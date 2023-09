Contrario a lo que manifestó hace unos meses Naturgás, el presidente de Promigás, Juan Manuel Rojas, aseguró que Colombia debe seguir explorando la posibilidad de traer gas de Venezuela. "No debemos cerrar esa puerta", dijo.



Y es que, según Naturgás, se requieren millonarias inversiones para readecuar la infraestructura existente y traer gas natural del vecino país, un combustible que actualmente no cumple con los requisitos ambientales y técnicos necesarios para importarlo.



(Lea también: Minenergía asegura que no hay desabastecimiento de gas natural en la Costa Caribe)

Todas las opciones y alternativas deben estar sobre la mesa porque debemos garantizar el gas natural FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el presidente de Promigás, señala que "todas las opciones y alternativas deben estar sobre la mesa porque debemos garantizar el gas natural en la matriz energética de los colombianos, tanto con recursos internos para tener nuestro autoabastecimiento como las posibilidades de seguir importando gas".



Pero no solo se debe contemplar la importación de gas desde Venezuela, sino desde otras zonas del país. Desde el 2016 está operando la Planta de Regasificación de Cartagena, que tiene una posibilidad de expandirse y aumentar su capacidad de 400 a 450 millones de pies cúbicos en el corto plazo, es decir antes de 2025.



Y para el 2026 se podría expandir a 530 millones de pies cúbicos, si se dan las señales regulatorias adecuadas, señala Juan Manuel Rojas.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás. Foto: El Tiempo / cortesía

Tenemos que mejorar las condiciones para hacer atractivo el desarrollo de esa planta FACEBOOK

TWITTER

Al mismo tiempo, se debería seguir insistiendo, por un tema de confiabilidad del país, en la Planta de Regasificación del Pacífico en Buenaventura, pues hace unos días la Upme declaró desierta la convocatoria porque la única oferta que se recibió no era viable.



"Tenemos que mejorar las condiciones para hacer atractivo el desarrollo de esa planta que le da confiabilidad a todo el sistema del suroccidente colombiano. Si Colombia hubiese tenido esa planta disponible y funcionando en mayo, no hubiésemos tenido el percance con dos millones de usuarios que se quedaron sin gas", señaló el presidente de Promigás.



Pero también es importante seguir desarrollando los recursos que se tienen en el país, tanto en áreas continentales como en áreas costa afuera. En áreas continentales existen posibilidades de seguir explorando en el piedemonte llanero y la cuenca Cesar Ranchería, donde hay recursos disponibles que se pueden convertir en reservas muy pronto.



(Lea también: Desabastecimiento de gas natural le causaría Cerro Matoso daños por $US360 millones)

Facebook Twitter Linkedin

Planta de Regasificación de Cartagena Foto: Archivo EL TIEMPO.

Se abrió una urgente necesidad de aumentar

las reservas de gas natural del país FACEBOOK

TWITTER

Además, existen yacimientos costa afuera que tienen recursos de gas natural que se estiman en más de 30 terapiés cúbicos, que podrían multiplicar por 10 veces las reservas probadas que tiene actualmente el país.



Esto se suma a que los descubrimientos que se han reportado en costa afuera como Kronos, Gorgon, Uchuva y Orca deben ser desarrollados a la brevedad para aumentar las reservas probadas.



El presidente de Promigás también manifestó que con el informe de reservas que se publicó en mayo "se abrió una urgente necesidad de aumentar las reservas de gas natural del país", ya que al cierre del 2022 las reservas cayeron a 2.817 gigapiés cúbicos, que alcanzan para sólo 7,2 años de autosuficiencia.



"Este el nivel más bajo que se ha registrado en los últimos 17 años y esto debe servir para prender las alarmas respecto a la necesidad de asegurar un mayor abastecimiento para el país", agregó.