en el mundo, presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), además de exponerse la prevalencia de la desnutrición en diferentes países, se presenta un dato interesante: el costo por día que debe asumir una persona para no desnutrirse.



Y entre los países latinoamericanos y del Caribe, Colombia ocupa el séptimo puesto como uno de los Estados en el que es necesario gastar menos para tener una alimentación mínima saludable.



(Lea también: Ventas del comercio minorista completan 3 meses a la baja: en mayo cayeron 5,1 %)

Para determinar el consumo requerido, la Fao explica que la dieta debe componerse de una variedad de alimentos nutritivos y seguros que proporcionen “la energía y los nutrientes dietéticos en las cantidades necesarias para una vida sana y activa”.



Específicamente, esta debe contar con una amplia gama de alimentos y bebidas sin procesar, o mínimamente procesados, que incluya a los diferentes grupos alimenticios; cereales, legumbres, frutas, verduras, frutos secos, lácteos y pescado. Además, tiene que ser moderada en huevos, con cantidades pequeñas de carne roja.



(Le podría interesar: Supersociedades admitió a Café Oma y Presto en proceso de reorganización empresarial)



Si se encuentra el equilibrio ideal, y se lleva durante todo el ciclo de vida, la dieta saludable puede prevenir todas las formas de desnutrición, incluidos el retraso del crecimiento y la emaciación infantil, que es la condición de bajo peso para la altura. Por todo lo anterior, conocer el dato de qué tanto se necesita para lograrla, es esencial para entender, en parte, cuánto dinero haría falta para cerrar algunas brechas alimenticias en los países.

Facebook Twitter Linkedin

La variedad y la mesura en ciertos productos procesados, esencial para una alimentación adecuada. Foto: iStock

Cabe señalar que, para hacer el cálculo del costo de la alimentación mínima, la Fao se basó en los precios del 2021. Además, presentó los datos en dólares, considerando la paridad de poder adquisitivo de cada país.



En este análisis se pasaron los datos al equivalente en pesos colombianos y, además, traídos a precios de la canasta familiar de 2023. Los resultados arrojaron que para este año el costo mínimo de alimentación por persona en el país alcanzó aproximadamente los 6.700 pesos en un día.



Es decir que en un hogar con cuatro personas, se necesitan 26.800 pesos al día, y en un mes, el mercado solo de alimentos cuesta 804.000 pesos.



(También: Multan a 6 concesionarios por atraso en implementación de cobro electrónico en peajes)



Si se compara este valor con lo que cuesta comer lo suficiente en la región, que son alrededor del equivalente a 8.200 pesos, Colombia luce más económica que el promedio, ocupando el séptimo lugar. El país Incluso está por debajo de la media a nivel mundial, que llega al equivalente a 7.400 pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia ocupa el séptimo lugar entre los países más económicos para comer la dieta mínima saludable Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

El gasto que una persona tiene que asumir en el territorio nacional es más o menos el mismo que debe hacerse en países de altos ingresos como Francia (el equivalente a 6.600 pesos) y aunque pertenece al grupo de Estados con ingresos medianos altos, el costo en la mayoría de estos es mucho mayor al de Colombia, pues sus habitantes deben pagar en promedio 7.900 pesos por día para comer lo suficiente.



Belice, por su parte, es el país de América Latina y el Caribe en donde menos se debe gastar en esta alimentación mínima, con cerca del equivalente a 5.600 pesos. Sin embargo, está lejos de alcanzar al menos caro a nivel mundial. Este puesto le corresponde a Reino Unido, en donde la alimentación para no desnutrirse cuesta cerca de 3.900 pesos, en la actualidad.



(Otras noticias: Producción de la industria manufacturera siguió cayendo en Colombia: -3,4 % en mayo)



Por el contrario, Jamaica es el país de la región, y del mundo, con el costo más elevado, alcanzando los 14.200 pesos; seguido también de un estado caribeño, Granada, en el que el precio llega gasta los 12.300 pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Haití y Jamaica, los dos países donde menos personas puede comer lo suficiente para no desnutrirse en la región. Foto: RICARDO PIERRIN. AFP

Colombia, también entre países de la región en que menos personas pueden comer lo suficiente

Cabe destacar que, pese a que Colombia es considerada como una de los más económicas de la región, según el mismo informe de la FAO, cerca de 16,1 millones de personas, aproximadamente el 31,3 por ciento de la población, no puede costear el gasto.



(Le recomendamos: Conozca por qué el alza del salario mínimo frena las empresas y la generación de empleo)



En relación con su población, Colombia también es séptimo entre los estados de la región en los que las personas menos pueden permitirse tener una alimentación adecuada para no desnutrirse; superado solo por Nicaragua, con 34,2 por ciento; Honduras con 44,8 por ciento; Belice, con 53 por ciento; Surinam, con 58,6 por ciento; Jamaica, con 62,6 por ciento y el más afectado de este bloque, Haití, con 92,6 por ciento.



Este país caribeño también hace parte del ranking a nivel mundial. De hecho, ocupa el sexto lugar, acompañado de Estados africanos que en su mayoría tienen el problema de que más del 90 por ciento de su población no puede comer lo mínimo para no desnutrirse; estos son Madagascar, liderando el ranking, Malawi, República Centroafricana, Nigeria y Liberia.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia pasó de tener 4,8 millones de personas en estado de desnutrición en 2006 a 3,4 millones en 2022. Foto: Cortesía Asociación Shipia Wayú

Volviendo al caso colombiano, solo en el 2022, el 28 por ciento de los hogares colombianos tuvieron que reducir la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos al menos una vez y en el 4,9 por ciento de estos, al menos una persona se quedó sin comer durante todo el día por falta de dinero y otros recursos, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la FAO.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, es evidente que Colombia aún requiere esfuerzos para cerrar las grandes brechas alimenticias y económicas que azotan al territorio.



Pese a todo lo anterior, la FAO destaca que el país pasó de tener 4,8 millones de personas en estado de desnutrición en 2006 a 3,4 millones en 2022. Además, el porcentaje de inseguridad alimentaria en toda la región también se redujo; pasó de 40,3 a 37,5 por ciento entre 2021 y 2022.

JUAN DAVID CANO LOPERA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

Más noticias

- Bajo compromiso de empleados le cuesta 8,8 billones de dólares a la economía mundial



- En Tolima y Valle no habrá alzas 'significativas' en tarifas de energía por El Niño



- BID Invest otorgó crédito a Tigo para crecer en pequeños municipios del país