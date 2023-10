Colombia enfrenta una 'pandemia fiscal', advierte el director de Planeación Nacional

El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, manifestó que actualmente Colombia está enfrentando una "pandemia fiscal" por las deudas que se generaron durante la administración del expresidente Iván Duque.



"El covid ya no está entre nosotros porque nos vacunamos, pero las finanzas públicas todavía no están vacunadas. Ese es un proceso muy lento, pero tiene un golpe durísimo en el 2024", expresó.



Director DNP, Jorge Iván González. Foto: Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

El funcionario destacó que solo del aumento del servicio de la deuda fueron 20 billones de pesos entre el 2023 y el 2024, que se suman a los otros 20 billones que se requieren para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fpec).



Además, a los comercializadores de energía eléctrica se les deben unos 5,6 billones de pesos por la opción tarifaria que se implementó durante la pandemia para no subir las tarifas a los usuarios.

"A este Gobierno le toca asumir un golpe de 45,6 billones de pesos, es decir, dos reformas tributarias", señaló el director del DNP durante la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.



Pero a pesar de esto, destacó que el presupuesto de inversión para 2024 es de 99,4 billones de pesos, el mayor presupuesto del Gobierno Nacional. "Creo que se está haciendo un esfuerzo fiscal enorme", agregó.



El funcionario también manifestó que, aunque a veces se acusa al gobierno del presidente Gustavo Petro de irresponsabilidad fiscal, cuando se miran las cifras "a este Gobierno le tocó asumir grandes deudas".



"Uno puede decir que es explicable que el Gobierno Duque se haya endeudado en el corto plazo, es explicable que no se haya subido las tarifas de la gasolina y de los servicios públicos, pero esos tres guarapazos los tiene que asumir este Gobierno en un año", señaló.



Adicionalmente, afirmó que se debe tener en cuenta que "la pandemia sigue, el covid se mantiene en materia fiscal y que los esfuerzos que se están haciendo para responder por estos desequilibrios son enormes".