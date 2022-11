En términos de competitividad, Colombia enfrenta grandes retos actualmente; un ejemplo de esto es que el 8,4 por ciento de los hogares tienen por lo menos un miembro mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir y solo el 30,3 por ciento de los jóvenes entre 25 y 34 años cuenta con educación superior, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación.



Así lo reveló el Consejo Privado de Competitividad (CPC) en la decimosexta edición del Informe Nacional de Competitividad, el cual se presenta en medio de un periodo de cambios en temas de política pública en el país.



“La competitividad promueve la capacidad productiva de las personas y empresas para generar mayores ingresos, abrir puertas para ellos y sus familias para tener una mejor calidad de vida. Avanzar en la construcción de una sociedad más prospera y equitativa requiere que todos asumamos los retos de mejorar la competitividad del país con esa consciencia y estrategias de largo plazo”, manifestó la presidenta del CPC, Ana Fernanda Maiguashca.



Si bien los últimos dos años han estado marcados por una fuerte reactivación económica que sirvió para revertir en alguna medida la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19, aún quedan pendientes muchas tareas estructurales que implican compromisos de largo plazo que no deben aplazarse más, en particular, para que el país pueda enfrentar un entorno local y global que cada vez se carga de mayores incertidumbres y amenazas.



Uno de los aspectos más destacados del informe fue el mercado laboral, donde el CPC indicó que la informalidad laboral, medida como el porcentaje de personas que no tienen acceso a seguridad social, representa el 61,5 por ciento de la población ocupada. Además, se evidenció que el 60 por ciento de la población ocupada reporta ingresos laborales inferiores al salario mínimo. Entre tanto, el 20,7 por ciento de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo.



En Colombia hay alrededor de 2,9 millones de jóvenes ‘nini’ (ni estudian, ni trabajan), de los cuales 67 por ciento son mujeres; el 27,9 por ciento de los trabajadores están en condición de pobreza, y el 64 por ciento de los empleadores en Colombia reportan dificultades para llenar sus vacantes.



En este punto, las recomendaciones están enfocadas en actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y responder adecuadamente a los retos de las nuevas economías colaborativas.



Otra de ellas es reducir costos laborales no salariales asociados a la contratación formal con el fin de regular la estabilidad laboral, además de continuar con los avances en la Política Nacional del Cuidado.



Para la economía digital, Colombia no está muy bien preparada actualmente, debido a que es el país de la Ocde con menor penetración de internet de banda ancha tanto móvil como fija. Asimismo, en 17 departamentos del país menos del 50 por ciento de los hogares tiene acceso a internet, mientras en Bogotá este porcentaje asciende a 81,5 por ciento.



Las recomendaciones están dadas para fomentar alianzas público-privadas y de esta manera extender los servicios digitales a zonas rurales y remotas. Por otro lado, acelerar el avance del plan de despliegue de redes de quinta generación (5G) y nuevas tecnologías inalámbricas de wifi, además de promover soluciones para proveer formación de habilidades digitales y tecnológicas.



En cuanto a ciencia, tecnología e innovación, entre 2019 y 2020 menos del 0,5 por ciento de las empresas del sector manufacturero innovó en sentido estricto, mientras que 25,8 por ciento lo hizo en sentido amplio y el 3,1 por ciento se clasificó como potencialmente innovadoras. Pero llama la atención que la gran mayoría (70,9 por ciento) se clasificó como no innovadoras.



Colombia se ubicó en el puesto 63 de 132 países en el Índice Global de Innovación 2022, subiendo cuatro posiciones en comparación con 2021. Por su parte, la inversión en I+D se ha mantenido en la última década en niveles entre 0,20 y 0,37 por ciento del PIB, alcanzando un máximo en el 2015.



Para mejorar estos datos, se recomienda reformar los estímulos a la productividad académica para aumentar su calidad e impacto en innovación, al igual que vincular al sector empresarial en programas relacionados con la apropiación social del conocimiento en el marco de la CTI.



