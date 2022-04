Colombia acaba de salir bien librada del examen al que fue sometida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que reúne a países que deben cumplir con buenas practicas socioeconómicas, y de la que el país es miembro.



El informe sobre el cumplimiento fue presentado en París, por una delegación que encabezó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



En entrevista con EL TIEMPO, el alto funcionario revela que la organización solo hizo una gran recomendación, que fue aceptada. Se trata de establecer como obligatoria la unidad de pliego de peticiones y de mesa de negociación cuando en la empresa o institución haya varios sindicatos.



Sobre el informe de gestión, el ministro del Trabajo explica que “cuando Colombia fue admitida en la Ocde, en 2018, adquirió el compromiso de presentar un informe anual por ocho años, sobre el cumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron en el tema laboral".

La presidenta de este comité, Ilze Zvidrina, resaltó que aunque Colombia fue fuertemente impactada por el covid-19, se aplicaron medidas políticas decididas para luchar contra la pandemia. Los países que hacen parte de la Ocde reconocieron las diversas medidas que tomamos. Los europeos destacaron la solidaridad de Colombia hacia los migrantes venezolanos”.



Y sobre la protección de los derechos de los trabajadores, ¿qué establece el acuerdo?



​Canadá señaló que trabaja con Colombia y que se han logrado medidas concretas para mejorar la protección de derechos de los trabajadores. Holanda reconoció los esfuerzos en cuanto a negociación colectiva. Chile y Francia destacaron el avance del país en reducción de pobreza, con la política de Ingreso Solidario. Estados Unidos reconoció el trabajo para incorporar en 2022 a 355 nuevos inspectores de trabajo, con un esfuerzo de más de 30.000 millones de pesos, para llegar a 1.259 inspectores en total, lo que nos permitió duplicar el número que había hace 10 años. En fin, hubo un gran reconocimiento de los esfuerzos adelantados para la recuperación del empleo en Colombia.



Sobre ese tema, ¿cuántos empleos se han recuperado?



En febrero, el número de ocupados aumentó en 1’520.000 personas con respecto al año anterior. Dos terceras partes son más empleos para mujeres.



¿Dentro del ‘recetario’ de la organización hubo recomendaciones para que el Gobierno de Colombia reduzca la informalidad laboral?



La Ocde ha conocido nuestros programas dirigidos a la generación de empleo. Para febrero de 2022, contábamos con un total de 10’223.000 cotizantes a pensiones, con un aumento del 7 por ciento, o 669.000 cotizantes más con respecto a febrero de 2021, y casi un millón más que en febrero de 2020, justo antes de que empezara la pandemia.

En una fábrica textil ubicada en la localidad de Puente Aranda fue lanzado el plan para disminuir el desempleo juvenil. Foto: Mauricio Moreno

¿La remuneración por horas de trabajo, con el reconocimiento proporcional de primas, no podría ser también una solución para aumentar formalidad laboral?

​

El trabajo a tiempo parcial hoy está contenido en el artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo, y es muy claro en señalar que los trabajadores tienen derecho a todas las prestaciones y garantías que les corresponden, cualquiera que sea la duración de la jornada; por lo anterior, si se configura un contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a las prestaciones sociales y demás derechos laborales consagrados en la ley, en forma proporcional al salario devengado.



Otra de las recomendaciones que ha hecho la organización fue la de disminuir la pobreza en el país. ¿Cuál fue la posición expuesta por usted?

​

En primer lugar, destacamos el programa de Ingreso Solidario como la medida que el Gobierno implementó rápidamente para llegar con recursos para la población más vulnerable. Hoy en día, este programa beneficia a más de 3 millones de hogares, y esperamos llevarlo a otro millón más. Destacamos el Mecanismo de Protección al Cesante, donde reactivamos un subsidio de dos salarios mínimos para trabajadores cesantes, que ha llegado a casi 500.000 personas desde 2020.



Este y anteriores gobiernos han hecho esfuerzos para reducir los índices de pobreza, pero con resultado poco efectivos. ¿Qué hacer?

​

No han sido poco efectivos como dice usted. En el momento más crítico, entre abril y mayo de 2020, se tuvo una pérdida de 5,4 millones de empleos, lo que por supuesto afectó la generación de ingresos para los segmentos más vulnerables del país. Ante esto, programas sociales como Ingreso Solidario, devolución de IVA, y Colombia Mayor, que ya venía de gobiernos anteriores, permitieron una mayor disponibilidad de recursos en las familias. Tenemos favorabilidad en la recuperación del empleo y de los ingresos de los más vulnerables. Ya hemos recuperado el 95 por ciento del empleo perdido en la pandemia.



El desempleo es otra causa de pobreza. En Colombia sigue siendo altísimo no obstante el descenso que ha registrado. ¿Qué hacer para fomentarlo?

​

Hemos fortalecido la generación de empleo en esta etapa de recuperación económica. En este gobierno vamos a superar la meta de 500.000 empleos nuevos.



Una de las razones del desempleo es el alto costo de un empleo por nómina, que supone el reconocimiento de primas, subsidios, cesantías, horas extras, etc. ¿Es imposible reducir esa carga?



Estos son derechos de los trabajadores que en el ministerio tenemos como tarea garantizar. Lo fundamental será siempre mejorar la productividad.



¿Cuáles son hoy las cifras de desempleo?

​

Según el Dane, en febrero de 2022, la tasa de desempleo presentó una reducción de 2,6 por ciento frente a febrero de 2021, que fue de 15,5 por ciento, ubicándose en 12,9 por ciento. Ganamos más de un millón y medio de empleos.



