Un informe del centro de estudios Anif hace una caracterización de las clases sociales en Colombia, y para el caso de la población pobre, el panorama puede ser el siguiente.



Teresa y sus dos hijos conforman un hogar pobre. No tiene computador pero accede a internet por el celular, y pertenece al 50 por ciento de personas pobres que sí tienen esa conectividad.



Hizo bachillerato, trabaja por cuenta propia en las calles, usa transporte público y no tiene aparatos como horno o calentador.



Su hogar de tres personas se acerca a los 3,4 integrantes que en promedio tienen los hogares pobres en Colombia, que son los de tamaño más numeroso, frente a los dos integrantes en promedio de los hogares de clase alta.

Ella es la jefe de hogar, como pasa con la mayoría de hogares pobres, pues el 52,5 por ciento tiene jefatura femenina.



Aspira a que sus hijos lleguen a la educación universitaria, como solo alcanza a ocurrir con una de cada diez personas de la población pobre.



Teresa sí tiene algún servicio de televisión por suscripción, como el 53 por ciento de hogares de su segmento. En cambio, no tiene computador, como el 76 por ciento por ciento, ni carro ni moto, como el 96 y 86 por ciento.



Sí tiene lavadora, como el 56 por ciento en su grupo de población. Pero esa baja posesión de este aparato entre los pobres -dice el análisis de Anif- “profundiza las brechas de género en el acceso al mercado de trabajo y pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres que ejercen jefatura de hogar, pues, comúnmente la mujer se encarga de las labores del cuidado. La evidencia ha demostrado que tener una máquina lavadora libera tiempo que tiene repercusiones positivas en el acceso a un trabajo y en indicadores de salud y bienestar".

Una de cada tres trabajadoras, en el desempleo

De cierta forma, Teresa es afortunada, pues si bien trabaja por cuenta propia, no es desempleada, como una de cada 3 trabajadoras pobres.



Entre los pobres, la brecha de género en desempleo es de 8,3 puntos porcentuales: 20,6 por ciento de desocupación entre hombres contra 28,9 por ciento entre mujeres.



De esta forma, entre los pobres hay una probabilidad de desempleo cuatro veces superior que en trabajadores de clase media y ocho veces más que en los de clase alta.



Teresa es parte del 41,7 por ciento de las personas pobres en edad de trabajar que lo están haciendo. Una ocupación que es baja en comparación con el 57,5 por ciento correspondiente a la población en edad de trabajar en el conjunto de todas las clases sociales.



Para los pobres es más probable no poder contar con un trabajo formal, es decir, con un contrato o, en general, condiciones que le permitan el acceso a la seguridad social y, en particular, a cotizar de manera constante a pensiones.



Una razón es que trabajan más por cuenta propia que como empleados enganchados por el gobierno o por empresas privadas, en donde hay mejores condiciones. Dentro de ellos, solo uno de cada tres tiene un empleo formal, mientras que más de la mitad trabajan por cuenta propia.