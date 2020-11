Cinco temas que debe considerar antes de endeudarse

De acuerdo con la información registrada por Datacrédito Experian, las operaciones de crédito aumentaron en un 95 por ciento entre abril y agosto demostrando la reactivación de la economía.



En ese sentido, es posible que muchas personas estén considerando pedir un préstamo, ya sea para solventar las consecuencias negativas generadas por el coronavirus o para alcanzar nuevos objetivos para el 2021.



Al respecto, DataCrédito Experian presenta algunas recomendaciones para que le saque el mejor provecho a su préstamo y pueda tomar las mejores decisiones:

1. ¿Para qué necesita el crédito?

Al tomar la decisión de solicitar un crédito, es importante primero preguntarse si realmente lo necesita. Revise cual será el destino de los recursos y si estos hacen parte de su plan financiero. Para definir el valor del préstamo, analice si cuenta con algunos ahorros que pueda utilizar para reducir el monto solicitado. Tenga presente que la entidad que le otorgue un el préstamo, lo que busca al final es que usted cumpla sus obligaciones con las condiciones pactadas.

2. Elija con cuidado la entidad que le va a prestar

Uno de los aspectos más importantes al considerar pedir un préstamo es elegir muy bien la entidad y las condiciones que ofrece, además de los diferentes tipos de crédito que existen de acuerdo con las necesidades de las personas. Recurra a entidades reconocidas y utilice créditos formales. Busque el crédito que más se ajuste y mejores beneficios le ofrezca para el destino de los recursos (crédito de vehículo, de vivienda, libre inversión, compra de cartera, entre otros). Aproveche la oferta entre entidades que ofrecen este servicio, buscando las mejores condiciones en cuanto a la tasa más baja y un plazo y plan de pagos que se ajuste a su capacidad.



3. No se sobreendeude

Antes de solicitar el préstamo, analice su situación financiera, revise sus ingresos, sus gastos y calcule su ingreso mensual disponible. Esta capacidad de pago es la que definirá el valor máximo de la cuota del crédito que usted puede pagar. A partir de la cuota máxima mensual y del plazo, tasa de interés y plan de pagos, la entidad le definirá el valor máximo del crédito que le pueden otorgar. No pida un crédito que esté más allá de sus posibilidades de pago, esto lo llevará a un nivel de endeudamiento no recomendado, que podría ponerlo en una situación financiera no deseable.

4. Su historial crediticio es su mayor aliado al pedir un préstamo

Los créditos juegan un papel fundamental en diferentes momentos de su vida y con el manejo apropiado, le ayudan a construir un historial mucho más provechoso. Una tarjeta de crédito, un crédito del sector real, un crédito de vehículo o de vivienda no solo lo ayudan a alcanzar sus sueños, sino que permitirán crear y construir su historial crediticio, que sumando a un buen hábito de pago, garantizará acceso a nuevos créditos y en mejores condiciones. Por lo tanto, nunca descuide su historial crediticio, éste será su mejor carta de presentación cuando vaya a pedir un crédito.



5. Aproveche las herramientas gratuitas disponibles

Existen distintas herramientas que le permitirá conocer de manera detallada su historia de crédito. Una de ellas www.midatacredito.com que, además de mostrarle su historia de crédito, permite conocer qué entidades han consultado su historial crediticio, recibir alertas por nuevas aperturas de cuentas, generar alertas contra posibles casos de suplantación de identidad y tener un simulador de crédito para ir aclarando el panorama de cara a su solicitud ante una entidad crediticia.

