El Gobierno Nacional se prepara para comenzar a cobrar el impuesto de valorización por vías hacia mediados de 2023 a los propietarios de predios que se verán beneficiados con proyectos de infraestructura que entrarán en operación.



Estos cobros podrían llegar a los productores de papa en el país, quienes son vecinos de este tipo de obras. El gerente general de Fedepapa, Germán Palacio, habló con EL TIEMPO sobre los efectos negativos que tendrá este impuesto sobre el sector.



¿Qué afectaciones tendrá el gremio por el impuesto de valorización?



Los productores de papa están supremamente golpeados por el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías por la pandemia; bloqueos de vías por los paros; por los altos costos de los insumos agropecuarios; y el desastre natural en el municipio de Rosas, Cauca.



Los costos de producción pasaron de 22 millones de pesos por hectárea hace dos años a 39 millones de pesos por hectárea en la actualidad. Incluir costos adicionales por la valorización es aumentar los costos de producción que ya están bien golpeados para los productores.



La papa es el segundo producto en importancia en la cadena alimenticia después del arroz y los precios de venta ya están llegando a los 4.000 pesos por kilo, que ya es muy alto.



Consideramos que no es conveniente cobrar valorización a los predios que están cercanos a las vías. Además, hay que tener en cuenta que las vías secundarias y terciarias son desastrosas. Nosotros siempre hemos insistido en los anteriores gobiernos que le inviertan a las vías secundarias y terciarias y eso nunca se ha logrado.



Cuando se tienen que pagar fletes tan altos para entrar insumos y para sacar el producto terminado, con un mal estado de las vías, esto hace poco competitivo el sector. Este impuesto no hace competitivo a los paperos.

¿Este impuesto podría llevar a la quiebra a los productores?

Los productores de papa se han reducido en un 10 por ciento, es decir, pasamos de 100.000 productores de papas tradicionales a menos de 90.000 por los altos costos de producción.



El 90 por ciento es de menos de tres hectáreas y el 80 por ciento es de menos de una hectárea, es decir que este gremio es de pequeños productores.



Con los altos costos de producción, algunos pequeños productores han tenido que salir de la actividad y se alquilan como jornaleros en otros cultivos de flores o cannabis. Esto hace que los pequeños productores de papa vayan saliendo del mercado.



La filosofía debe ser mantener a los pequeños productores, mejorarles el nivel de vida y no sacarlos del sistema productivo para que se vayan de jornaleros a otros cultivos.

¿Han hablado con el Gobierno para que no se vean afectados con la valorización?

La vocería se la hemos delegado a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). La salida que vemos nosotros, la más viable, es que esos 560.000 millones de pesos que se van a dejar de recibir por el no incremento de los peajes se saque de la reforma tributaria, no por valorización. Esto es lo que nosotros pensamos que es lo más conveniente en este momento.



¿Los productores van a recibir algún alivio del Gobierno por el cierre de la vía Panamericana?

Hemos planteado que haya un subsidio a los afectados por el cierre de la vía Panamericana. Hay 21.000 productores de papa en Nariño, pero todavía no se han visto afectados gravemente porque la producción comienza a salir en la segunda semana de febrero. Los que sí se ven afectados son quienes tienen papa para la industria porque no tiene como sacarla.



Como creemos que el problema de la vía no se va a solucionar pronto, la situación comenzará a agravarse entre la tercera semana de febrero y las primeras de marzo.



Lo queremos es que se haga un censo real de los 21.000 productores que se van a ver afectados o que se están viendo afectados para ver cómo podemos solucionar ese sobreprecio que va a tener que pagar los pequeños productores, porque el precio del flete se duplicó, incluso, se triplicó en ciertas zonas.

¿Cuál es el balance del sector a la fecha?

Hay 110.000 hectáreas en producción, pasamos de 130.000 hace cuatro años a 110.000 en este momento. Los niveles de producción han estado más o menos estables, en 2,56 millones de toneladas al año.



Esto quiere decir que hemos mejorado en productividad. Hace unos 4 o 5 años se producían 19 toneladas por hectárea y ahora estamos en cerca de 23 toneladas. Lo que se ha dejado de producir en área, se ha aumentado en productividad y eso es bueno.



El primer productor de papa en Colombia es Cundinamarca, que produce más o menos el 37 por ciento de la producción total. Sigue Boyacá con aproximadamente el 28 por ciento del total y el tercero es Nariño, que tiene el 20 por ciento. Otros porcentajes menores se producen en Antioquia, los Santanderes, Tolima y Cauca.

