Con base en los datos del Dane, el centro de estudios Anif hace una caracterización de los hogares del país, de acuerdo con las clases sociales a las que pertenezca. En clase media y en clase alta esto es lo que se encuentra:



Ana María y Juan José tienen un hijo, y conforman un hogar de clase media. Ella terminó el bachillerato y él tiene un título profesional y es el jefe de hogar, como ocurre con el 57,1 por ciento de hogares de clase media, que tienen jefatura masculina.



Tienen un computador en casa (como el 56 por ciento de hogares de este segmento), acceso a internet y están ahorrando para comprar un carro y estar en el 24 por ciento de hogares de clase media que tiene un automóvil. Otro 24 por ciento tiene moto.

Como entre los pobres y vulnerables, la secundaria es el mayor nivel educativo alcanzado en clase media, pero en una proporción inferior que en las clases bajas, y con una proporción de profesionales que se acerca a la de bachillerato. Los profesionales son alrededor de 30 por ciento y los bachilleres están algo arriba de ese nivel.



Ana y Juan trabajan, como lo hacen siete de cada diez personas de clase media en edad de hacerlo. Y están por fuera del 5,8 por ciento de trabajadores de su clase social en el desempleo. La desocupación en clase media es una cuarta parte que para los pobres, pero cuatro veces la de clase alta.



La brecha en desempleo entre hombres y mujeres se reduce notablemente en la clase media con respecto a lo observado entre pobres y vulnerables, y es de 0,8 puntos porcentuales. Entre hombres, el desempleo es 5,4 por ciento, y entre mujeres, de 6,2.



A diferencia de los trabajadores pobres o vulnerables, los de clase media tienen, mayoritariamente, empleos formales. Así, tanto Ana como Juan son empleados, ella de una entidad pública y él, de una empresa privada que cumplen con las garantías laborales.



Sin embargo, en clase media también hay una informalidad significativa, con el 32,8 por ciento de los hombres en esta condición, y el 29,4 por ciento de las mujeres.

Clase alta, con mayoría de trabajadores profesionales

Sebastián y Juana son una pareja sin hijos. Ambos son profesionales y trabajan. Son de clase alta. Sebastián tiene ingresos superiores y es el jefe de hogar.



Tienen un carro, un computador para cada uno de ellos y, por supuesto, conexión a internet. Encontrar hogares de clase alta que no tengan computador es muy raro. Nueve de cada diez de ellos tienen al menos uno de estos equipos.



Su hogar corresponde al promedio de número de personas en clase alta: dos personas, y al nivel de educación usual de este segmento que es el de educación superior en la mayoría de mayores de 15 años. De esta forma es claro cómo un mayor nivel educativo permite un mayor nivel de ingresos.



Como el hogar promedio de clase alta, el de Juana y Sebastián cuenta con un carro. De hecho, esta parte de la población es la única en la que la mayoría de hogares cuenta con algún vehículo.



Así mismo, esta pareja hace parte de las ocho de cada diez personas en edad de trabajar que, en la clase alta, efectivamente trabajan. Ambos están ocupados, en un grupo de la población en el que por cada cien solo entre uno y dos trabajadores están desempleados. Para ellos, la probabilidad de estar desempleados es la cuarta parte de alguien de clase media y la 17.a parte de alguien pobre.



Entre trabajadores de clase alta, la desocupación de hombres y de mujeres ya es muy similar. La brecha es de solo 0,4 puntos porcentuales con un desempleo de 1,2 por ciento para hombres y de 1,6 por ciento para mujeres.



Entre ellos, la jefatura de hogares por parte de mujeres es de solo 37,5 por ciento, algo más de uno de cada tres hogares. "Esto -advierte Anif- no indica una menor capacidad de las mujeres para ejercer la jefatura del hogar, pero sí habla sobre una mayor cantidad de madres solteras en hogares de menores ingresos que además deben enfrentar barreras más complejas para su acceso al mercado laboral".



Como la informalidad laboral disminuye en la medida en que aumenta el ingreso per cápita y se asciende en las clases sociales, en la clase alta casi siete de cada diez trabajadores son empleados particulares (de empresas privadas) o del gobierno. En este segmento de la población solamente dos de cada diez trabajadores se emplean por cuenta propia.