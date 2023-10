Un Nobel de Economía que nos interesa a todos

Los empleados son una de las tres primeras prioridades para desarrollar un negocio sostenible, según admitieron media centena de empresarios colombianos al Centro de Gerencia y Empresa de la Universidad Eafit. Es ahí donde encajarían las ideas de la nobel de economía 2023, la estadounidense Claudia Goldin, porque el reconocimiento mundial por su trabajo es un llamado a las empresas para que actualicen sus políticas laborales.

La actual situación económica global es grave y desafiante y considerar una mayor e igualitaria participación de las mujeres en el mercado laboral, “más que una salida, es una solución para los problemas que enfrentamos. El reconocimiento mundial al trabajo de Goldin es, por lo tanto, una gran oportunidad para todos”, dice a EL TIEMPO el economista Álvaro Camargo.

Lo que más llama la atención e importa de los estudios que realizó, en su opinión, es que Goldin identificó patrones históricos que permiten apreciar la evolución e importancia del empleo femenino.

Además, es una pionera porque “planteó la discusión sobre brechas de género entre los economistas, un tema que no se había discutido ni investigado, por la misma masculinización de la disciplina, y porque no se consideraba relevante”, afirma en otra entrevista con EL TIEMPO María del Pilar López, Ph. D. en Desarrollo Económico de London School of Economics y profesora de la Universidad de los Andes.

La premio nobel “jugó un rol esencial, abrió la discusión y planteó la necesidad de estudiar este problema de la brecha de género entre los economistas”, sostiene.

Las investigaciones de la nobel, en su opinión, están “en la intersección de la historia económica y el mercado laboral sobre desigualdades de género. Goldin arrancó con trabajos de historia económica y esclavitud y luego se fue moviendo hacia los temas de mujeres y mercado laboral”.

Otros economistas consideran que el trabajo de la nobel también es importante no solo en el campo de la economía, sino también en lo que respecta al liderazgo empresarial, desde donde se está intentando reducir las brechas de género, según algunos.

La norteamericana obtuvo el Nobel de Economía 2023 por su trabajo sobre el mercado laboral, en el que analiza 200 años de historia y explica el porqué de las brechas salariales de género en Estados Unidos.

La Academia Sueca dijo que esta profesora de Harvard, de 77 años, obtuvo el preciado galardón por “haber hecho avanzar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”.

Reconoció, igualmente, que “pese a la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo XX, durante un largo período de tiempo la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró” y que las investigaciones de Goldin proporcionaron “el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y la participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos”.

Sus descubrimientos “tienen vastas implicaciones sociales”, resaltó Randi Hjalmarsson, miembro del comité que otorga el premio.

Al analizar los dos siglos de datos y de información sobre el mercado laboral, Goldin permitió que visualizáramos cómo cambiaron ciertos comportamientos sociales respecto al papel laboral de las mujeres y, también, que tomáramos conciencia de que, aunque se han registrado avances, la brecha en lo laboral aún sobrevive para ellas, según expertos.

Su investigación encontró, por ejemplo, que las mujeres casadas empezaron a trabajar menos después de la industrialización en el siglo XIX, pero que su empleo aumentó en el XX a medida que crecía la economía de servicios. De ahí para adelante se aceleraron los cambios con el mayor nivel de educación y la píldora para las mujeres, pero la brecha salarial permaneció.

Goldin demostró que la participación femenina en el mercado laboral no tuvo una tendencia ascendente a lo largo de 200 años, sino que, en su lugar, se formó una curva en forma de U.

Sus investigaciones abarcan un abanico de temas que incluyen, entre otros, la fuerza laboral femenina, la brecha de género y la desigualdad en ingresos, el cambio tecnológico, la educación y la inmigración, entre otros.

Sus trabajos más influyentes se centran en la búsqueda de las mujeres por una carrera y familia y el impacto de la píldora anticonceptiva en sus decisiones al respecto; la coeducación en la educación superior; las razones por las que las mujeres son hoy la mayoría de estudiantes en las universidades y su nuevo ciclo de empleo, entre otras cosas.

En 'El poder de la píldora', Goldin estudió, por ejemplo, el papel que juegan los anticonceptivos orales en la elección de las carreras profesionales de las mujeres trabajadoras y cómo su uso les concedió libertades educativas y profesionales al otorgarles autonomía reproductiva.