Otro tema que se menciona en el Informe Nacional de Competitividad es la energía y se plantea la necesidad de continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos, teniendo en cuenta que las reservas probadas en Colombia alcanzan actualmente solo para ocho años. También se debe potenciar la estrategia de sustitución de leña con fines energéticos y asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz.



El perfil de Colombia

En Colombia hay 38 investigadores académicos por cada millón de habitantes, mientras que en Argentina son 1.211. También se destaca que a los residentes colombianos les han entregado 3,26 patentes por millón de habitantes, cuando en el caso chileno ese número es 8,3.



Colombia lidera en riqueza de su naturaleza con un puntaje de 69,2, teniendo en cuenta a 15 países latinoamericanos. Además, supera, por lejos, al promedio de la Ocde, que es de 50,3.



Otro dato que llama la atención es que una pequeña empresa en Colombia dedica 524 horas a trámites burocráticos en el año, mientras que en Brasil son 114,5 horas. El tiempo promedio para completar un trámite es de 4,2 horas y solo el 16 por ciento de los colombianos consideran que es fácil realizar trámites en línea.

Vías terciarias: el 94 % está en mal estado

Las vías terciarias representan el 69 por ciento de la red vial del país. Sin embargo, un 94 por ciento se encuentra en mal estado, según el Ministerio del Transporte. Entre enero de 2019 e igual mes de 2022, los costos de transporte por tonelada aumentaron en 24 por ciento. De hecho, entre enero de 2019 y abril de 2021 el costo promedio fue de 113.840 pesos por tonelada, y entre mayo de 2021 y febrero de 2022 aumentó 17,6 por ciento a 133.897 pesos.



Las recomendaciones que entrega el CPC en cuanto a este sector están relacionadas con permitir que el precio de los fletes se genere en condiciones de competencia y buscando eficiencias. Además de definir esquemas de cofinanciación en la construcción y mantenimiento de vías terciarias y trabajar en la implementación del nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal.



En entrevista con EL TIEMPO, la presidenta del CPC, Ana Fernanda Maiguashca, habló sobre los retos de Colombia en competitividad.

‘En calidad de educación queda un gran trecho por recorrer’



¿Cómo está Colombia en competitividad?



Hoy en día no contamos con indicadores como el del Foro Económico Mundial actualizados, pero en el ranking del IMD aparecemos como el país número 57 dentro de 63, lo cual no es un buen puntaje. Sin embargo, hay varios factores en los que el país ha mejorado y ha tenido algunos números de productividad mejores en los últimos años.



¿En qué ha mejorado el país y dónde están los mayores retos?



El país ha venido avanzando en la construcción de infraestructura y la tasa de desempleo se ha venido reduciendo. También hemos aumentado la cobertura en educación. En calidad de la educación y en la pertinencia que esta tiene para abrirles las puertas laborales a las personas, todavía nos queda un gran trecho por recorrer.

De la misma manera, en el mercado laboral tenemos muchos retos porque las normas que hemos creado, en lugar de acompañar a la gente, les cierran las puertas a muchas de las personas que viven en la informalidad.



¿Qué recomendaciones clave se deben tener en cuenta?



En educación, tenemos que concentrarnos en los programas de ciclos cortos, trabajar en programas de la formación dual y establecer alertas tempranas para la deserción de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están saliendo de la educación básica y media.



Tenemos que trabajar en los retos de infraestructura, no solo en términos digitales y de conectividad, sino de conexión real de infraestructura multimodal, de tal manera que conectemos mejor a un país que sigue teniendo una población muy dispersa.



¿Cómo ve el futuro de la competitividad en el país?



Lo que estamos buscando es que este país tenga mejores resultados por los esfuerzos que invierten en términos de producto, para que de esta manera podamos crecer todos y no tengamos los problemas de desigualdad que tenemos hoy en día. Debemos dejar de enfatizar en los desacuerdos y construir juntos para mejorar la vida de las personas.