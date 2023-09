Tras presentar el informe de Anif sobre las clases sociales, la jefe de Investigaciones de ese centro de estudios, Camila Ciurlo, se refirió a los cambios en esos grupos de la población estimados para el año 2022.

Igualmente, habló sobre lo que se puede esperar que esté pasando durante el presente año, las recomendaciones que se desprenden del análisis y qué oportunidad representan las reformas que se seguirán tramitando en el Congreso.

¿Qué permitió un alivio en la pobreza en el 2022, cuando la inflación se disparó, con todos los efectos que eso trae?



Obviamente hay un efecto inflacionario, pero el 2022 también fue un año de enorme crecimiento, y ese crecimiento también se vio vía consumo. A eso hay que sumarle que hay unas transferencias a los hogares. De ahí esa ligera caída en pobreza. En general, está muy atado al crecimiento que vimos en 2022 y las buenas cifras de empleo. La tasa de desempleo cayó a finales del 2022, y la tasa de ocupación aumentó. Hubo muchas más personas ocupadas.

¿Con la información disponible, que puede estar pasando en el 2023 con las clases sociales?



Camila Ciurlo, jefe de Investigaciones de Anif. Foto: Anif

No creo que haya mucha movilidad del 2022 al 2023 en los porcentajes de personas que están en una u otra clase social. Esto está muy atado al crecimiento del país y a cómo se comporte el empleo, y el país va a tener un crecimiento muy moderado en 2023. Hasta ahora hemos visto que las cifras de desempleo han estado bastante bien, pero nosotros tenemos muchas reservas con respecto a esas cifras. Eso tendrá mucha incidencia en las cifras de pobreza para 2023.

¿El análisis hecho por ustedes en qué recomendaciones puede desembocar?



Son muchísimas, pero un bloque grande es el de brechas de género, más allá de las clases sociales. Vemos que las mujeres tienen una tasa de informalidad más alta, más barreras de acceso al mercado laboral, independientemente de la clase. Hay que trabajar en el tema de las brechas de género sobretodo en las clases más vulnerables. Trabajar ya sea en términos de empleo, de ingresos, de educación.

¿Y en materia de informalidad?



Hay que ver todos los mecanismos posibles para que todo ese segmento de economía informal pueda hacer parte de la economía formal y eso va en muchísimas direcciones, desde el acceso de los segmentos informales al crédito, al mercado laboral formal. Los costos de la formalidad para las empresas, pues hay muchísimas que son informales en el sentido de que tienen contratados empleados sin pago de prestaciones sociales, o en temas de impuestos que no tienen en regla.

¿Las reformas en el Congreso pueden dar una oportunidad en este sentido?



Pues definitivamente es una oportunidad... pero como están planteadas las reformas, ¡no, de ninguna manera! Sobre todo la laboral. Si estamos hablando de informalidad, encarecer los costos de la formalización lo único que genera es más informalidad. Esa película ya la vimos. No vemos por ningún lado que esa reforma tenga intención de generar empleo.

¿Y la de la salud?



No tiene ningún sentido. Niega todos los avances que ha tenido el sistema en los últimos 30 años en términos de cobertura, de acceso, de calidad de servicio y, sobre todo, con la protección financiera de los hogares. Si quitamos el aseguramiento, vemos un panorama muy terrible en términos de aumento de la pobreza multidimensional.

Es una oportunidad, pero para corregir cosas. El sistema tiene deudas que no se han saldado o problemas de formación de capital humano y de ubicación del capital humano. Pero como vemos la reforma, no ataca esos problemas y genera otros, sobretodo en términos de desproteger el bolsillo de los hogares, que tendrían que pagar más de su bolsillo para acceder a servicios de salud, y los tiempos de espera se alargarían por todas estas nuevas burocracias que se generarían y, en general, por barreras de acceso a los usuarios.

¿Qué ven en pensiones?



Una reforma para nosotros tendría que ir al tema de la tasa de remplazo. Siempre hemos propuesto una tasa de remplazo marginal que elimine esos subsidios implícitos que están en el sistema público. Y como hay mucha insistencia en el tema de los pilares, proponemos que el tope del pilar contributivo, así sea público, tiene que quedar en un salario mínimo. Si lo subimos a tres vamos a tener problemas de una presión fiscal en el mediano y en el largo plazo muy fuerte, y también en el tema de desahorro nacional.