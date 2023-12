Cinco ‘técnicas’ de estafa con fotomultas en municipios de la costa Atlántica

Más de un 1’200.000 vistas y miles de comentarios tiene hasta hoy una grave denuncia hecha por varios periodistas y medios de la costa Atlántica, sustentada en imagines y videos que dan cuenta de las “estafas con fotomultas” en varios municipios de esa región del país.

“Si usted viaja por carretera a la costa Atlántica en vacaciones, tenga mucho cuidado con las estafas con fotomultas que los honorables burgomaestres del Caribe han preparado para usted. Una investigación posible gracias a colegas de Cesar, Magdalena y Bolívar”.



Así empieza un hilo de Roberto Mazzini (@BetoLusso) –periodista colombiano exiliado en Portugal– en su cuenta de X, en el cual cuenta cinco ‘técnicas’ de ‘estafa’, como califica esta practica de las autoridades de tránsito de varios municipios y departamentos de la Costa, con la que a través de sistemas de fotodetección (cámaras) les están imponiendo comparendos a los viajeros que en esta temporada viajan al Caribe colombiano, especialmente del interior del país.



Estas anomalías no son nuevas y se vienen denunciando desde hace mucho tiempo, como lo señala Mazzini, a través de las redes sociales por transportadores de carga y pasajeros que transitan a diario por carreteras de esos departamentos y que han sido víctimas del engaño.



En esta oportunidad, periodistas de varios medios, como la estación radial Delfín Stereo (delfinstereo); el semanario Opinión Caribe (@opinioncaribe); Seguimiento, medio digital con sede en Santa Marta; y los periódicos Hoy Diario del Magdalena (HoyDiarioMag) y El Informador de Santa Marta (@ElInformadorSM), recopilaron testimonios e imágenes y videos para sustentar su denuncia.

'Las cinco tecnicas'

“La técnica de estafa más utilizada en Ciénaga (Magdalena), Aguachica (Cesar) y Malambo (Atlántico), donde el límite es de 60 kilómetros por hora, pero si el vehículo tiene placas del interior, sin importar la velocidad real, el software registra más de 70 y lo multa. Este vehículo iba a 56 km/h, pero registró 76 km/h”. Esta situación se puede apreciar en una fotografía compartida en X por Mazzini.



“La segunda técnica de estafa más utilizada en prácticamente todos los municipios de la Costa es la de usar motos para adelantar los vehículos, de esta forma la cámara detecta la velocidad de la moto y llega la fotomulta. Las motos son pagas por la misma empresa de las cámaras”, dicen los usuarios.

Al igual que en el primer caso, @BetoLusso pone como ejemplo lo que le ocurrió a Raúl Donado Ossio (@rauldonadoossio), quien también en su cuenta de X publicó el hecho con fotos. “Esta denuncia ha sido realizada reiteradamente por el gremio de camioneros, que son los más perjudicados”, dice Donado.



“La tercera técnica es bajar abruptamente las velocidades a niveles absurdos para una carretera, es decir, pasa de 80 km/h a 30 km/h en menos de 200 metros, de esta forma, a menos que causes un accidente, la fotomulta es prácticamente inevitable”, escribe Mazzini en X.



“La cuarta técnica más utilizada es esconder las cámaras en vehículos a borde de carretera, luego de reducciones drásticas de velocidad”; y la quinta “es dejar que se llenen las casillas del correo y no contestar llamadas (en las oficinas y secretarías de tránsito de estos municipios), para que los turistas al llegar a sus casas no puedan reclamar y caduquen los términos de ley de recursos y quede en firme la multa”.



“¿Por qué el Ministerio de Transporte, la Contraloría y la Superintendencia de Transporte permiten estos abusos que son evidentes con pruebas contundentes? ¿Es un negocio rentable para todos?”.



Esta es la pregunta que, junto a miles de conductores y turistas víctimas de estas irregularidades de las autoridades de tránsito, se hacen los periodistas de la costa Atlántica.

