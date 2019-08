Colombia Compra Eficiente quiere cuadruplicar el ahorro público

Un computador que en el mercado vale 3’371.442 pesos le costó al Estado este año 2’016.998 pesos, generando así un ahorro del 40 por ciento del dinero público, que, en últimas, es plata de todos los colombianos, que son los que aportan recursos a través de los impuestos para la provisión de productos y servicios que requiere el Estado para funcionar.



Esto debido a las estrategias que aplica la Agencia de Contratación pública Colombia Compra Eficiente, cuyo nuevo director, José Andrés O’Meara, reorganizó el plan de la entidad para articularlo con las expectativas de ahorro público y lucha contra la corrupción que hay en el Plan de Desarrollo 2018-2022.

Así, según el funcionario, “si en 7 años que lleva la agencia se había logrado un ahorro de 1,5 billones de pesos en las compras públicas, la meta en los próximos 3 años será ahorrar 6,1 billones de pesos”.



La reducción en el costo de los bienes y servicios que demanda el Estado se logra con los llamados acuerdos marco de precios, que licita la agencia para encontrar proveedores que, por el volumen de la demanda, rebajen el precio de los productos. “En este momento tenemos 36 acuerdos marco de precio. La idea es hacer un incremento en más de 34 en el cuatrienio, para superar los 70”, indicó O’Meara.

Y eso que, hasta ahora, la participación de las entidades públicas en esta línea de ahorro es voluntaria, pero en el 2020 empezará a entrar paulatinamente toda la institucionalidad del Estado, de manera obligatoria, según lo expresó O’Meara.



“La ley se está implementando en forma progresiva. Además, la capacidad de la Agencia de Contratación también se está fortaleciendo, porque hoy soporta 20.000 procesos contractuales, y para que reciba todo lo que contrata el Estado tendríamos que llegar a 440.000 procesos. Ese es parte del reto para los próximos cuatro años”.



En ese contexto, en el plan estratégico que menciona O’Meara se contempla que en el 2020 van a estar obligadas a transar, con los acuerdos marco de precio en el Secop (plataforma de contratación pública que maneja la agencia), las alcaldías de capitales y las gobernaciones, además de todo el Gobierno Nacional: rama Ejecutiva. En el 2021 entrarán la rama Legislativa, la Judicial, órganos de control, la organización electoral y los 1.104 municipios. Finalmente, destacó el funcionario, “en el 2022 estarán todas las entidades con sus órganos adscritos y vinculados, para llegar a las 8.000 entidades del Estado”.

Freno a la corrupción

Una de las apuestas de O’Meara es de darle firmeza al pilar de la agencia que permite combatir la corrupción en la contratación pública. En ese sentido, se destacan los llamados pliegos tipo, cuya función es quitar del camino a sus contrarios: los pliegos sastres, es decir, los que se hacen con condiciones amañadas para adjudicarle el contrato a un elegido previamente.



De esta alternativa, ya hay una ley (la 1882), un decreto reciente, y cursa en el Congreso otro proyecto legislativo.



“La diferencia con la ley anterior es que ahora serían adoptados por Colombia Compra Eficiente, no solo en materia de infraestructura de obra pública y de interventoría (como eran los pliegos tipo hasta ahora) sino también para todos los contratos estatales”, indicó O’Meara.



Se debe señalar que, tras la expedición del decreto que extiende los documentos tipo a toda la contratación, en los últimos cuatro meses “se pasó de un 85 por ciento de los procesos licitatorios en las entidades territoriales con un único oferente a que ahora tengamos 81 por ciento con pluralidad de oferentes”.



Algunos ejemplos citados por el funcionario señalan que, en municipios como Chinchiná, Caldas, se abrió una contratación para una obra de 5.800 millones de pesos, y tuvo 48 oferentes.



En conjunto, esta entidad rectora de la política de contratación en el país está empeñada en “generar transparencia, confianza ciudadana y seguridad jurídica en la contratación”, indicó O’Meara, para lo cual vienen nuevas medidas.



“Estoy valorando la adopción de un documento para establecer los contratos de prestación de servicios profesionales en el Estado, que contenga una sola hoja. No podemos seguir haciendo contratos de 20 páginas para transcribir leyes que están en los códigos. De paso, como el Estado realiza más de 1 millón de contratos de prestación de servicios en un año, si los reducimos en una hoja, ahorraríamos por lo menos 20 millones de hojas”.



Para el funcionario, en pos de esa garantía de la seguridad jurídica en la contratación, lo ideal sería que una licitación no tardara 6 meses sino solo 6 semanas, ruta a la que debe encaminarse el país para dinamizar la economía.



