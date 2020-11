Salas de cine reabren sus puertas en Colombia este jueves

Tras haberse expedido los segundos protocolos para su funcionamiento a inicios de octubre, en donde se daba aval, entre otros requisitos, como la venta de alimentos, varias cadenas de cine finalmente abrirán de sus salas en el país.



Si bien en días pasados compañías como Cinemark, Cinemas Procinal, Royal Films y Cinépolis anunciaron que reabrirán a partir de este jueves 26 de noviembre, Portafolio conoció que el hecho obedece a un trabajo previo que durante estos meses se venía realizando entre las firmas,con el apoyo de Acocine.



El resultado, confirmaron algunas fuentes a este diario, es que sumado a las campañas individuales, mañana realizarán en lanzamiento oficial de la iniciativa #VolvemosAlCine, en la que además de los exhibidores se fueron sumando distribuidores de películas, representantes del mundo audiovisual y el Ministerio de Cultura, para promover el regreso de los visitantes.



“Básicamente desde el gremio, que reúne al 95 por ciento de las pantallas en Colombia, estuvimos procurando escoger el mejor momento para reabrir. Sabemos que abrir al 30 por ciento no es rentable, pero aquí estamos apostándole a perder menos dinero abiertos que cerrados”, aseguró Pablo Umaña, presidente de Cinemark.



De las 31 salas que tiene esta firma en el país, las de Palmira, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Soledad, Villavicencio y Yopal son las únicas que no comenzarían en esta fase, las otras 12 ciudades ya cuentan con la autorización.



Cinemas Procinal, por su parte, que desde el pasado 12 de octubre venía implementando tres pilotos para retomar su actividad, comienza desde el jueves con el retorno de 11 de sus 16 teatros en Colombia, siendo Medellín el único en pausa.



Para Raúl Ángel, gerente comercial y de mercadeo de la marca, se tienen las más altas expectativas de que la gente confíe en volver, y por ello se tienen ofertas del 50 por ciento de descuento en boletería y “estamos preparando todo un nuevo plan de fidelización”.



En el caso de estas dos marcas, las inversiones para la adecuación de los espacios con las normas de seguridad supera los 300 millones de pesos y 100 millones de pesos, respectivamente.

Los estrenos

Con 60 de las 88 pantallas que la compañía mexicana Cinépolis tiene en 11 teatros en Colombia, se daría el retorno programado para esta semana.



“Sabemos que con la oferta limitada de títulos será un regreso complicado, pero confiamos que nuestros clientes regresen paulatinamente a los cines”, destacó José María Ortega Arreola, gerente de operaciones Andina de Cinépolis.



Y es que como se venía manifestando, el tema de los estrenos, que en el mundo se pausaron por el freno de las producciones a causa de la pandemia, era otra de las complicaciones de la industria. No obstante, “pese a los aplazamientos a 2021 y 2022, existen títulos nuevos que se implementarán en esta reapertura”, comenta Gustavo Palacio, presidente de Acocine.



Nuevos Mutantes, Las Brujas, Scooby, Perros y Gatos 3, Boonie Bears, el musical de la banda coreana BTS y Break The Silence, sumados, por ahora, a la reproducción en pantalla gigante de la Mujer Maravilla, serían las apuestas de los exhibidores en esta fase.



Entretanto, Royal Films, retomará este jueves la operación con tres cines en Cali, dos en Barranquilla, y uno solo en las ciudades de Medellín, Girardot e Ibagué.



Y en medio de este contexto Cinecolombia, el mayor exhibidor de cine en el país, con el 50 por ciento de participación de la industria nacional, no hará parte de este consenso de retorno a la actividad, al menos por este año. Así lo había afirmado previamente su presidente, Munir Falah.



“Básicamente el cine se vuelve más seguro primero porque tenemos implementados todos los protocolos. Segundo, porque en cine no se habla, ni se está ‘face to face’ con nadie, y se va a tener distanciamiento de 2 metros entre cada grupo familiar. Y tercero, porque el aire acondicionado está diseñado para renovar el aire 2 o 3 veces por hora”, anotó el presidente de Cinemark.



Es bajo esta apuesta, entonces, que el sector cinematográfico, que antes de la pandemia empleaba a 8.000 personas, contaba con 230 teatros y realizaba 352 estrenos anuales en Colombia, busca lograr un impulso en este fin de año.