¿Cuál es el desempleo en los jóvenes?

​

Durante el trimestre móvil noviembre 2021-enero 2022, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 20,6 por ciento, registrando una disminución de 2,1 por ciento frente al trimestre móvil noviembre 2020-enero 2021, que fue del 22,7 por ciento.



Y ¿cuál en los adultos?

​

La tasa de desempleo para las personas de 55 años y más para el mes de febrero fue de 8,2 por ciento, 1,7 por ciento menos que en el mismo mes de 2021. El número de desocupados de esta edad paso de 367.000 en febrero de 2021 a 331.000 en febrero de 2022.

La capacitación en lo que buscan las empresas, en conocimientos específicos y habilidades blandas, es un factor clave. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO.

¿Cuál es actualmente el desempleo en las mujeres?



Para febrero de 2022, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 16,5 por ciento, con una reducción sustancial de 4,1 por ciento respecto a febrero de 2021, cuando se ubicaba en 20,6 por ciento. La recuperación del empleo en general ha estado liderada por las mujeres: en febrero hubo un aumento de más de un millón de empleos en mujeres, comparado con un aumento de medio millón en los hombres.



A propósito, ¿los ahorros tanto en los fondos privados como en Colpensiones son intocables?

​

Sí. El Sistema de Pensiones construye, mes a mes, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez. Se trata de un derecho irrenunciable, lo que significa que a un cotizante no se le puede despojar de la expectativa de acceder a la pensión, ya que renunciar o retirar los aportes es poner en riesgo la pensión.



Si es así, ¿por qué el Gobierno anuncia la utilización de esos recursos para la construcción de carreteras de cuarta y quinta generación?

​

Es claro que una inversión de este tipo pertenece al ahorrador, así como los rendimientos, teniendo en cuenta que los mismos van para su cuenta de ahorro individual. Esta es una forma de inversión regulada y a lo largo de la historia se ha demostrado que los resultados son a favor de los afiliados. La alternativa sería entonces que los ahorros crecieran vegetativamente en contra de la rentabilidad mínima que por norma les deben garantizar los fondos a los ahorradores. Este tipo de inversión es normal en el mundo, la Ocde tiene un estudio reciente que muestra cómo ha venido creciendo este tipo de inversiones en los fondos de pensiones mundiales con rendimientos positivos.



¿Qué recomendaciones hizo la Ocde para fortalecer la contratación colectiva?

​

La Ocde nos ha solicitado una reforma de una norma que en este momento se encuentra en proceso de modificación. Se trata del Decreto 089 de 2014. Con el nuevo decreto se establecerá la obligatoriedad para que haya unidad de pliego, de mesa y de negociadores, sin desconocer a los minoritarios, es decir, tendrán que concurrir todos los sindicatos de una misma empresa a una misma mesa negociadora, haciendo más eficiente la negociación colectiva. Se reduce completamente la atomización sindical. Se modificará el verbo rector de la concurrencia de los sindicatos a una misma mesa; se cambiará la expresión ‘podrán’ por ‘deberán’.



Pero ¿cuál fue la objeción de la Ocde a la norma vigente y cómo se remedia con el decreto que se prepara?

​

No es una objeción, es una recomendación sobre lo regulado en el Decreto 089 del 2014, que señala en el artículo 1.º que cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos podrán decidir comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical.Esto significa que era facultativo comparecer en una sola mesa. La Ocde recomienda que sea más explícita la norma y requerir que todos los sindicatos negocien en una sola mesa, debidamente representados.

La Ocde nos ha solicitado una reforma del Decreto 089 de 2014 que está en proceso. Con el nuevo decreto habrá unidad de pliego, de mesa y de negociadores, sin desconocer a los minoritarios

TWITTER

¿Y por qué hizo esa recomendación?

​

Porque en Colombia en una misma empresa puede haber muchos sindicatos y cada uno negocia de manera separada en muchos casos. De esta manera, el Decreto 089 del 2014 no se está aplicando en la práctica como era su propósito.



¿Qué pasará entonces como consecuencia de la modificación?

​

La negociación colectiva del sector privado se asimilaría a la del sector público en tanto organizaciones mayoritarias y minoritarias obtendrían los mismos beneficios que se negocien. A su vez, hace fuerte la negociación porque cada sindicalizado debe escoger al inicio de esta un único sindicato que lo represente, con lo que también se reduce la atomización sindical. Para las empresas, hacer efectiva una sola negociación aúna esfuerzos, por una sola vez, en una vigencia determinada.



Por otra parte, ¿qué destaca sobre la reglamentación del trabajo a distancia?



Se reglamentó el trabajo remoto, que consiste en una forma de ejecución del contrato laboral que desde su inicio se desarrolla de manera ciento por ciento remota a través del uso de tecnologías de la información u otros medios. Dejamos claro que se podrá acordar el desarrollo de las labores a través de horarios flexibles, respetando la jornada laboral semanal y la desconexión laboral.



¿Y el trabajo en casa?



También nos encontramos culminando el proceso de reglamentación del trabajo en casa, que es la habilitación para trabajar por fuera del lugar habitual de trabajo debido a circunstancias ocasionales, excepcionales y especiales.



Usted es partidario de que las empresas fomenten el trabajo en casa, ¿cuándo no es indispensable la presencialidad?



Somos partidarios de que tanto empleadores como trabajadores consideren el trabajo remoto como una opción viable, segura y eficiente para el desarrollo de las labores, velando por el respeto de los derechos y garantías laborales. Esta figura también nos ha demostrado que en algunos casos estimula la dinámica e innovación laboral, siendo una de las alternativas para generar y proteger el empleo

YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

