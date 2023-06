La reforma pensional que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro en marzo pasado no logró ser aprobada totalmente en el Congreso de la República durante la primera legislatura del año, por lo que su discusión continuará a partir del próximo 20 de julio.



En la primera fase del trámite del proyecto, se aprobaron 94 artículos en la Comisión Séptima del Senado y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos) destaca como aspectos positivos que se formalice y amplíe el pilar solidario.



Existe un riesgo para

los derechos que los trabajadores tienen

Además de que se integre en un solo sistema los dos regímenes existentes, pero aún se necesitan ajustes adicionales; se limitan los subsidios a las pensiones altas (aunque no los elimina) y hay un enfoque de género, que permitirá avanzar en subsanar la discriminación del sistema hacia las mujeres.



Sin embargo, Asofondos todavía considera que, pese a los cambios que se han hecho a las propuestas originales, no se están resolviendo varios problemas, por lo que se requieren nuevas modificaciones en los nuevos debates que se lleven a cabo.



"Llamamos la atención para que en las siguientes etapas de discusión en el Congreso sean analizados ampliamente y de forma objetiva, pues este proyecto es trascendental para todos. Consideramos que existe un riesgo para los derechos que los trabajadores tienen hoy día, se puedan ver afectados en la etapa de vejez", aseguró Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Derechos y beneficios en peligro

1. Propiedad del ahorro: dividir el pilar contributivo en dos y obligar a que las cotizaciones correspondientes a los tres primeros salarios mínimos vayan a Colpensiones, lleva a que la porción de la cotización correspondiente a esos salarios deje de ser propiedad individual. El 90 por ciento de los trabajadores, de forma inmediata, quedará sin esta propiedad de su flujo de ahorro.

2. Libertad de elección: el artículo 18 obliga a que estos primeros tres salarios mínimos, solamente puedan ser administrados por Colpensiones, y solo quienes estén por encima de esos tres salarios, que es la minoría de la población, podrán elegir.



"La libertad de elección es muy valorada por los colombianos, pues actualmente se permite que todos elijamos qué entidad administre nuestro ahorro y ofrezca las mejores rentabilidades", dice el líder gremial.



3. Heredabilidad: los trabajadores ya no podrán heredar sus ahorros, es decir, no podrán elegir la modalidad de pensión en la que el saldo de su cuenta quede como herencia a sus hijos mayores de edad u otros familiares hasta quinto grado de consanguinidad.



4. Pensión antes de la edad de jubilación: se elimina la posibilidad que hoy tienen los trabajadores de pensionarse antes de cumplir la edad de pensión si cuentan con el capital suficiente. Esta opción, que hoy es un derecho, es cada vez más apreciada por las nuevas generaciones.

5. Golpe al ahorro: el proyecto golpea la generación de ahorro previsional y, como consecuencia, el ahorro macroeconómico del país. Por efecto del artículo 24, "estimamos que solo una quinta parte de las contribuciones serán ahorradas y el resto se irá al fondo común a pagar las pensiones de quienes ya están pensionados en Colpensiones", afirma Montenegro.



El fondo común propuesto, por ser un sistema de reparto, no es sostenible en el tiempo debido a la drástica transición demográfica que vive el país. Mientras que los países en el mundo fortalecen el ahorro, Colombia se mueve en la dirección contraria.



El ahorro acumulado, hoy en unos 372 billones de pesos, equivalente a un 25 por ciento del PIB, caerá a 10 por ciento hacia 2050. Además, como consecuencia del menor ahorro y de los subsidios remanentes, aumentará el pasivo pensional con serias consecuencias fiscales.



Las propuestas de Asofondos

Aunque el presidente de Asofondos reconoce que Colombia necesita una reforma pensional, no se puede olvidar "que las consecuencias una reforma de este tipo perdurarán por décadas, razón para que hagamos una buena reforma para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vendrán después".



Por eso, el gremio le está proponiendo al Gobierno y al Congreso cinco consideraciones:



1. Que el ahorro sea un principio fundamental: por la transición demográfica y por el envejecimiento de la población, Asofondos insiste en que el pilar contributivo debe ser fundamentalmente de ahorro, administrado por entes privados y públicos.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, asegura que Colpensiones es insostenible. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

2. Ajustar el pilar Semicontributivo: teniendo en cuenta que tres de cada cuatro colombianos no se pensiona, y la mayoría de ellos no recibirá el subsidio solidario, estos trabajadores recibirán un pilar Semicontributivo.



Pero, como quedó el proyecto, un trabajador que cotizó sobre un salario mínimo recibirá solo unos 90.000 pesos mensuales, mientras que con una AFP recibiría 202.000 pesos, por lo que este punto amerita una revisión.



3. Eliminar subsidios a los trabajadores con ingresos altos: con la reforma todas las pensiones que se liquiden sobre más de tres salarios mínimos reciben un subsidio cercano a los 400 millones de pesos.



Estos subsidios no se deben otorgar a los ingresos altos y, por eso, cuanto menor sea el umbral, menor será el subsidio. Con un sistema basado fundamentalmente en el ahorro, el subsidio para los ingresos altos desaparece.



En este sentido, es de tener en cuenta las repercusiones que esta decisión tiene, pues a más alto el umbral, mayor será el costo fiscal y, por ende, mayor será la deuda futura. Varios expertos, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y Fedesarrollo coinciden en este punto.

4. Debe primar la libertad de elegir: Asofondos cree que los colombianos deben poder elegir quién le administra su ahorro, y que cada afiliado debe tener siempre una cuenta con este ahorro a su nombre. Esto, independientemente de cómo se liquide la pensión cuando llegue a la edad de ley.



Además, el gremio asegura que los sistemas de reparto o de prima media son insostenibles, porque cada vez hay menos trabajadores activos por cada adulto mayor, lo que lleva, inevitablemente, a reducir los beneficios pensionales para las nuevas generaciones.



También hace un llamado de atención sobre el fondo de ahorro público, que no tiene un blindaje de protección en el articulado. La historia de los fondos públicos es que pueden ser desahorrados fácilmente, poniendo en riesgo la financiación de todas las pensiones. Esa ha sido la historia del Fonpet, del FNA y de cualquier fondo público.



Finalmente, preocupa el aspecto operativo, toda vez que "transitar hacia el nuevo sistema impone retos tecnológicos mayúsculos, especialmente para Colpensiones. Consideramos que esto puede tomar más tiempo del que se tiene previsto", señaló Montenegro.