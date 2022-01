Con los debates que convocaron a los candidatos presidenciales en la semana que acaba de terminar, incluyendo el organizado por esta casa editorial, arrancó en forma la recta que lleva a las consultas de marzo. Más allá de la importancia que tienen las elecciones que definirán la conformación del nuevo Congreso, el proceso de selección que servirá para reducir el amplio lote de aspirantes actual a unos pocos nombres es clave con miras a la primera vuelta en mayo.

Poder evaluar los planteamientos que haga un grupo reducido de postulantes les simplificará la escogencia a los votantes. Contrastar posiciones resultará más sencillo cuando las diferentes voces se cuenten en los dedos de una mano. Pero incluso desde ya los planteamientos deberían pasar de los lugares comunes a las propuestas de fondo.



En consecuencia, vale la pena señalar los temas que en el plano económico ameritan posiciones firmes. Aunque la lista es larga, se puede sintetizar en cinco puntos centrales e interrelacionados, que son determinantes para poder crear una especie de círculo virtuoso que traiga crecimiento, oportunidades, empleo y mejora del bienestar general.



Aquí el dilema es que pocas veces la solución correcta es bien recibida. Ahora que los vientos del populismo soplan con fuerza por América Latina y la gente expresa su insatisfacción en las calles, prometer “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, como hizo Winston Churchill en su primer discurso ante el Parlamento británico en 1940, tras ser designado primer ministro, equivale a un suicidio político.



Por ello, la norma tiende a ser la de las soluciones sin dolor o las promesas vagas. Así se trate de fórmulas fracasadas en distintas épocas o en países vecinos, una opinión que desconfía de sus líderes y cree muy poco en las instituciones prefiere que le hablen de derechos y no de deberes, de cuentas que serán asumidas por terceros y de revancha ante un sistema que, para la mayoría, trae más frustración que satisfacciones.



Sin embargo, la ilusión de que todo se puede resolver por arte de magia se estrella con la realidad. De ahí que sirva más conversar con franqueza, entre otras para que el sucesor de Iván Duque no se sorprenda cuando los integrantes de su equipo le digan que eso que en campaña parecía tan sencillo es imposible y los colombianos sepan a qué atenerse en estas cinco áreas:

1. Impuestos

Las comparaciones internacionales no mienten. En contra de la impresión generalizada de que en el país se pagan muchos impuestos, la realidad muestra otra cosa.

Según las estadísticas consolidadas de la Ocde con corte a 2019, el recaudo tributario de Colombia ascendió a 19,7 por ciento de su producto interno bruto, tres puntos porcentuales menos que América Latina y 14 por debajo del promedio de las 38 naciones que componen esa organización.



Como consecuencia de esa circunstancia, las finanzas estatales son, a la vez, débiles y frágiles. De un lado, hay un desequilibrio significativo en las cuentas públicas que la pandemia empeoró significativamente. Del otro, es imposible atender un cúmulo de necesidades, que van desde ayudas sociales hasta inversiones en infraestructura.

A lo anterior hay que agregar que las cargas están muy mal distribuidas. En el caso del impuesto a la renta, la gran mayoría lo paga un grupo cercano a 3.000 empresas, mientras que el esfuerzo de los individuos es mucho menor. De vuelta a la Ocde, Colombia ocupa el penúltimo lugar en la lista de impuesto a la renta personal, apenas por encima de Costa Rica y lejos de Chile o México, para citar los casos cercanos.

Los intentos de reforma han fracasado, comenzando por la propuesta de abril del año pasado, que desembocó en el paro nacional y que también se metía con el IVA. Ante la reticencia del público, las propuestas van por otro lado: combatir la corrupción y la evasión, junto con reducir el gasto innecesario.



No hay duda de que actuar en esos tres frentes es urgente. Afirmar que el robo de los recursos públicos asciende a 50 billones de pesos anuales, que los evasores se quedan con 40 billones más y que el 10 por ciento de lo que gira el Gobierno se desperdicia hace pensar que ahí está la plata.



El lío es que así las cifras fueran ciertas (algo que los estudiosos ponen en duda), el asunto no es tan sencillo. Desmontar estructuras criminales y una cultura de no pago demanda un esfuerzo de años.



En el entretanto aparecen dolores de cabeza inminentes como el presupuesto de 2023, cuyo financiamiento será muy desafiante. Con una deuda pública elevada y obligaciones inflexibles que hacen que el 90 por ciento de lo que se gira venga de compromisos previos, hay que buscar más ingresos. Negarse a aceptar el diagnóstico amenaza con hacer insostenibles las cuentas públicas y sufrir los impactos que ya se ven en Argentina o Brasil.

2. Gasto social

Parte de las dificultades nacen de ayudas que son fundamentales para un grupo significativo de colombianos. Un ejemplo de ello es el programa Ingreso Solidario, que surgió como respuesta a los impactos que la emergencia sanitaria tuvo sobre la población más vulnerable.



La iniciativa, que este año demanda recursos por 7,2 billones de pesos que van a cuatro millones de familias, en principio concluiría en diciembre. Hay quienes afirman que, tras la fuerte recuperación de la economía, con una expansión cercana a 10 por ciento en 2021, ese apoyo no se justifica.



No obstante, con una tasa de pobreza que antes del covid-19 ya afectaba a más de una tercera parte de la población, sustentar la eliminación de esta transferencia es muy difícil. A lo anterior se agrega que todavía la población ocupada es inferior en un millón de personas a la de hace dos años o que el país aparece con el riesgo de hambrunas, según un reporte de la FAO.



Junto a las necesidades más imperiosas está un esquema de subsidios que amerita una revisión profunda. La mayor erogación corresponde a pensiones, pero tres cuartas partes de esos dineros benefician a colombianos que están en la parte alta de la pirámide de ingresos.



