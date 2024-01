Cifras y curiosidades de la historia del automóvil

Hace cien años, en mayo de 1923, el Automobile Club de l’Ouest organizó las primeras 24 Horas de Le Mans. La carrera la ganó un Chenard-Walcker Sport, a una media de 92,06 km/h. Este año, el Ferrari 499PL ganó con un promedio de velocidad de 194 km/h.



Al terminar un año es inevitable echar un vistazo al pasado del mundo del automóvil, ver cómo ha cambiado y escarbar en una gran cantidad de datos curiosos e historias que giran en torno a un invento que ha tenido tantos avances e impacto en la sociedad.

Datos y cifras que muestran esa realidad. Unos curiosos, como el que dio a conocer hace unos años en España GiPa, una empresa de servicios ligados al automóvil. Según un estudio hecho por ellos, a los españoles les dura más el automóvil que el matrimonio, estos tardan 17 años en dar de baja su carro, mientras que la duración media de los matrimonios que terminan en divorcio es de 16.



El cariño que se les coge a los autos es tal que otro estudio realizado por Seguros Direct mostró que 1 de cada 10 conductores busca un apodo ‘cariñoso’ para su carro.



En la industria del automóvil, a lo largo de los años van apareciendo nuevas tendencias y tecnologías. Aunque algunas no lo son tanto. Por ejemplo, el primer auto eléctrico, aunque parezca increíble, se fabricó alrededor de 1839, en Escocia. Era un automóvil que podía circular a 6 kilómetros por hora.



En 1885, Karl Benz terminó de construir el considerado primer automóvil. Un año más tarde solicitó la patente para un vehículo propulsado por un motor de gasolina. Esa patente fue la número 37.435. Con dos asientos y tres ruedas, el Benz Patent-Motorwagen utilizaba un motor monocilíndrico de cuatro tiempos que rendía menos de un caballo de potencia.



Diez años después aparece la primera carrera de autos documentada del mundo, que se realizó en junio de 1895, en Francia, con un recorrido de ida y vuelta de París a Burdeos. Un trayecto que hoy en día requiere de no menos de 12 horas. Émile Levassor, el primero en llegar, completó el trayecto de 1.178 kilómetros en 49 horas al volante de un Panhard et Levassor propulsado por un motor bicilíndrico de Daimler. Su velocidad media fue de 24,5 km/h.



El famoso Ford Modelo T de Henry Ford tenía un precio de entrada de 825 dólares en 1909, su primer año completo en el mercado. Esta suma equivaldría a cerca de 29.000 dólares de hoy, aproximadamente. Las economías de escala permitieron a Ford reducir el precio del Modelo T en los años siguientes, hasta alcanzar un valor de 260 dólares (4.561 dólares actuales) en 1925.



Inspirado por los mataderos de Chicago, Ford puso a funcionar la primera cadena de montaje de automóviles en 1913. “El hombre que pone el tornillo no pone la tuerca; el hombre que pone la tuerca no la aprieta”, dijo Ford al describir su idea. Cuando los autos empezaron a recorrer la cadena de montaje, las 5.000 piezas que componían el Modelo T podían montarse ocho veces más rápido que antes, lo que hizo aumentar la producción y bajar los precios.



Tras presentar el primer camión con motor diésel de producción regular, Mercedes-Benz pidió a sus ingenieros que aplicaran esa tecnología a un automóvil. El equipo desarrolló un motor de cuatro cilindros y 2,6 litros que generaba 46 CV a 3.000 r. p. m. El 260 D se convirtió en el primer automóvil del mundo con motor diésel cuando debutó en el Salón del Automóvil de Berlín de 1936.

La Segunda Guerra Mundial provocó una escasez de gasolina en toda Europa. Mientras que algunos conductores se adaptaron a la situación, otros exploraron combustibles alternativos. Alrededor del 12 por ciento de los autos y el 58 por ciento de los camiones de Francia utilizaron en 1944 gasógeno. Un camión mediano quemaba 100 kg de madera para recorrer 100 km.



En el Salón del Automóvil de París de 1955, Citroën sorprendió al público y a la prensa cuando presentó el DS. Su diseño futurista hacía que no se pareciera a nada de lo que circulaba por las carreteras en ese entonces. Su publicidad prometía que la suspensión hidráulica “te haría flotar literalmente en el aire”. Citroën recibió 755 pedidos en los primeros 45 minutos, 12.000 durante el primer día del Salón y 80.000 a lo largo de todo el evento.



El negocio de los fabricantes estadounidenses se disparó en los años 1960. En 1962, General Motors obtuvo ganancias por 1.400 millones de dólares después de impuestos, más que ninguna otra empresa privada en la historia hasta aquel año. Y batió su propio récord al año siguiente con otros 132 millones de dólares. En 1964, los beneficios netos superaron el presupuesto de Irlanda. En aquella época, GM ofrecía productos de última generación que todo el mundo quería y disponía de más dinero que sus principales rivales para gastar en lo que quisiera. Era, en cierto modo, el Apple de su época.



