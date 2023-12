Mientras Viva y Ultra se quebraron, Clic registró ganancias récord en 2023

El 2023 fue un año retador para el sector aéreo colombiano, tanto así que dos aerolíneas de bajo costo no lograron mantener el vuelo en medio de la turbulencia y quebraron. La primera fue Viva Air el 27 de febrero y un mes después, el 29 de marzo, fue el turno para Ultra Air.



La situación macroeconómica del país sigue siendo el mayor reto para las aerolíneas: el dólar permanece sobre los 3.900 pesos y sigue impactando la estructura de costos, sumado a una inflación y tasas de interés altas. Y aunque el precio del combustible ha bajado, no ha significado un gran alivio para la industria.



Puede leer también: La Navidad mueve la economía de los juguetes en Colombia: estas son las cifras

Pese a este panorama, la aerolínea Clic logró que el 2023 fuera un año de récords, pues alcanzó las ventas más altas de su historia, al sumar 650.000 millones de pesos. Este año, con 20 aviones, los ingresos fueron mayores a los que tuvo en el 2019 cuanto la compañía tenía 22.

De acuerdo con Felipe Gutiérrez, gerente general de Clic, este es el resultado de algunos cambios estructurales que ha venido implementando la aerolínea desde agosto del año pasado, que incluyen una estrategia de producto y una optimización de ingresos. “Hay un sentimiento de orgullo y de satisfacción por la capacidad de adaptación que tuvimos como empresa en uno de los años de mayor volatilidad en la historia de la aviación, dos aerolíneas dejaron de operar porque existían hechos ciertos y contundentes que afectaron el desarrollo normal de la aviación”, resaltó.

Facebook Twitter Linkedin

Clic Air lanza se une a la campaña promocional del Black Friday con descuentos de hasta el 30% Foto: Clic Air

Pero también una gestión de eficiencia y de control de costos, es decir, hacer más con menos recursos, le permitirá a la compañía cerrar el 2023 con la utilidad neta antes de impuestos más alta de toda su historia. Son aproximadamente 80.000 millones de pesos que prácticamente duplican la del 2019, antes de la pandemia del covid-19.



“Logramos un poco el sueño que uno siempre tiene en cualquier empresa y es con una mano fortalecer el producto y la red de manera tal que el valor apreciado por el usuario sea cada vez más alto y genere más ventas y, por otro lado, generar una disciplina y control de costos que permita que esas ventas se traduzcan en una utilidad”, aseguró Felipe Gutiérrez.



Esa mayor utilidad le ha permitido a Clic pagar cerca de 86.000 millones de pesos en pasivos de la reestructuración por la pandemia, esto es una reducción de pasivos de aproximadamente 35 por ciento en el primer año de un plan de pagos que es a 10 años.



El gerente general de la compañía es claro y contundente en afirmar que estos resultados financieros no están jalonados por las quiebras de Viva y Ultra Air, porque las medidas de cambio se comenzaron a ejecutar en el 2022 y porque las rutas que operaban estas dos aerolíneas hacen parte de un mercado distinto al de Clic y al tipo de cliente que se ofrecen.



“El impacto de Viva y Ultra Air no fue 100 por ciento absorbido por las demás aerolíneas, tanto así que 3,2 millones de colombianos dejaron de viajar este año en el mercado nacional”, resalta.

Igualmente, menciona que aproximadamente el 80 por ciento de sus pasajeros son hombres y mujeres de negocios y el producto que ofrece Clic está enfocado a “turistas que quieren conocer una Colombia inexplorada, una Colombia diferente en Bahía Solano, Nuquí, Guapi y Puerto Asís”. Es un turismo distinto al tradicional que ofrecían estas dos aerolíneas a Santa Marta, San Andrés, Barranquilla o Cartagena.

Facebook Twitter Linkedin

Clic Foto: Clic

“Además de esa conectividad con las ciudades más grandes del país, hemos desarrollamos una red supremamente profunda que sigue apostándole a las regiones y al turismo de naturaleza”, señala Felipe Gutiérrez.



Pero la aerolínea también ha logrado posicionarse con una ruta única: Bogotá-Medellín, aterrizando en el aeropuerto Olaya Herrera. Además, viaja desde Bogotá a ciudades intermedias como Cali, Bucaramanga y Pereira.

Lo que viene



Para la temporada de fin de año la apuesta más importante de Clic será Cartagena, por eso habrá rutas desde cinco ciudades: Cúcuta, Manizales, Ibagué, Bucaramanga y Medellín.



También habrá un foco especial en los destinos en el Pacífico y Tolú. “Son vuelos que funcionan muy bien en temporada y durante diciembre estamos haciendo 4.800 vuelos a nivel nacional y en enero tendremos 4.850 vuelos para traer a la gente de regreso de sus vacaciones”, dice Felipe Gutiérrez. La empresa espera cerrar el 2023 con aproximadamente 2 millones de pasajeros transportados.



De cara a los planes que tiene para 2024 de ampliar la red de rutas en el país, la compañía ampliará su flota con tres aviones adicionales que permitirán, entre otras cosas, volar desde Bogotá a Neiva siete veces al día y conectar a otras ciudades intermedias con la capital del país con vuelos cada dos horas o cada hora y media.

Además, el 4 de febrero se abrirá la ruta Medellín-Cartagena y para Semana Santa la idea es comenzar a volar desde Bogotá a San Gil, rutas que se sumarán a la de Nuquí-Bogotá.



Según comentó Gutiérrez, otra ruta que está explorando la aerolínea de “forma muy seria y a la que le tenemos mucha ilusión” es San Andrés-Barranquilla, siendo la única que vuele entre estas dos ciudades. Así mismo, buscará mejorar las frecuencias y horarios en la mayoría de las rutas que tiene actualmente.



“Con esto esperamos no solo mantener los resultados del 2023, sino mejorarlos. Nuestro objetivo el próximo año es cerrar con ventas de 720.000 millones de pesos, 2,5 millones de pasajeros transportados, una red de 63 rutas nacionales y seguiremos pendientes de las oportunidades que presente el mercado y de las necesidades del país”, afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Clic Foto: Clic

Por ahora, entre los planes de Clic no están adquirir alguno de los slots que dejó Viva Air tras su quiebra ni operar vuelos desde Colombia a ciudades fronterizas de Venezuela, porque su foco es fortalecer la red de rutas que tiene actualmente en el país.



“En esta empresa hay un ADN de no parar nunca, no paramos en la pandemia, no paramos en el 2021 ni en el 2022, en el 2023 tampoco nos rendimos y en el 2024 no hay opción distinta a salir adelante y ser exitosos”, sentenció el gerente de la aerolínea.

Lea también: