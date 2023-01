Las fuertes precipitaciones este primer mes del año han causado estragos los cuales han obligado a los conductores a tener más precaución y extremar las medidas, tanto para manejar, como para cuidar su vehículo.



Ricardo Vásquez, experto en seguridad vial y gerente de la empresa Autotest, explica que con la lluvia se afectan dos condiciones básicas: visibilidad y adherencia al piso. “Con la lluvia las condiciones cambian drásticamente”.



Menciona que hay una ley física, la de rozamiento, que hace que las ruedas no se despeguen del piso y que cuando llueve se hace una capa de una especie de 'lubricante' la cual hace que se pierda esa adherencia "es como rodar sobre una pista enjabonada" agrega el experto.

Recomendaciones

El especialista en seguridad vial cuenta que los carros no son barcos y no están diseñados para rodar sobre el agua. A la hora de transitar por charcos y zonas inundadas advierte que el nivel del agua no puede tocar los rines, “ no puede superar la parte baja de las llantas, si toca la parte metálica, ya hay riesgo”.



Explica que el carro absorbe agua y puede producir un daño irreparable en el motor, además de afectar el embrague, los rodamientos y en los compartimientos que almacenan otros líquidos en el vehículo. “El agua es enemigo de la seguridad del carro”, comenta Vásquez.

Acerca del accidente del pasado sábado en el deprimido de Los Músicos en el que un vehículo de marca Audi se quedó atrapado bajo el agua y porqué las víctimas no pudieron abrir las puertas, dice que cuando un carro se sumerge en líquidos hay en el vehículo una presión adicional, que hace imposible que una fuerza humana logre desplegar las puertas.



“Se junta la presión del aire interno del vehículo más la externa del agua”. Sobre cómo actuar en estos casos dice que la clave está en dejar entrar un poco de agua al carro para liberar la presión.



“Hay que dejar entrar el agua al vehículo cuando esta sumergido y tratar de respirar el aire que queda en una burbuja en el techo. Es probable que los vidrios no bajen en los casos en que sean eléctricos, por lo que debe romperse un vidrio, ojalá de una puerta por ser mas delgados. Para ello recomiendan retirar un apoyacabezas de una de las sillas y con las puntas metálicas hacerlo”, dice el señor Vásquez.

Según el Ministerio en su página web lo básico cuando llueve fuertemente es reducir la velocidad en caso de lluvia.



“Reducir la velocidad y aumentar la distancia para frenar cuando empieza a llover. No realizar maniobras peligrosas o movimientos bruscos con el volante. Evitar movilizarse por vías con lodo, arroyos o carreteras inundadas, pues el vehículo podría perder estabilidad y capacidad de agarre sobre el asfalto”.