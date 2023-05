Es posible tener un país rico sin empresas? ¿Cómo se percibe el aporte de las compañías en la generación de empleo? ¿Es difícil crear empresa? ¿De quién reciben menos apoyo? Estas son algunas de las preguntas que se les hicieron a 1.209 colombianos entre el 15 de marzo y el 18 de abril de 2023 para indagar sobre la gestión, responsabilidad ciudadana y ambiente positivo de las empresas que operan en el país.



Colombia es en efecto un país rico en recursos, pero a menudo se piensa que no se ha sabido aprovechar adecuadamente su riqueza e, incluso, se percibe un mal manejo en la distribución de esta entre todos los colombianos.



Frente a esta percepción han sido muchas las propuestas del Gobierno nacional para subsanar esta realidad, tanto así que en los próximos días será presentada la reforma laboral del presidente Gustavo Petro.



Es así como nace el proyecto 'La voz de las empresas en Colombia: un diálogo con la sociedad', que busca analizar desde la Universidad del Rosario, junto con EL TIEMPO y el Centro Nacional de Consultoría, la percepción que tienen los colombianos del rol de las compañías.



La mayoría de las encuestas se realizaron a personas que son empleados (28 por ciento), trabajan por cuenta propia (28 por ciento) o son amas de casa (20 por ciento). También se consultaron desempleados, estudiantes y pensionados.

La sociedad colombiana reconoce el rol de las empresas y manifiesta

una alta confianza frente

El sondeo revela que el 77 por ciento de los colombianos están satisfechos o muy satisfechos con la relación que ha logrado construir con su empleador. El 82 por ciento de estas personas son de estratos cinco y seis. Solo un 10 por ciento dice estar insatisfecho o muy insatisfecho, mientras que el 13 por ciento restante no opina ni lo uno ni lo otro.



En línea con estos resultados, el 72 por ciento dijo admirar totalmente a la compañía en la que trabaja, un 9 por ciento no la admira nada y el 20 por ciento no la admira ni poco ni mucho.



"La sociedad colombiana reconoce el rol de las empresas y manifiesta una alta confianza frente a su gestión. El Índice de Aceptación de la Gestión Empresarial, de 62,5 por ciento en promedio, reafirma el compromiso del empresariado con nuestro país", señala Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.



Los retos de las empresas



La gente quiere que haya más empresas en el país para tener un trabajo remunerado. Excluyendo por supuesto a los empleados, el 81 por ciento de los encuestados manifestaron este anhelo, que predomina entre quienes son de estrato uno (91 por ciento), dos (85 por ciento) y tres (68 por ciento).



En algún momento, también han querido iniciar su propio negocio o montar su propia empresa. Así lo manifestó el 84 por ciento. Un 72 por ciento trató de pasar de la intención a los hechos, pero solo un 48 por ciento logró tener éxito.



El 74 por ciento de los colombianos creen que construir una empresa en Colombia es difícil o muy difícil. Solo un 24 por ciento apoya la idea de que las empresas paguen más impuestos.



Las principales dificultades que se encuentran en el camino son conseguir el dinero para montarla (62 por ciento), hacer los trámites (19 por ciento), tener la iniciativa personal (11 por ciento), conseguir el personal (3 por ciento), la carga impositiva (2 por ciento) y la falta de apoyo del Estado (1 por ciento).

Para los estratos bajos (uno, dos y tres), el mayor problema es conseguir los recursos, mientras que para las personas que tienen una posición económica más alta lo difícil son los trámites.



Las empresas grandes son las que más generan empleo, y entre ellas se destaca Ecopetrol (9 por ciento) como la que más jalona el crecimiento económico en los municipios, opinaron los encuestados. También aparecen Bavaria (7 por ciento), Éxito (5 por ciento) y Postobón (4 por ciento).



Otro dato que se resalta es que el mayor apoyo que reciben las empresas —de acuerdo con la ciudadanía— viene de la gente, las comunidades donde operan y los bancos. Por el contrario, se cree que los gobiernos nacional (37 por ciento) y local (45 por ciento) brindan muy poco apoyo o nada de apoyo a las compañías.



"El Índice de Ambiente Positivo alcanza un 51,4 por ciento en promedio, lo que evidencia que la sociedad propone mayores espacios para construir y crear relaciones de confianza que conecten a la empresa con organizaciones como los bancos, los gobiernos nacional y local, los medios, entre otros", asegura Alejandro Cheyne.



¿Y si no existieran?

El sondeo también indagó sobre varias industrias en el país y su efecto positivo o negativo para el desarrollo integral de Colombia. Nueve de cada diez encuestados consideran que el café, la producción de arroz, el comercio y el turismo son positivos, lo mismo piensan ocho de cada diez acerca de la infraestructura, la ganadería y los ingenios azucareros.



Y si dejaran de operar, más del 80 por ciento de las personas cree que la economía del país empeoraría.



En cuanto al petróleo, el 81 por ciento considera que es un sector positivo y si se acabara, la economía empeoraría (75 por ciento). Solo un 21 por ciento opina que podría mejorar.



En minería, las personas señalan que es más negativa (50 por ciento) que positiva (48 por ciento), pero si se prohíbe, el 60 por ciento piensa que la economía estaría peor (lo mismo cree el 64 por ciento de las personas de estrato uno), mientras que el 37 por ciento dice que pasaría todo lo contrario.

Los menos confiables

Las universidades públicas (86 por ciento) y privadas (81 por ciento), además de las empresas (79 por ciento) y los empresarios (73 por ciento), tienen la confianza ciudadana. Solo la mitad de los encuestados confía en los bancos, el Ministerio de Hacienda y la Policía.



Por el contrario, los que más desconfianza les generan a los colombianos son la Presidencia de la República (58 por ciento), la iglesia no católica (62 por ciento), los jueces (64 por ciento), los gobiernos locales (69 por ciento), el Congreso de la República (76 por ciento) y los partidos políticos (89 por ciento).



Llama la atención que es en los estratos altos donde se concentra la mayor cantidad (más del 90 por ciento) de personas que desconfía del Congreso, los partidos políticos y la Presidencia.



¿Y el futuro del país?

El 64 por ciento de las personas consultadas consideran que el país no va por buen camino y un 84 por ciento quiere que le vaya bien al presidente Petro. Así mismo, el 86 por ciento dice que no es posible tener un país rico sin empresas, mientras que el 55 por ciento cree que el Gobierno nacional reconoce el aporte de las empresas en el futuro del país.



Y aunque hay una percepción de que el país es rico, los colombianos manifiestan que no se ha sabido explotar su riqueza. Para lograr la tarea de que la riqueza le llegue a toda la ciudadanía, seis de cada diez personas dicen que es necesario un trabajo armónico de todas las partes: gobiernos nacional y local, empresas y universidades.