En consecuencia, quien ocupe la jefatura del Estado debería preocuparse por los recursos que se distribuyen de manera directa (comenzando por las fuentes que lo sustentan), al igual que por la focalización. Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor sirven un propósito definido, pero requieren una mirada comprensiva que sirva para que el progreso social sea una realidad y tanto la pobreza como la miseria disminuyan radicalmente.



Para Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, “tanto el bajo cubrimiento como la informalidad son en parte atribuibles a que el aseguramiento social se financia con sobrecostos al empleo formal. La prosperidad inclusiva requiere un aseguramiento universal de los riesgos laborales y demográficos que todos enfrentamos, y financiarla depende de dotar al Estado de la capacidad de recaudar significativamente más ingresos derivados de impuestos a las personas naturales que pueden pagarlos”.

3. Mercado laboral

Ningún avance será duradero si no se cumple una condición necesaria: que haya trabajo suficiente. Como menciona Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, “en Colombia tenemos un mercado laboral caracterizado por una insuficiente generación de empleo y en el que una alta proporción del existente es vulnerable y de mala calidad”.



Para la experta, “son tantas las exigencias regulatorias para el empleo formal que excluimos a una gran parte de la población de la posibilidad de tenerlo”. Y agrega: “Una tasa de desempleo del 12,6 % y una de informalidad –definida como la proporción de ocupados que no aportan a la seguridad social– de 64 % tendrían que ser inadmisibles, al igual que las brechas existentes en contra de la población femenina y joven”.



La Misión de Empleo que entregó sus conclusiones hace poco trae elementos de juicio suficientes para actuar. Aun así, moverse en este campo requiere liderazgo y luchar contra una serie de intereses creados que hacen que un statu quo injustificable se prolongue indefinidamente.



Esa afirmación se extiende al terreno pensional, donde hace falta una cirugía de fondo. La presencia de dos regímenes que compiten, en lugar de complementarse, se suma a una bajísima cobertura.



El sistema público es insostenible y regresivo y se lleva una cuarta parte de los ingresos del Gobierno. La propuesta de un pilar solidario que cubra a todos los adultos mayores que no alcancen una pensión contributiva, junto con un pilar de capitalización individual, está sobre la mesa. Aun así, la oposición cerrada de los sindicatos públicos y de los beneficiarios actuales y futuros lleva a que nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato.

4. Déficit externo

El tema puede parecerle lejano a la mayoría de la gente, pero aquellos que le siguen la pista a la economía colombiana lo tienen entre ceja y ceja. Se trata del déficit externo, que está en el nivel más alto desde la destorcida petrolera de 2014 y se acerca al equivalente del seis por ciento del producto interno, que es un nivel inquietante.

Como señala el investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina, “por ahora hay recursos internacionales abundantes para financiarlo, pero cuando empiece la reversión de la política monetaria contra la inflación en los países desarrollados, empezará a escasear la manera de hacerlo y habrá presiones crecientes hacia una mayor devaluación”.



Para que la situación sea sostenible, resulta clave la confianza. En concepto de Eduardo Lora, “asegurar flujos de inversión extranjera directa y entradas de capitales es una buena opción porque, de lo contrario, el ajuste se da por la tasa de cambio que a su vez presiona la inflación y obliga al Banco de la República a subir su tasa de interés. ¿Queremos que se deteriore la confianza y asumir ese costo? Mejor no”.



Dado que buena parte del desequilibrio en las cuentas externas está relacionado con un déficit en la balanza comercial que a noviembre superaba los 15.000 millones de dólares anuales, no faltan las voces en pro de cerrar la economía. La idea de que Colombia sustituya importaciones y se vuelva autosuficiente gana adeptos, pero tiene tanto de largo como de ancho, pues afectaría el bolsillo de los consumidores y las cadenas productivas que usan materias primas.

5. Inflación

Uno de los mayores peligros es que las cosas sigan subiendo. Las encuestas revelan que, junto con el desempleo, la carestía es la principal preocupación de los colombianos en el frente económico.



A juzgar por lo visto hasta ahora, la pendiente de la cuesta de este enero habría sido muy empinada, algo que confirmará el Dane el próximo sábado. Debido a ello, al Banco de la República no le quedó más remedio que reajustar en un punto porcentual su tasa de interés en su sesión del viernes, para evitar que las expectativas de mayores precios se desborden.



(Además: Los sueños del colombiano que se inventó el banco más valioso de A. Latina)



Y si bien el tema le corresponde al emisor, el Gobierno puede hacerle el trabajo más difícil si le abre la puerta a la indexación. El fuerte incremento del salario mínimo ha llevado a que más de uno se sienta tentado a reajustar bienes y servicios en 10 por ciento este año, frente a una inflación del 5,6 por ciento en 2021.



Propuestas como los controles de precios saltan a la palestra, a pesar de su inconveniencia. De ahí que se necesite cabeza fría para entender una situación de carácter global que merecería bajar aranceles, con el fin de aminorar costos.



Lamentablemente, el peligro consiste en que levanta más aplausos el decir que se va a perseguir a los especuladores que dejar que operen los correctivos adoptados. Preservar la independencia del Banco de la República es el elemento clave, en lugar de sacar conejos del sombrero que no pasan de ser un truco.



En conclusión, resulta muy importante que quienes aspiran a la Presidencia de la República entiendan que hay mejores maneras que otras de manipular las ‘papas calientes’ relacionadas con la economía. Como cualquiera que cocine lo entiende, el reto consiste en sacarlas de la olla sin quemarse y saber servirlas a los comensales, para que la receta funcione. De lo contrario, todos acabaremos indigestados.



RICARDO ÁVILA PINTO

PARA EL TIEMPO

@ravilapinto

ANALISTA SÉNIOR