La idea de un auto con una pantalla de TV en el tablero habría sido una locura antes de 1964. Aun así, Ford se anticipó al GPS actual con el concepto Aurora, presentado ese año. El estudio de diseño venía con lo que, según documentos de la época, era un indicador de posición. Consistía en un mapa de papel con líneas cruzadas que se ajustaba automáticamente para mostrar la posición del vehículo. No daba indicaciones, pero hacía un poco más difícil que los conductores se perdieran. Al menos en teoría. El indicador de posición aún estaba en fase de concepto. Los sistemas de localización GPS empezaron a hacerse populares 30 años después.



Históricamente, Volvo ha estado a la vanguardia de la seguridad. La marca sueca empezó a experimentar con la idea de una cámara de marcha atrás en 1972. Su prototipo de VESC (Volvo Experimental Safety Car, o auto de seguridad experimental) utilizaba una versión primitiva de la tecnología actual, suministrada por Mitsubishi Electric. Consistía en una lente Cosmicar de 6,5 mm instalada entre los faros traseros y una pantalla similar a la de un televisor en el tablero. Funcionó, pero Volvo decidió no poner el sistema en producción por costos y estilo.



El Gobierno de Estados Unidos aprobó la NMSL (National Maximum Speed Law, o Ley Nacional de Velocidad Máxima) en respuesta a la escasez de combustible provocada por el embargo árabe a la producción de petróleo en 1973. Obligaba a toda la nación a tener un límite de 88,5 km/h (55 mph), aunque algunos estados impusieron un límite de 80,5 km/h (50 mph). En 1987 se autorizó el límite de 65 mph (104,6 km/h) en algunas zonas, pero la NMSL siguió en vigor hasta que Bill Clinton la derogó en 1995.



En 1986, el Porsche 959 alcanzó una velocidad máxima de 314 km/h, estableciendo el récord de velocidad para autos de serie. El Ferrari F40 batió la marca un año después, cuando se convirtió en el primer auto en superar la barrera de los 320 km/h. Con asfalto suficiente, alcanzó los 326,05 km/h. El Jaguar XJ220, el McLaren F1 y el Bugatti Veyron son algunos de los autos que han superado posteriormente al F40 en la competición de velocidad máxima.



Mercedes-Benz fue pionera en tecnología autónoma. La empresa empezó a investigar formas para que los autos se condujeran solos en 1986, como parte de un programa con las autoridades europeas. En 1994, un vehículo autónomo basado en la generación W140 de la Clase S consiguió hacer un recorrido de 1.000 kilómetros por carreteras públicas sin ninguna interferencia de un conductor humano. Alcanzó una velocidad máxima de 130 km/h, cambió de carril e incluso adelantó al tráfico más lento.



En julio de 2006, la desconocida startup Tesla Motors presentó su primer carro eléctrico durante un acto en el aeropuerto de Santa Mónica (California). La empresa no tenía dinero para diseñar un automóvil desde cero y arrancó de la estructura de un Lotus Elise. El Tesla Roadster original ofrecía 292 HP y 393 kilómetros de autonomía, costaba 109.000 dólares, una propuesta audaz para una empresa que nunca había construido un carro. Pero los entusiastas compradores confiaron en ella y el primer lote de 100 unidades se vendió en menos de un mes.



Encontrar un carro con transmisión manual en Estados Unidos es cada vez más difícil. En parte porque solo el 18 por ciento de los estadounidenses sabe conducir un vehículo con caja manual, según una encuesta reciente. En promedio, apenas el 5 por ciento de los autos nuevos vendidos en ese país vienen con tres pedales.



La Unión Europea decidió que todos los fabricantes de automóviles deben reducir las emisiones medias de sus líneas a menos de 66 g/km para 2030. Es un objetivo implantado para animar a las empresas a invertir en electricidad y cadenas cinemáticas electrificadas. Este año lo permitido son 90 gramos para motores de gasolina y 120 para diésel.



El primer control de crucero fue creado en el año 1945 por Ralph Teetor, un ingeniero ciego que se basó en sus sensaciones para evitar la incomodidad y brusquedad que sentía al viajar con su conductor, que aceleraba y frenaba con mucha regularidad.



A muchas personas les atrae el olor a nuevo de las cosas que compran. En el caso de los carros, la emoción de la compra también se debe por ese característico olor que se siente al entrar por primera vez a la cabina. Este aroma se crea con la combinación de 50 compuestos orgánicos volátiles que se emplean en la fabricación de los componentes de un carro.



REDACCIÓN VEHÍCULOS