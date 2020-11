Cinco pautas para entender la crisis de los productores de papa

Las escenas de campesinos boyacenses vendiendo a la orilla de la carretera cada bulto de papa de una cosecha que les costó cinco meses producir por escasos 8.000 pesos (42.000 pesos menos que antes de la pandemia), tienen entre preocupados e indignados a los colombianos. (Le puede interesar: 'Alta inyección crediticia para el campo, anuncia minagricultura').

Para distintos analistas, incluso en un escenario de crisis económica como el generado por la covid 19, resulta inexplicable que zonas como Ventaquemada, dedicada durante muchas generaciones al cultivo y comercialización de papa, se haya llegado al extremo de botarla o dejarla perder en las fincas.



El drama es compartido por al menos 100.000 productores, que no tienen quién les compre los 1,5 millones de toneladas de esta cosecha.



¿Qué explica lo ocurrido? Estas son algunas causas:



1. Bajo consumo por la pandemia. Nadie en Colombia, y eso incluye a los productores del campo, estaba preparado para los confinamientos, la parálisis productiva, el desempleo y la fuerte baja en el consumo que sobrevino por cuenta del nuevo coronavirus. En entrevista con Yamid Amat en EL TIEMPO este domingo, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, lo explica así: “Por causa de esta pandemia se tuvieron que cerrar hoteles, restaurantes, sitios de espectáculo público y colegios, que son grandes consumidores de productos agropecuarios. Además, ha disminuido el ingreso económico de los colombianos, provocando una baja en la demanda de productos del campo”.

2. Importaciones crecientes. Para productores consultados por EL TIEMPO, no tiene sentido que el país, que produce en promedio más de 2’700.000 toneladas del tubérculo al año, también lo importe y en cantidades cada vez más grandes: mientras en el 2009 a Colombia entraron 8.981 toneladas de papa procesada, en el 2019 se importaron 58.616, en buena medida desde Europa.

3. Desventajas competitivas. Al sector le faltan la inversión, el desarrollo y la asistencia técnica y la capacitación a cultivadores con los que sí cuentan otros países productores, incluso de la región. Eso impide, por ejemplo, que el país no pueda exportar papa en fresco, pues no cumple con requisitos fitosanitarios y tiene alta presencia de plagas y hongos, señaló a EL TIEMPO César Pachón, representante a la Cámara por Boyacá.

4. Falta de planificación y organización de las siembras. Esto deja al sector desarmado ante coyunturas como la pandemia. De acuerdo con el Ministro de Agricultura, cambiar la mentalidad y enfocarse en "ordenar la producción, sembrar solo lo que tenga mercado, planear las áreas que se necesitan y evitar la especulación, va a tomar años".

5. La sobreproducción de este alimento. Esta es una clara consecuencia de la falta de planificación y organización.



Para aliviar la situación el Ministerio de Agricultura dispuso 30.000 millones de pesos para financiar el Programa de Apoyo a la Comercialización de Papa en Fresco, que consiste en pagar una compensación económica directa a los pequeños productores del tubérculo, afectados por los bajos precios causados por la sobreoferta ocasionada durante la pandemia de covid-19.



"Un pequeño productor de papa que comercialice 10 toneladas podrá recibir hasta $ 1'240.000 de subsidio a la comercialización", explicó el ministro Rodolfo Zea.



Los cultivadores colombianos de papa esperan, además, que en los próximos días el Ministerio de Comercio amplíe, por dos años más, el arancel ad valorem antidumping aplicado a las importaciones de papa precocida proveniente de Bélgica, Alemania y Holanda y, además, que se eleve el arancel del 8 por ciento actual al 30 por ciento, para tener una protección efectiva.



Esto frenó en parte el ingreso de papa de esos países, pero las importaciones siguieron creciendo. Y consideran que el control de las importaciones también es determinante para evitar la caída de los precios del tubérculo.

