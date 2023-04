La elevada inflación sigue tocando el bolsillo de los colombianos y aunque todos padecemos sus efectos en la economía nacional, existen diferencias en el grado de afectación, según los ingresos y la región donde se viva.



Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en marzo, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 13,34 por ciento; sin embargo, algunas ciudades están por encima de ese promedio y presentan un mayor incremento en la variación anual. Vivir en ellas supone para sus habitantes que los productos y servicios incrementen su precio más rápido en comparación a otros lugares del país.



(Lea también: Así busca el Gobierno frenar la inflación que no deja de subir mes tras mes)

Las tres ciudades más afectadas

Las cifras muestran que la ciudad más afectada por la inflación fue Cúcuta con 15,38 por ciento en su variación anual del IPC. Los bienes y servicios que tuvieron mayor incremento dentro de la ciudad fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 21,53 por ciento; seguido de la división de restaurantes y hoteles, con 20 por ciento; y la de muebles y productos para la conservación del hogar, con 19,42 por ciento.



(Le podría interesar: Inflación: las 20 cosas que hacen mujeres de estratos 1 al 3 para ahorrar)

Facebook Twitter Linkedin

Cúcuta, la ciudad más afectada por la inflación Foto: Archivo particular

La capital del departamento de Sucre, Sincelejo, se ubica en el segundo lugar con un alza del 14,95 por ciento. A diferencia de Cúcuta, esta ciudad se vio mayormente afectada en la división de transportes, con un variación anual del 28,29 por ciento; y del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 21,47 por ciento.



(Otras noticias: Gobierno Petro y Andi acuerdan estrategia para reducir precios de alimentos)



Por su parte, Valledupar y Tunja ocupan el tercer puesto con 14,33 por ciento cada una. En ambas la división de restaurantes y hoteles fue una de las principales afectadas con 21 por ciento y 19,41 por ciento, respectivamente. Mientas que en Valledupar el transporte se vio más afectado con 21,94 por ciento en comparación al 14,80 por ciento de Tunja, en este último los alimentos y comidas no alcohólicas tuvieron mayor incidencia con 23,49 por ciento en relación con su contraparte que tuvo 18,87 por ciento.



(También: Ministro de Hacienda les pide ayuda a los empresarios para moderar la inflación)

Las ciudades más costosas

Variación anual (%) a marzo.



1. Cúcuta: 15,38

2. Sincelejo: 14,95

3. Valledupar y Tunja: 14,33

4. Montería: 14,31

5. Popayán: 14,24

6. Cartagena De Indias: 14,12

7. Barranquilla: 13,99

8. Pasto: 13,98

9. Armenia: 13,92

10. Santa Marta: 13,68

11. Riohacha: 13,49

12. Neiva: 13,45

Dónde hay menor variación del IPC

A pesar de la creencia de que en las grandes ciudades se incrementan más rápido los precios, Bogotá, Cali y Medellín se encuentran entre las ciudades que no superan el IPC anual del 13,34 por ciento, sin embargo, es relevante añadir que otras áreas urbanas, en las que no se cuentan las principales ciudades, registraron un menor incremento de la inflación con 12,07 por ciento.



(Lea también: La gasolina, entre los 5 gastos que más están pesando en el alto costo de vida)

Facebook Twitter Linkedin

Villavicencio, la ciudad con menor incremento de la inflación. Foto: Hector Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

La ciudad que menor inflación tuvo fue Villavicencio con 12,99 por ciento en la variación anual. Según las cifras, las divisiones que presentaron mayor incremento fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas junto a los muebles y artículos para el hogar con 19,93 por ciento y 19,30 por ciento, respectivamente.



(Le podría interesar: Inflación anual en Colombia no cede: aumentó a 13,34 % en marzo)



Pereira ocupó el segundo puesto entre las ciudades con menor incremento de la inflación con 12,74 por ciento; seguido de Florencia, con 12,94 por ciento; Medellín con 12,99 por ciento y Manizales con 13,15. En la mayoría de estos centros urbanos uno de los sectores que se vio más afectado fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Estas son las ciudades con menor costo de vida

Variación anual (%) a marzo.



1. Otras Áreas Urbanas: 12,07

2. Villavicencio: 12,49

3. Pereira: 12,74

4. Florencia: 12,94

5. Medellín: 12,99

6. Manizales: 13,15

7. Ibagué: 13,20

8. Bogotá, D.C.: 13,26

9. Bucaramanga: 13,26

10. Cali: 13,30

Más noticias

- La inflación de Colombia no ha parado en 23 meses



- Opiniones divididas: analistas creen que la inflación siguió subiendo en marzo



- Las 5 noticias económicas clave que no se pueden perder de vista durante abril