Expertos reconocen que la nobel interpreta el presente a través del prisma del pasado y explora los orígenes de los problemas actuales.

La investigadora norteamericana no solo es la tercera mujer en la historia en recibir un Nobel de Economía, sino la primera en no compartirlo con colegas masculinos. También fue la primera en obtener un puesto fijo en el Departamento de Economía de Harvard en 1989.

Autora de varios libros, el más reciente es 'Carrera y Familia: El viaje de las mujeres hacia la equidad a lo largo del siglo', publicado por la Universidad de Princeton en 2021. También es autora de 'Comprendiendo la Brecha de Género: Una Historia Económica de las Mujeres Estadounidenses', publicado por Oxford en 1990, entre muchos otros.



Al enterarse de que la Academia Sueca le concedió el Nobel de Economía, Goldin le dijo a la agencia France Presse que “es un premio muy importante, no solo para mí, sino para muchas personas que trabajan en este tema y que intentan comprender por qué persisten las grandes desigualdades”.

La actual situación

En la actualidad la situación laboral de millones de mujeres en el mundo es muy difícil y compleja. Más de 4 millones “no han logrado regresar al mercado de trabajo en América Latina y el Caribe; la tasa de desocupación femenina es de un 16,4 %; se registra alta informalidad y sobrecarga de tareas y cuidados, factores que contribuyen a incrementar las brechas de género en el mercado laboral”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A nivel mundial el panorama también es oscuro. “El ritmo de las reformas hacia un trato igualitario de las mujeres ante la ley ha caído a su nivel más bajo en los últimos 20 años, lo que constituye un obstáculo potencial para el crecimiento económico en un período crucial para la economía”, como el que vivimos en la actualidad, de acuerdo con un informe del Banco Mundial de este año.

Por eso, la entidad enfatizó que el mundo atraviesa por un momento económico en desaceleración y que, para enfrentar la crisis, todos los países necesitan y deben desplazar su plena capacidad productiva, que incluye a las mujeres.

“Los Gobiernos no se pueden dar el lujo de marginar a la mitad de su población. El hecho de que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres en gran parte del mundo no solo es injusto para ellas, también es un obstáculo que menoscaba la capacidad de los países para promover el desarrollo verde, resistente e inclusivo”, afirmó Indermit Gill, economista en jefe del Grupo Banco Mundial y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo.

En Colombia se han realizado varios trabajos sobre la inserción de la mujer en el mercado laboral en el siglo XX. En América Latina, la profesora López, de la Universidad de los Andes, trabajó en un documento sobre los cambios en la regulación del trabajo de las mujeres en la región entre 1918 a 2018.

“En términos legales, hasta mediados del siglo XX, en la gran mayoría de países de América Latina, las leyes protegían a las mujeres en sus condicionales laborales, pensando en que podían ser peligrosas para su función de reproducción (prohibición de trabajos nocturnos y en ciertos sectores, licencias de maternidad). Después esas leyes evolucionaron para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres en el empleo y la ocupación”, explica.

Estima que las normas sociales sobre los roles de género siguen estando muy marcadas en América Latina y que las brechas salariales podrían estar más relacionadas con temas de segregación horizontal FACEBOOK

TWITTER

En su opinión, en nuestro país se registran grandes avances en cuanto la escolaridad de las mujeres y su educación. Esa brecha se ha cerrado, pues hoy “las mujeres se educan más que los hombres en el país”. Sin embargo, admite que existen dos aspectos que necesitan mejorarse: “la tasa de participación laboral y brecha salarial. Las mujeres siguen participando menos en el mercado laboral, por factores relacionados principalmente con razones de cuidado y roles de género”.

Estima que “las normas sociales sobre los roles de género siguen estando muy marcadas en América Latina” y que las brechas salariales podrían estar más relacionadas con temas de “segregación horizontal y techos de cristal, y a una falta de flexibilidad laboral que impide que las mujeres puedan escoger las horas para trabajar y balancear mejor empleo y familia”.

Por eso, considera que es ahí donde mejor se conecta con el trabajo de Goldin. “Aunque su trabajo es principalmente para Estados Unidos, se abre un espacio para estudiar si estas dinámicas también son ciertas en países en desarrollo como Colombia, donde las normas sociales y las características del mercado laboral son distintas”.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO

