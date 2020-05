Colapso de Rappi en el día de las madres por exceso de pedidos

Contrario a lo que se creía, el día de la madre se está celebrando en Colombia y, en especial, en las principales ciudades del país, pero de una manera singular, propiciada por la pandemia del coronaviruas: a través del comercio electrónico, lo que llevó a un colapso en las plataformas de compra, tanto de comida, como de flores y regalos.



El exceso de pedidos aún no ha sido contabilizado, pero los ciudadanos se quejan de llevar hasta 4 horas esperando por las solicitudes, mientras que al llamar a reclamar por la demora indican que el pedido ya està listo, pero no hay domiciliarios disponibles.

En particular, la plataforma Rappi, que lleva de todo tipo de productos a los hogares y ha sido clave en el aislamiento social promovido para proteger a los ciudadanos en la pandemia, muestra un aviso con las disculpas por las demoras.



La situación es tal que hay personas que señalan que, aunque se trataron de prevenir, realizando pedidos a tempranas horas, aún en la tarde no habían podido celebrar el día con las mamás, debido a las demoras.



Restaurantes y comercios serían los de más alta demanda que llevaron a colapsar las plataformas según le indican a las personas que reclaman.



El envío de comidas no daba abasto, pero los ciudadanos tambié indican que en el pedido que se hace en los puntos físicos también hay demoras por alta demanda.



Hay que recordar que el día de las Madres, para los colombianos, es la segunda celebración más importante del año.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS