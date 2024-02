La oportunidad de Colombia en infraestructura son las vías férreas

De acuerdo con un estudio de The Economist, el desarrollo de infraestructura en América Latina requiere que los gobiernos de la región acudan al sector privado para el desarrollo de infraestructuras muy necesarias en 2024. En el caso de Colombia, la vía que el gobierno de Gustavo Petro está buscando renovar es la red ferroviaria del país.

Esta vía podría proporcionar otra ruta alternativa entre océanos Atlántico y Pacífico y complementar las operaciones del Canal de Panamá. Como primer paso en este esfuerzo, el Gobierno Petro licitará su primer proyecto de asociación público privada, APP.



Este año, se hará la concesión por diez años para el ferrocarril La Dorada-Chiriguaná, de 522 kilómetros, que conecta el centro Colombia con la costa Atlántica, un proyecto que está valorado en 2,5 billones de pesos (625 millones de dólares).



Con esa columna vertebral, se espera una mejora de la red ferroviaria operativa de 1.800 kilómetros del país, estimada en 30 billones de pesos (7.500 millones de dólares).

The Economist anticipa que aún no está claro si la adopción por parte del Gobierno del modelo de APP para este proyecto indica un cambio de política o si es un guiño puntual al sector privado.



"Petro no ha interrumpido la cartera de proyectos de APP iniciados por sus predecesores, que han resultado en importantes inversiones y mejoras de infraestructura en áreas incluyendo la red de carreteras. Sin embargo, ha impedido a los operadores de carreteras y a las compañías eléctricas de aumentar los aranceles y ha creado una importante inseguridad jurídica al revisar los términos de algunos acuerdos existentes", dice el documento.

La Dorada - Chiriguaná Foto: ÁNI

Un proyecto a largo plazo

El gobierno de Petro también ha buscado financiación china para sus proyectos más ambiciosos a largo plazo con los que se busca ampliar la red ferroviaria a 5.400 km para 2050, lo que desplazaría la inversión privada.

Según el documento, la alerta que tienen los proyectos de infraestructura en Colombia en el corto plazo es la incertidumbre política, ya que existe la probabilidad de un cambio de gobierno en 2026. El reto del país está en mantener el interés de los inversores a futuro.



En el panorama regional, The Economist dice que hay muchas oportunidades para los inversores privados en todos los sectores de la región gracias al modelo de asociación público privada (APP), pero que las regulaciones sí varían de un país a otro.



"La incertidumbre que rodea a la dirección política de algunos gobiernos, como el de Argentina y Colombia, es otro obstáculo para atraer inversiones. Incluso países con marcos bien establecidos y experiencia en APP, como Colombia, México y Panamá enfrentarán reveses por la falta de consenso entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales" dice el documento.



Según el Global Infrastructure Hub (GI Hub, una iniciativa del G20), América Latina gastó el 2,2 por ciento de su PIB en 2023 en infraestructura, pero las necesidades reales de inversión se estiman en un 3,5 por ciento del PIB. Esa diferencia del 1,3 por ciento representa casi 90.000 millones de dólares en necesidades de infraestructura insatisfechas, y esa brecha sólo se ampliará si la inversión en infraestructura no se recupera.

