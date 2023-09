El 2,7 por ciento de la población colombiana pasó de pobre a vulnerable, y 1,2 por ciento, de clase media a la clase alta durante el 2022, de acuerdo con una estimación del centro de estudios económicos Anif. De hecho, el número de personas en clase alta aumentó en 37 por ciento.



El trabajo de Anif muestra un perfil de cómo son los hogares de cada clase social y explica cómo se clasifican, de acuerdo con los ingresos. Igualmente, presenta el panorama más reciente de la movilidad social en Colombia, en tanto que expertos de ese centro de pensamiento se refirieron a lo que puede estar ocurriendo en el presente año, cuyo resultado definitivo aún está por verse, pero sobre lo cual puede haber pistas (ver entrevista).

Entre tanto, por ahora la información oficial que publica el Dane, correspondiente al año pasado aún no ha sido divulgada por esa institución. Se espera que sea presentada en septiembre, y la que recoge el panorama del presente año podría estar conociéndose a mediados del año entrante.



De acuerdo con Anif, hogar pobre corresponde a un ingreso de menos de 420.676 pesos por cada persona en el hogar, con el nivel de precios del 2022. Es decir, 1’682.704 pesos mensuales en un hogar de cuatro personas o los 420.676 pesos mensuales para una persona que vive sola.



Teniendo en cuenta estos criterios, Anif encontró que fueron más de 600.000 personas las que pasaron de la población pobre a la vulnerable, y casi 200.000 personas dejaron la clase media, posiblemente hacia la clase alta, que habría crecido también con otras 100.000 personas llegadas de la población vulnerable y pobre. Este grupo de ingresos superiores aumentó en 309.000 personas.



En suma, en el 2022 aumentó el tamaño de la clase alta, pero también de la población vulnerable, mientras que se redujo el tamaño de la pobreza, pero también disminuyó la clase media.

Salieron más personas de clase media hacia clase alta

La mayor parte de quienes superaron la pobreza en 2022, de acuerdo con el cálculo de Anif, no logró saltar hasta la clase media, sino solo a un eslabón intermedio que se llama población vulnerable. Los vulnerables son quienes superaron la pobreza, pero aún permanecen en un umbral de inseguridad económica con una probabilidad mayor al 10 por ciento de volver a caer en la pobreza.



Lo anterior puede explicar que el tamaño de la clase media haya disminuido en el 2022 a 38,7 por ciento de la población, frente a 39,9 por ciento en el 2021. En el resultado neto, fueron más los habitantes que salieron de clase media a clase alta que los que entraron a clase media provenientes de los vulnerables o pobres.



La disminución de la pobreza y el aumento de la clase alta en 2022 parece obedecer a la continuidad de la reactivación económica (con un crecimiento del producto interno bruto, PIB, de 7,5 por ciento el año pasado) que permitió un aumento de casi 700.000 puestos de trabajo entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022, lo que pudo haber contrarrestado la ola inflacionaria, pues en el mismo periodo, las alzas de los precios al consumidor pasaron de 5,6 por ciento anual a 13,1 por ciento.



El tema de las alzas es clave porque el encarecimiento de la canasta familiar empobrece a la gente si sus ingresos no suben. Pero para las casi 700.000 personas que en 2022 superaron el desempleo, los ingresos subieron de cero hasta el nuevo sueldo o retribución por su trabajo que consiguieron.

Los ingresos de cada clase social

La manera como se clasifican los hogares en las clases sociales se determina con los ingresos: teniendo en cuenta el nivel de precios del 2022, un hogar en el que el ingreso por cada persona es inferior a 420.676 es pobre. Si el ingreso por cada persona supera los 420.676 pero no supera los 780.292 pesos, el hogar es vulnerable. Si supera los 780.292 pesos por persona, pero no alcanza a superar los 4’201.570 pesos por persona, es clase media. Y si supera los 4’201.570 pesos por cada miembro del hogar, es clase alta.



En resumen, ser de una clase social no depende únicamente del dinero que reciben los miembros del hogar que cuentan con ingresos, sino de cuántas personas se sostienen con ese ingreso.



Así por ejemplo, una persona que vive sola y gana 4’201.570 pesos al mes es de clase alta. Pero si esa persona, con ese mismo ingreso vive con su pareja, que no trabaja, pasa a ser de clase media. Y si vive con la pareja y tienen 4 hijos, su hogar no es de clase alta sino vulnerable.



Más que un número, esos valores dan una información. Por ejemplo, en el caso de los pobres, significa que por debajo de ese monto no se alcanza a comprar una canasta de bienes y servicios esenciales. En el caso de la población vulnerable, que ese rango de ingresos ya permite el acceso a esa canasta esencial, pero hay una probabilidad de más del diez por ciento de que estos hogares caigan de nuevo en la pobreza.



El rango de ingresos para la clase media corresponde a unos recursos que garantizan de manera más holgada el acceso a la canasta esencial de bienes y servicios y otros más, cierta estabilidad en su condición económica que les da fortaleza para enfrentar y superar alteraciones negativas en su ingreso. Esas características permiten que la probabilidad de caer en la pobreza sea inferior al diez por ciento.



Entre tanto, los ingresos de clase alta corresponden a aquellos que garantizan un nivel de seguridad de las condiciones de vida mucho más allá de la cobertura de las necesidades esenciales.

Estratos socioeconómicos e ingresos van por caminos distintos

Los estratos del 1 al 6 son el mecanismo creado hace décadas para identificar en qué nivel socioeconómico están los hogares y cobrarles, de acuerdo con ello, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios.



De esta manera, los hogares de bajos ingresos se supone que se clasifican en estratos bajos y pagan tarifas subsidiadas, en tanto que los hogares de ingresos superiores se clasifican en estratos altos y dentro de las tarifas que pagan se incluye un costo que sirve para financiar los subsidios de los estratos bajos.



De años atrás se viene advirtiendo que esa clasificación de estratos no se corresponde con la realidad y hay hogares de ingresos altos que están clasificados en estratos bajos y terminan disfrutando de subsidios. Al contrario, hogares de bajos ingresos terminan castigados al ubicarse en estratos altos y pagan tarifas superiores.



El informe de Anif sobre clases sociales hizo el ejercicio de comparar ingresos con estratos. Encontró que en el país hay más gente de clase alta pagando estrato 3 que 6. La estimación del centro de estudios señala que en Colombia hay 1’141.313 personas que conforman la clase alta. De ellas, en viviendas de estrato 6 habitan 181.469, en tanto que en viviendas de estrato 3 viven 254.513.



El cambio de los estratos es una posibilidad que quedó prevista en el Plan de Desarrollo.



