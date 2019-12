‘Hay saltos importantes, pero queremos más’: Duque

Durante el lanzamiento global del ‘Informe de desarrollo humano’ que realizó Naciones Unidas en Bogotá, el presidente Iván Duque destacó la importancia de que el evento se haya efectuado en medio de la conversación nacional, que se inició hace dos semanas con el diálogo abierto luego de que empezaran las protestas del paro nacional.



En este sentido, el Presidente resaltó, por ejemplo, lo enriquecedora que ha sido la mesa relacionada con el medioambiente, y anunció que esta semana Colombia firmará el convenio de Escazú.



Por su parte, Achim Steiner –administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud– enfatizó en que el lanzamiento se llevó a cabo en el país porque Colombia representa una historia sobresaliente de progreso en Desarrollo Humano. Según el informe de 2019, el país subió 11 posiciones en el escalafón. “Colombia ha mejorado su posición en 16 lugares entre 2003 y 2018, pasando desde el puesto 95 al puesto 79”, resaltó Steiner.



Sobre los avances, Duque dijo que hay “saltos importantes, pero no es suficiente”. Señaló que es urgente abordar las desigualdades, y que un alto nivel de crecimiento es la premisa para el desarrollo.



El Presidente hizo un balance de avances en expectativa de vida, salud, educación, electricidad y otros servicios y vivienda.



Sin embargo, también se detuvo a evaluar contrastes como la existencia de más de 200 municipios con problemas de calidad del agua, o el hecho de que en el campo solo hay 5,6 años de educación promedio frente al 9,6 en las ciudades; también dijo que en el campo el 80 por ciento de afiliaciones a salud es en el régimen subsidiado, y el 70 por ciento de trabajadores ganan menos del salario mínimo, a pesar de que allí se genera el 18 por ciento de las exportaciones y el 7 por ciento del producto interno bruto.



Por su parte, Jessica Faieta, representante residente del Pnud en Colombia, explicó que para escoger al país como sede del lanzamiento fue clave su papel protagónico en la agenda Rio + 20, el haber sido precursor en las Metas de Desarrollo Sostenible, así como los grandes retos en desigualdad, pese a los avances logrados. De acuerdo con la funcionaria, el programa de Gobierno, con su Plan de Desarrollo, está en línea con esos retos y las recomendaciones del Informe.



Con respecto al tema central del ‘Informe de desarrollo humano’ de este año, en el que se indica la aparición de desigualdades emergentes en la sociedad, no obstante los avances contra la pobreza, Steiner destacó que “la desigualdad no puede medirse por los ingresos”.



Al respecto, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, describió la importancia de la reducción de las brechas emergentes relacionadas con las capacidades tecnológicas por medio de iniciativas como la ‘Ley de modernización del sector TIC’, con la que se pretende generar un pacto por la transformación digital en el que se incluya el acceso de la población rural en el marco expansivo de la cuarta revolución industrial.



Rodríguez también enfatizó en la necesidad de acoger las recomendaciones del Pnud en transformaciones generacionales como la educación pertinente, que garantice que los jóvenes se incluyan al mercado laboral modificando las condiciones económicas actuales de sus familias.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS