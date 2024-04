Claves de la asamblea cafetera que busca una hoja de ruta en el sector pero sin la Federación

Pese a las críticas recibidas por diferentes líderes gremiales y expertos ante la realización de una Asamblea Nacional Cafetera encaminada —según ellos— a consolidar mayorías para concretar un nuevo gremio alterno a la Federación Nacional de Cafeteros, más de 1.700 representantes de pequeñas cooperativas y asociaciones caficultoras del país atendieron el llamado del Gobierno y viajaron hasta Bogotá para asistir al evento.

Los cafeteros de base podrán participar hasta este jueves en diferentes mesas de diálogo para abordar las problemáticas que aquejan al sector, como los bajos precios del grano, la poca productividad y el envejecimiento de los cafetales, entre otros. Igualmente, se tocarán temas de fondo como la reforma rural cafetera, el comercio exterior y el fortalecimiento cooperativo.

Cafeteros buscan soluciones a la crisis que vive el sector. Foto:Laura Sepúlveda Compartir

En la instalación de la Asamblea, el presidente Gustavo Petro aseguró que el manejo que se le ha dado al café es un “fracaso” y que los dineros de este sector son del “pueblo colombiano”.

“¿Qué pasa con el dinero público? ¿Por qué no protegemos la propiedad pública? Los dineros del café son del pueblo colombiano. En eso no puede existir duda”, sentenció ante los representantes de diferentes asociaciones caficultoras llegados de diferentes departamentos del país.

Por ello, invitó al gremio caficultor a concertar medidas para "rescatar" al sector y dijo que se debe desatar un proyecto constituyente cafetero.

“¿Qué hacemos con el Fondo Nacional del Café? Hay plata, pero ¿cómo se está usando? Tenemos derecho sobre ese dinero. Pero se ha creado la tesis de que hay otros derechos adquiridos por parte de privados”, señaló.

Sin la presencia de la Federación

Al evento no asistieron grandes organizaciones del país como la Federación Nacional de Cafeteros, Dignidad Cafetera y Agropecuaria o la Unión de Caficultores Colombianos.

Ante ello, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo que se invitó a todo el mundo y que llegó el que quiso. “A muchos que querían y no podían les ayudamos. No entiendo que haya gente que se sintió excluida o que le da miedo o zozobra que un Gobierno Nacional se siente con los cafeteros. La pregunta debería ser: ¿por qué no se hizo una asamblea en 100 años?”, aseguró.

Las palabras de la ministra responden a las críticas recibidas en los últimos días y que apuntan a que la realización de esta asamblea busca hacerle un contrapeso a la Federación Nacional de Cafeteros con la creación de un nuevo gremio al que entregarle el manejo del Fondo Nacional del Café.

“Se presume que el Gobierno Nacional desea establecer una relación directa con las cooperativas de caficultores y las asociaciones de productores de café para crear otro gremio cafetero, algo así como una confederación de cooperativas y entregarles el manejo del Fondo Nacional del Café”, aseguró hace unos días Álvaro Jaramillo, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia.

El exministro de Agricultura Andrés Valencia dijo que el Gobierno busca “debilitar política y gremialmente” a la Federación con la creación de una institucionalidad cafetera paralela para “instrumentalizarla” y así impulsar su constituyente sobre una base campesina.

Pese a ello, el gerente de la Federación, Germán Bahamón, le dijo a este medio que confía en que no se cree una entidad paralela, como se prometió hace unos meses. “Hace cuatro meses, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nos dijo en el Congreso Cafetero que no se está buscando una entidad paralela”, aseguró.

Durante el evento el ministro de Comercio, Germán Umaña; la ministra de Agricultura,Jhenifer Mojica y la Ministra de Educación, Aurora Vergara. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo Compartir

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo fue más allá y dijo que a cada uno se les ofreció 400.000 pesos por llegar a Bogotá. “Un verdadero derroche. El ministerio recibió un presupuesto holgado este año para apoyar la agricultura no para financiar actividades políticas con claras finalidades antigremiales”, opinó.

Respecto al costo del evento, según conoció este medio, los asistentes que se inscribieron a la asamblea vinieron por sus propios medios; sin embargo, a los que lo soliciten se les realizará un reembolso posterior para cubrir los gastos, pero no hay certeza de que en todos los casos se llegue a ese valor.

Llamado del Consejo Gremial

Ayer el Consejo Gremial Nacional del que hace parte la Federación hizo un llamado al Gobierno a respetar la legitimidad y representatividad gremial de la entidad, que representa, desde hace casi 100 años, a más de 552.000 familias caficultoras.

“Invitamos al Gobierno a trabajar de manera articulada con los gremios que por décadas le han aportado al desarrollo productivo del país y a garantizar el diálogo pluralista y participativo en aras de mantener la unidad, en instituciones tan sólidas, como la Federación”, se podía leer en el comunicado.

Desde Dignidad, su vocero Óscar Gutiérrez, dijo que no tiene mucho sentido construir las bases de un gran acuerdo cafetero sin contar con las organizaciones más grandes que tiene el sector en el país.

“No podemos meternos a una reunión de esas a firmar un compromiso sin tener la claridad sobre los asuntos o teniendo diferencias o divergencias. Además, lo que se busca es discutir grandes temas de fondo como comercio exterior, siembra o no de robusta, reforma agraria cafetera, pero no los problemas principales que tienen los caficultores en este momento, como son el tema de precios, de créditos, de política de alivio a las deudas y aranceles a las importaciones, entre otros”, señaló.

Tolima tiene más de 110.000 hectáreas cultivadas en 38 municipios. Foto:Gobernación de Tolima Compartir

Avances del diálogo

En el evento, la ministra de Agricultura anunció que el Gobierno activó el Fondo de Estabilización de Precios del Café y que las familias que dependen del cultivo del grano tendrán una compensación del 80 por ciento que será progresiva y diferenciada de acuerdo con las características socioeconómicas de los caficultores.

“Nuestra propuesta es que se pague el 80 por ciento de las compensaciones, que es lo máximo permitido por la ley. Es decir, a los caficultores colombianos se les pagará el tope máximo permitido. Estamos comprometidos con los caficultores en estos momentos que han sufrido pérdidas económicas”, explicó la ministra.

Por su parte, el ministro de Comercio, Germán Umaña, dijo que no puede ser posible que los colombianos produzcan el mejor café del mundo, pero que sigan tomando pasilla. “¿Por qué no tenemos derecho a tomarnos el mejor café que producimos? Colombia tiene una deuda histórica que llegó el momento de pagar”, reclamó.

Adicional a ello, dijo que hay que promover las exportaciones de café con valor agregado y que hay que acabar con las prácticas monopólicas.

A su turno, Mauricio Rodríguez, director de la Unidad Solidaria, resaltó que en el país hay más de 800 asociaciones cafeteras que están excluidas de la comercialización del café y que hay que incentivar una política de asociatividad solidaria. “Los pequeños productores venden el grano y desaparecen. Hay un problema entre quien produce la materia prima y los que realmente generan riqueza. La distribución de la cadena es el punto más débil para las asociaciones”, dijo.