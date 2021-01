Colombia alista plan de almacenamiento estratégico de combustibles

Debido a que Colombia tiene un nivel de almacenamiento de combustibles líquidos (gasolina, diésel y de avión) de apenas 9 días, lejos del que tienen otros países, las autoridades del sector trabajan en un plan para incrementar esta capacidad de forma importante, con el fin de evitar situaciones de riesgo de desabastecimiento en los centros de consumo, que afecten el normal desarrollo de las actividades de personas y empresas.



Le puede interesar: Precio de la gasolina inicia el año con alza promedio de 106 pesos

Así lo confirmó a EL TIEMPO el Ministerio de Minas y Energía, que señaló que junto con el Ministerio de Hacienda está trabajando en una regulación que, bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, delegaría a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) las metodologías para la determinación de las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de suministro, transporte, logística, comercialización y distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo y de los biocombustibles destinados a la mezcla con dichos combustibles.



Para tal fin, el Gobierno está madurando la creación de un cargo por confiabilidad, bajo la misma filosofía que tiene el del sector eléctrico, buscando garantizar la operación sin interrupciones del abastecimiento de dichos combustibles, necesarios no solo para el transporte, sino para la operación de industrias e incluso de las plantas térmicas que respaldan la generación de energía eléctrica.

También le recomendamos: Por menor accidentalidad, Soat baja en todas las categorías para 2021

Y aunque desde el 2010 la estructura de los precios de la mayoría de combustibles líquidos incluye un rubro denominado ‘margen plan de continuidad’, el nivel de almacenamiento estratégico del país es insuficiente para atender el suministro en caso de contingencias, por lo cual dicho cargo por confiabilidad se utilizará para remunerar o financiar esos puntos de almacenamiento estratégico.



“Luego de contar con esta normatividad se podrán establecer los mecanismos de cargo por confiabilidad para la infraestructura asociada a los almacenamientos estratégicos”, señalaron desde el Ministerio de Minas y Energía, entidad que tiene en su agenda regulatoria definir estas pautas en el tercer trimestre de 2021.



Según el Ministerio, otro de los factores que hacen necesario este plan tiene que ver con que actualmente no es posible conocer la cantidad de producto exacta disponible en todo momento y en todos los puntos de la cadena, en particular en las estaciones de servicio, ya que el Sistema de Información de Combustibles (Sicom) aún no captura los datos de la telemetría de inventarios de estos agentes y se cuenta actualmente con capacidad de almacenamiento limitada.



Héctor Manosalva, presidente de Cenit, la filial de transporte y logística de hidrocarburos de Ecopetrol, señala que mientras en Colombia el almacenamiento estratégico es de 9 días y hay una vulnerabilidad importante, regularmente los países tienen más de 25 días de almacenamiento.



El directivo reveló que, dentro de la agenda normativa del Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno va a desarrollar procesos licitatorios para construir cerca de 5 millones de barriles de almacenamiento, a fin de llegar a ese nivel de 25 días.

Coveñas crecería su tamaño

Por lo pronto, el Ministerio de Minas y Energía, consciente de esa necesidad, actualmente trabaja junto con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) en el análisis de los volúmenes requeridos que deben tener estos puntos estratégicos en todo el país, con el fin de expedir la reglamentación requerida.



Mientras el Gobierno realiza los análisis y estructura los procesos de licitación de estas nuevas infraestructuras, Cenit ya se está preparando para participar en el proceso y garantizar que el crecimiento de sus activos esté soportando ese almacenamiento estratégico del país.



De hecho, de acuerdo con Manosalva, para la importación de combustibles actualmente el país solo cuenta en la infraestructura de Pozos Colorados, cerca de Santa Marta, y por confiabilidad se necesita otro puerto.



En este sentido, la compañía viene alistando un proyecto para ofrecerle al Gobierno la opción de habilitar el puerto de Coveñas, Sucre, que se usa para exportar el petróleo que produce el país, con una alternativa de estas características y en la medida que ello ocurra, la inversión de la compañía, que será de 280 millones de dólares en 2021, podría crecer en los próximos años.



“En la medida en que el Gobierno desarrolle su agenda normativa estaríamos incorporando presupuestos para participar en la construcción de almacenamientos estratégicos, y dos, para un proyecto de confiabilidad que busca que se habilite un puerto adicional en el país para la internación de combustible”, recalcó Manosalva.



Este nuevo puerto permitiría el ingreso de gasolina, diésel y jet, que es el combustible de avión, y sería remunerado por ese cargo por confiabilidad, toda vez que las naftas (con las que se diluye el crudo pesado que se extrae en Colombia) se seguirán movilizando por Pozos Colorados.

Mayor nivel en el mundo

Según el Ministerio de Minas y Energía, en el mundo, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el promedio de días de inventario de todos los energéticos es de 90 días.



Por ello, con las recomendaciones de la Unidad de Planeación Minero Energética, el Gobierno definirá las exigencias para aumentar los días de inventario del país.

La entidad explicó que teniendo en cuenta que disponer de estos puntos de almacenamiento estratégico de combustibles permite la operación diaria y la continua atención a usuarios, dicha infraestructura se activaría en el momento en que se presenten situaciones que puedan afectar la prestación del servicio.



“Al ser un punto intermedio a la logística de combustibles, permite el equilibro del flujo de combustible en todo el país, así como la compensación de los desequilibrios estacionales en la oferta y demanda de los diferentes productos en un periodo dado. Su uso podría ser permanente”, dijo.

Encuentre también en Economía:

La dura caída en ventas de las salas de cine en Colombia en 2020

Aerocivil revela material del globo que causó incidente en El Dorado

Cambia el orden para la declaración de renta de personas en 2021

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeeditor de Economía y Negocios de EL TIEMPO

En Twitter: @omarahu