Claro acusa de supuesto 'fraude' a WOM por llamadas de roaming

Claro y WOM son dos de las compañías de telefonía más reconocidas en el territorio nacional. Si bien la primera es mucho más ‘tradicional’ en el país, la llegada de WOM no pasó desapercibida a raíz de sus publicidades particulares.

Video Medellín será la sede del Foro Mundial de Datos en 2024

En muchas ocasiones las empresas se han lanzado diversas ‘pullas’ en redes sociales. La competencia por la cobertura de señales suele derivar en uno que otro ‘rifirrafe’.



En esta ocasión, los señalamientos ‘subieron de tono’ dado que Claro, mediante un comunicado, indicó que inició procesos para acusar a WOM de un presunto fraude a raíz de los servicios de llamada de roaming –función de ‘itinerancia de datos’ que permite la conexión y la navegación en zonas fuera de cobertura oficial del operador móvil–.

(Lea también: 'Gobiernos se dan cuenta de que empoderar a una mujer aumenta el PIB').

Claro aseguró que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dio ‘luz verde’ al tránsito de una denuncia hasta Mintic por presunto fraude e incumplimiento de una norma establecida sobre las tarifas a cobrar en el roaming.



¿La razón? Al parecer, WOM estaría fungiendo como una especie de puente para que Avantel, operador sin derecho a roaming, pueda ofrecer este servicio.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Giraldo (der.), vicepresidente de Mercadeo de Wom, y Chris Bannister (izq.), presidente ejecutivo de Wom. Foto: Cortesía Wom

“Las evidencias de las malas prácticas en las que incurrió muestran como un número de celular de Avantel se cambió por uno de WOM para simular un tráfico de operador entrante y evitar el pago de la tarifa que corresponde al operador establecido. Lo que llama la atención es que la compañía manipula la información del usuario sin su consentimiento para beneficio propio”, indicó Claro en su texto.



El énfasis en las acusaciones lo dio Hilda Pardo, vicepresidenta jurídica de Claro, en conversación con la emisora ‘La FM’.



“Nos está enviando tráfico de Avantel para que adquieran el mismo beneficio sin tener derecho a este. Nos quieren meter tráfico disfrazado haciéndolo parecer como si fuera tráfico de WOM, eso es irregular y es violatorio (…) Avantel sigue sin pagar, no le ha pagado a ninguno de los operadores con el discurso de que están en proceso de reestructuración”, agregó Pardo.

(Le contamos: Estas son las mejores empresas para trabajar para los jóvenes).

“No solo adeudan el dinero (Avantel), sino que se hacen pasar como tráfico de WOM para pagar la mitad de la tarifa cuando no tienen derecho a ella (…) Es un claro fraude y una estafa”, concluyó.

¿Qué dice WOM?

Facebook Twitter Linkedin

La competencia por la cobertura telefónica se da entre varios operadores. Foto: iStock

La compañía telefónica señalada, que llegó a Colombia a finales del año pasado, se defendió de las acusaciones e incluso dijo que el supuesto proceso legal impuesto por Claro no tuvo la escalada anunciada hasta el Ministerio de las Telecomunicaciones.



“La CRC negó las solicitudes que realizó Claro, negándole las razones por la que este operador solicitaba la pérdida de operador entrante para WOM, la desconexión del RAN y la interconexión, pretensiones que no fueron aceptadas por la comisión. Lo que a su vez demuestra que WOM es cumplidora de la regulación y del marco jurídico colombiano”, afirmó WOM en una comunicación de respuesta.



Ahora bien, WOM no se quedó nada más en el plano ‘legal’. En Twitter volvió a lanzarle una 'pulla' a Claro.



Según indicó la compañía, Claro los habría señalado, en una supuesta entrevista, de tener "licencia para matar".



“Y sí (tienen licencia), pero para matar los precios altos de la competencia y acabar con las injusticias de la categoría”, escribió la compañía junto con un video promocional.

En una entrevista el día de hoy en La W, Claro nos dijo que "Teníamos licencia para matar" y sí, pero para matar los precios altos de la competencia y acabar con las injusticias de la categoría. 💣 pic.twitter.com/T0XvlQgMU4 — WOM Colombia (@womcolombia) October 14, 2021

Más noticias

En firme, proceso contra bananeros de Chiquita Brands por financiar 'paras'

Así despedí a Manu: el perro que me dio la más noble lección de amor

Mamá murió por disparo que hizo su bebé con un arma que encontró en casa

Sigue recuperación de empleos; faltan 424.000 para nivel prepandemia

Tendencias EL TIEMPO