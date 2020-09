Cincuenta empresas del exterior, con interés en Colombia

El Ministerio de Comercio avanza en un estrategia de relocalización de empresas de distintas partes del mundo con interés de invertir en Colombia, como parte de la estrategia de la reactivación comercial e industrial en el país.



Este ‘nearshoring’ le daría a la nación ventaja en diferentes sectores, como la industria farmacéutica, las manufacturas e insumos para calzado, prendas de vestir y textiles, la industria automotriz, de alimentos y bebidas, el BPO, software e innovación digital.



La pandemia aceleró el proceso de reorganización del comercio y, en opinión del Ministerio y de diversos expertos, el país tiene mucho para ofrecer.



“A través de esta estrategia de relocalización de inversión, que hemos venido construyendo en conjunto con AmCham Colombia, la Embajada de Colombia en EE. UU. y embajadores de otras regiones del mundo, estamos tratando de identificar cuáles multinacionales, y de qué regiones, buscan una nueva organización de sus cadenas de suministro para fortalecer sus bases de proveeduría y acercarse a sus consumidores finales”, señaló el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.



En la segmentación que hizo el Ministerio hay 596 empresas, de las cuales se ha contactado a 421 y, como resultado, se encontraron 50 empresas con interés y potencial de relocalizarse en Colombia. De estas, 18 son de Norteamérica, 14 de Asia, 12 de Europa y seis de América Latina.



Sobre los nombres de las compañías, el Ministro señaló que mantiene la confidencialidad, pero los sectores ya están definidos.



Entre los criterios de segmentación de estas empresas se destacan la alta potencialidad de expansión, aquellas que pueden instalarse en Colombia y utilizar el país como plataforma exportadora; fondos de capital que apalanquen inversiones de firmas con potencial exportador y, finalmente, empresas que están adelantando procesos de relocalización desde Asia.

Para la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, el proceso de ‘nearshoring’ se viene dando desde hace dos años a raíz de la tensión comercial entre China y Estados Unidos, y se aceleró con los efectos que ha generado en el comercio la pandemia del covid-19.



“En particular desde Estados Unidos, las empresas que tenían producción en China o Asia comenzaron a buscar opciones de proveeduría más cercana y eficiente, y en esa medidas se fortalecen las cadenas regionales de valor. Por nuestra cercanía con Estados Unidos, esta es una gran oportunidad para el país y permitirá aprovechar mejor el tratado de libre comercio e impulsar la diversificación de las exportaciones”,explicó.



Entre los puntos a mejorar está la productividad en las empresas del país. “Hay una brecha importante en productividad entre Colombia y Estados Unidos, si no trabajamos en esto las oportunidades no van a llegar, así identifiquemos muchas y este es el momento de Colombia de hacerlo”, agregó.



De acuerdo con la directiva, también hay posibilidades de cara al consumidor en artículos de moda, de electrónica y tecnología digital, juguetes, artículos de aficionados, bricolaje, muebles, electrodomésticos, comida y productos de cuidado personal.



En el caso de B2B está en productos químicos, muebles, electrodomésticos, metales comunes y herramientas, artículos de moda, de electrónica y tecnología, piedra, cemento, productos cerámicos y vidrio.



“Conocemos seis empresas; dos de ellas del sector agrícola, una instalada que busca incrementar su participación en el país en otros sectores y hacer otra inversión por estrategia de la casa matriz, otra que llega y está validando su inversión; en el sector automotriz tenemos una compañía instalada que próximamente va a hacer un anuncio de una gran reinversión, otra en textiles con un cambio de su producción por medio de una alianza con una empresa norteamericana para complementar, y otra oferta en el sector farmacéutico. Esperamos que antes de que se acabe el año revelar el nombre de una o dos de estas”, dijo Lacouture.



Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, la segmentación puede variar, y explicó que el principal“objetivo es promover a Colombia como un destino ideal para el ‘nearshoring’ de empresas internacionales que busquen reorganizar sus cadenas de suministro para responder a la coyuntura”.



Para Santoro, los resultados puntuales de esta estrategia en el corto y mediano plazo se verán una vez se cumplan los debidos procesos que implican materializar una inversión en Colombia.



“La estrategia hace parte fundamental del plan de reactivación económica Compromiso por Colombia, con la meta de atraer para 2022 inversión extranjera por US$11.500 millones en sectores no minero energéticos”, puntualizó.



