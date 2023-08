Alvin Tan, ministro de Comercio e Industria y Cultura de Singapur, estuvo de visita en Colombia. Se reunió con varios empresarios del país, también con algunos ministros del Gobierno con quienes no solo intercambió ideas e iniciativas, sino también los avances en materia de intercambio comercial entre las dos naciones.



EL TIEMPO conversó con el funcionario en el marco del 8.º Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Andi en Cartagena. Esto fue lo que nos contó.



¿En qué etapa se encuentra el TLC que se negocia con la Alianza del Pacífico y que incluye a Singapur?



Quiero destacar primero que la relación comercial entre ambos países es fuerte y está viviendo un crecimiento significativo. Entre el 2021 y el 2022 esa dinámica fue de más del 50 por ciento. El valor de dicho comercio es cercano a los 2.500 millones de dólares. Para la Alianza del Pacífico, este acuerdo de libre comercio (TLC) que está por firmarse será de vital importancia porque será el primer acuerdo formal entre las dos naciones. Tenemos mucho optimismo frente a la ratificación de este; ya lo hicieron Singapur y Perú, y somos optimistas, luego de las reuniones que hemos tenido con varios ministros de Colombia, de que podamos contar con la ratificación de Colombia. Si eso es así, es muy probable que para marzo del 2024 pueda estar en vigor.

Reuniones en la Andi o en otras instancias...



Hemos tenido reuniones bilaterales en Bogotá y en Cartagena. El TLC tiene mucha importancia en lo que se refiere a solidificar la posición de Singapur como el primer asociado en la Alianza del Pacífico. Tenemos un plan de trabajo conjunto que consta de cuatro pilares: sostenibilidad, tecnología e innovación, resiliencia a la cadena de suministros para garantizar su continuidad y los vínculos de las personas, que incluye pasantías y oportunidades de empleo, así que estamos muy ilusionados en que este tratado se ratifique y se avance en ese plan conjunto.



Singapur se ubicó en el puesto dos gracias a la seguridad para las mujeres en las calles de ese país. Foto: Istock

¿Por qué es importante este acuerdo?



No estamos hablando solo de Singapur y la Alianza del Pacífico, sino de Asia y Latinoamérica. Como le he indicado tanto al sector público como al privado de Colombia, Singapur es una puerta de entrada a todo el sudeste asiático que tiene una población de 650 millones de personas, es la quinta economía más grande del mundo y representa cerca de 3 billones de dólares. La demanda de bienes de Colombia del sudeste asiático ha aumentado de manera significativa, pasó de 1.500 millones de dólares en 2016 a 2.500 millones en el 2022.

Desde esa perspectiva, ¿en qué sectores hay mayores y mejores oportunidades de cooperación?



Sin duda en el tema digital, sostenibilidad, agro, alimentos, logística y puertos. Ya hay empresas de Singapur invirtiendo en Colombia y, de la misma forma, colombianas en nuestro país, como una filial de Ecopetrol que estableció relaciones comerciales en Singapur.

¿Cómo están viendo la economía colombiana?

Me parece que es muy diversa, en lo tecnológico y también incorpora la sostenibilidad. Me he reunido con varias empresas y he encontrado que muchos de sus objetivos se alinean con el enfoque del presidente Petro de sostenibilidad. Vemos oportunidades en el sector de tecnología, como también en infraestructura y sostenibilidad para puertos y actividades logísticas. Firmamos un memorando de entendimiento entre la Andi y la Federación de Negocios de Singapur, que es su equivalente. Este memorando permitirá fortalecer las relaciones empresariales entre ambos países dado que las asociaciones más importantes de estos son partícipes y facilitará que haya misiones de Colombia hacia Singapur y viceversa.

¿Qué le han dicho los empresarios colombianos?



Ven que pueden aprender de las de Singapur, sobre todo en el ámbito tecnológico. También nos ven como una puerta de acceso a esa región para ampliar sus actividades. Por lo tanto, mi ministerio, junto con la Enterprise Singapore, está comprometido en facilitar que las empresas colombianas puedan ampliar e iniciar operaciones allí y que las de allá lo puedan hacer aquí. Enterprise Singapore y ProColombia están trabajando de la mano para que esto sea una realidad.

