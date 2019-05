Colombia endulza oferta para venta de Electricaribe

Colombia está endulzando los términos para los inversionistas en su intento por vender los activos de la empresa eléctrica del Caribe, Electricaribe, después de cancelar una venta el año pasado.



La administración del presidente Iván Duque ha renovado su oferta antes de una subasta de los activos de Electricaribe, una companía de distribución de energía propiedad de la española Naturgy Energy Group, asumida por el gobierno en 2016.

El gobierno asumirá una deuda de más de US$1.000 millones, incluidos los pasivos pensionales, y ofrece dividir los activos en dos regiones geográficas, asegura la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, quien supervisa la venta.



También dijo que otros US$ 800 millones de deuda de la compañía no se pasarán al postor ganador y posiblemente se cancelarán después de que se liquide

Electricaribe.



La nueva compañía no tendrá ninguna deuda acumulada, dijo en una entrevista en Bogotá, y añadió que lo que han percibido de los inversionistas nacionales e internacionales los hace sentirse optimistas.



La nueva empresa de servicios requerirá una inversión masiva -al menos US$ 3.000 millones en cinco años-, para garantizar el servicio a 2,5 millones de clientes a lo largo de la costa, incluida la ciudad industrial de Barranquilla.

Valor empresarial

El valor empresarial de Electricaribe es de alrededor de US$ 1.600 millones, según un informe de Credicorp Capital. El gobierno asumió las operaciones de la compañía en 2016 en medio de cortes de energía y crecientes deudas con los generadores de energía y el Estado.



Naturgy y el gobierno están atrapados en una disputa de arbitraje internacional en la que la compañía demanda alrededor de US$ 1.600 millones por lo que llama una expropiación.



El gobierno colombiano tiene una contra reclamación por US$500 millones, argumentando que Naturgy dejó de invertir en Electricaribe.



Avendaño asegura que el caso no afectará la venta. El año pasado, Duque canceló el proceso luego de recibir una oferta, de Enel Group, que ya posee la compañía eléctrica colombiana Codensa SA.



La incorporación de los clientes de Electricaribe hubiera empujado a Enel por encima del máximo legal de 25 % del mercado, explica Avendaño.



El gobierno está aumentando ese limite a 35 % para evitar el problema esta vez, señala. Avendaño, quien ha celebrado reuniones sobre la venta en China, EE.UU. y Suramérica, afirma que los inversionistas institucionales extranjeros han expresado interés en asociarse con operadores de energía latinoamericanos en una posible oferta.



El gobierno espera adjudicar el contrato en octubre y cerrar el acuerdo para fin de año, dijo la Superintendente.



BLOOMBERG