Café, flores, comida perecedera, carne porcina están en la lista de productos que tendrán gran demanda en el mercado asiático.. Foto: Gobernación del Huila

¿Qué productos de Colombia podrían ampliar su mercado en Asia?



Estamos muy complacidos de que se haya aprobado la venta de carne porcina colombiana en Singapur, pero también hay buen campo para la comida perecedera, café y flores. Esperamos en el futuro importar carne de res, pescado y aves.

Usted hablaba de la posibilidad de que empresas colombianas se instalen en Singapur. ¿Qué tan fácil será?



Estamos en primer y segundo lugar en los ránquines mundiales ya que el Gobierno cuenta con regulaciones que permiten este tipo de operaciones. Mencioné a Ecopetrol, pero también hay otras compañías interesadas que ya exploran esa posibilidad de una sede regional, y nuestra agencia Enterprise está muy dispuesta para apoyarlas, y cuando entre en vigor el acuerdo con la Alianza del Pacífico será aún más fácil hacerlo. De hecho, hemos conversado con el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar la doble imposición, el ministro (Ricardo Bonilla) ha dicho que ve con optimismo esa posibilidad ya que reducirá la fricción en esta relación comercial, como también los costos al evitar esa doble imposición. En el entorno geopolítico de hoy con toda la afectación que han tenido las cadenas de suministro y la fragmentación empresarial, acuerdos como estos son de vital importancia para ambos países.

¿Cómo logran ser una economía tan abierta?



Primero, quiero decir que hay mucho por aprender de Colombia, por eso vinimos. Cuando intervine en el Congreso de la Andi, por invitación de Bruce Mac Master, hablando de innovación, no fue un proceso fácil para Singapur. En agosto de 1965, el PIB per cápita era de 500 dólares, hoy 58 años después, es de 82.000 dólares. The Economist nos ubicó en primer lugar para hacer negocios y el Banco Mundial, en el segundo puesto.



Una de las formas para lograrlo es una relación tripartita muy fuerte entre empresas, gobierno y sindicatos. El segundo aspecto es que siempre se esté abierto y conectado con el mundo. Lo otro, que el Gobierno trabaje muy de cerca con el sector industrial para crear hojas de ruta.



Tenemos varios planes, como la investigación y el desarrollo; contamos con un mapa de transformación industrial que busca siempre cambiar y mejorar el sector para que esté siempre a la vanguardia. El plan de investigación, innovación y negocios exigió una inversión de 19.000 millones de dólares, equivalente al 1 por ciento del PIB.



Tenemos 23 hojas de ruta, una para cada sector, que representan el 83 por ciento de negocios de Singapur, algunos aspectos de estas son la innovación, las habilidades, la internacionalización y la productividad. El sector académico es clave para desarrollar esas hojas de ruta y su ejecución.



La ubicación geográfica es otro aspecto fundamental en la construcción de confianza en Singapur para hacer negocios, tenemos una ubicación privilegiada para el comercio pues estamos en un punto de transbordo, de los más importantes del mundo. Durante el covid nos mantuvimos abiertos y en operación. En el 2023, Singapur alcanzó el primer lugar en desempeño de logística global.

¿Ese intercambio también incluye el turismo?



De la misma forma en que Colombia ve la sostenibilidad como elemento clave para su futuro, Singapur también. Hay mucho por hacer en lo que respecta a Singapur y toda la región asiática para que conozcan las bellezas y maravillas que tiene para ofrecer Colombia, y nos complacería mucho servir como puerta de entrada para que los colombianos conozcan también Asia de manera más general. Hoy el mayor desafío es lo que dura un vuelo entre ambos países –unas 30 horas–, pero la ventaja es que no se exige visa y eso ayuda.

El acuerdo incluye el tema de la educación…



El plan de trabajo conjunto incluye las personas, las pasantías e intercambios, oportunidades laborales y algunos ya se avanzan con la Andi. En materia de inversión, algunas empresas de Singapur tienen el deseo de capacitar a los colombianos en una serie de habilidades requeridas en Singapur.